Arrestan a cubano en México acusado de provocar un incendio en el estado de Chiapas

Un cubano de 55 años e identificado como Ernesto “N.” fue arrestado el 15 de enero acusado de provocar un incendio en el estado mexicano de Chiapas.

El arresto fue llevado a cabo por elementos de la Policía Municipal de Tapachula mientras realizaban recorridos preventivos en el sector de Puerto Madero, una comunidad costera de Chiapas.

La detención ocurrió alrededor de las 9:20 de la mañana, cuando los agentes transitaban por la Calzada Escolleras y detectaron a un individuo que reaccionó de forma agresiva a su presencia.

De acuerdo con el parte oficial -citado por le prensa local- el sujeto adoptó una "actitud evasiva y agresiva", profiriendo insultos contra los uniformados.

Esto motivó su aseguramiento inmediato por el probable delito de resistencia a particulares, y fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, que determinará su situación legal.

Se le vincula con incendio ocurrido un día antes

Aunque inicialmente fue arrestado por su conducta ante la autoridad, pronto se conoció que Ernesto también es investigado por su supuesta implicación en un acto de vandalismo ocurrido el día anterior, 14 de enero.

Ese día, varios testigos lo habrían visto prendiendo fuego a cuatro contenedores de basura en distintas zonas de Puerto Madero, lo cual generó “alarma social” y “puso en riesgo el patrimonio municipal, el medio ambiente y la seguridad de la población”, según informaron medios locales como El Orbe.

El incendio de los contenedores no solo provocó daños materiales, sino que implicó la movilización de recursos municipales para su control y contención, además de poner en peligro a vecinos y estructuras cercanas.

Las autoridades aún no han esclarecido si el hecho fue intencional ni tampoco si hay más personas involucradas.

Posibles consecuencias legales: Hasta 40 años de prisión

La legislación penal del estado de Chiapas es clara respecto a este tipo de actos.

Atentar contra el patrimonio municipal se considera un delito grave y puede ser sancionado con penas de hasta 40 años de cárcel, dependiendo de la magnitud del daño causado.

Además, la quema de residuos sólidos genera un impacto ambiental negativo, y el Código Penal estatal contempla también sanciones por contaminación provocada por incendios, incluyendo penas privativas de libertad, multas económicas y la obligación de reparar el daño ambiental.

“La contaminación del medio ambiente provocada por incendios es una conducta tipificada como delito”, recordó el comunicado emitido por las autoridades tras la detención.

El caso ha sido abordado con firmeza por las autoridades locales, que han insistido en su intención de aplicar la ley sin concesiones.

Voceros oficiales reiteraron que "no habrá impunidad" en este caso, y que, de confirmarse la responsabilidad penal del detenido, se impondrá un castigo ejemplar por delitos que afectan tanto a la infraestructura pública como al entorno natural de la región.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso con la ciudadanía:

“Se dará seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, reafirmando el compromiso institucional de proteger a la ciudadanía, el entorno ambiental y los bienes públicos de Tapachula”.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse alerta y denunciar cualquier acto vandálico. Reiteraron que ante cualquier sospecha de daño al patrimonio público o al medio ambiente, los ciudadanos pueden reportarlo a través del número de emergencias 911.

Puerto Madero, parte del municipio de Tapachula, es una zona portuaria y turística estratégica en el sur de México. Aunque no es común que se reporten incidentes de esta naturaleza, la quema de contenedores en un entorno tan sensible ha activado las alarmas y reforzado la vigilancia en el área.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre los posibles motivos del cubano detenido, su situación migratoria ni si existen antecedentes de conductas similares.