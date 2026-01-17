Familia cubana baila "Vivir lo nuestro" y la UNE los sorprende en plena fiesta

Ver más

Era la última noche del año y en una casa cubana sonaba “Vivir lo nuestro”, ese clásico de Marc Anthony y La India que invita a creer en el amor eterno. Entre risas, luces de colores y brindis improvisados, una familia se preparaba para despedir el 2025 con la mejor energía, pero la UNE decidió hacer su aparición estelar.

El video, compartido por la creadora de contenidos @princesadorada15 en TikTok, muestra el instante exacto en que la música, la alegría y la luz desaparecen al mismo tiempo. De repente, todo queda a oscuras, pero nadie se queja: las carcajadas suenan más fuerte que el silencio del apagón.

Mientras la Unión Eléctrica presumía en redes que toda Cuba recibiría el nuevo año con servicio eléctrico estable, esta familia demostraba —sin proponérselo— lo contrario.

Su video se volvió viral, no solo por el apagón, sino porque retrata a la perfección el espíritu del cubano: reírse del caos, cantar en la oscuridad y seguir bailando, aunque la UNE decida cuándo se apaga la fiesta.