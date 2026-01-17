Familia cubana baila "Vivir lo nuestro" y la UNE los sorprende en plena fiesta

Era la última noche del año y en una casa cubana sonaba “Vivir lo nuestro”, ese clásico de Marc Anthony y La India que invita a creer en el amor eterno. Entre risas, luces de colores y brindis improvisados, una familia se preparaba para despedir el 2025 con la mejor energía, pero la UNE decidió hacer su aparición estelar.
El video, compartido por la creadora de contenidos @princesadorada15 en TikTok, muestra el instante exacto en que la música, la alegría y la luz desaparecen al mismo tiempo. De repente, todo queda a oscuras, pero nadie se queja: las carcajadas suenan más fuerte que el silencio del apagón.
Mientras la Unión Eléctrica presumía en redes que toda Cuba recibiría el nuevo año con servicio eléctrico estable, esta familia demostraba —sin proponérselo— lo contrario.
Su video se volvió viral, no solo por el apagón, sino porque retrata a la perfección el espíritu del cubano: reírse del caos, cantar en la oscuridad y seguir bailando, aunque la UNE decida cuándo se apaga la fiesta.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y su impacto social
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se producen apagones en Cuba?
Los apagones en Cuba se deben a un déficit de generación eléctrica causado por la falta de mantenimiento en las termoeléctricas, escasez de combustible y una infraestructura obsoleta. A pesar de las promesas del gobierno, la situación no mejora y la crisis energética persiste, afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a la vida diaria de los cubanos?
La falta de electricidad impacta de manera severa en la vida diaria de los cubanos. Las familias deben reorganizar sus actividades como cocinar, lavar y cargar dispositivos en las pocas horas de electricidad disponibles. Además, la escasez de luz agrava la situación económica y social, ya que muchos productos básicos se vuelven inaccesibles debido a la especulación y la inflación.
¿Cómo reaccionan los cubanos ante los apagones constantes?
A pesar de la difícil situación, los cubanos suelen reaccionar con resiliencia y humor. Muchos comparten su día a día en redes sociales, documentando las dificultades y buscando maneras de sobrellevar la crisis con ingenio y optimismo, como se ve en videos virales de personas que continúan celebrando y riendo en medio de apagones.
¿Qué hace el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha anunciado inversiones millonarias para reparar el sistema eléctrico, pero la población percibe una falta de voluntad y capacidad real para solucionar el problema. Las promesas no se han traducido en mejoras tangibles, y la frustración popular crece ante la falta de respuestas efectivas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.