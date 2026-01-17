Hijo de Nicolás Maduro asegura que su padre “no se vendió” y vuelve a prometer su regreso a Venezuela

Nicolás Maduro Guerra volvió a pronunciarse tras la captura de su padre y lo hizo con una frase diseñada para blindarlo dentro del relato chavista, en la que asegura que “no se vendió, no traicionó a Chávez, jamás”.
En un intercambio con medios venezolanos, el diputado aseguró que el expresidente detenido “está bien, está sereno” y buscó marcar una línea roja en medio del temblor político, señalando que cuando se hable de “traidores”, dijo, el apellido Maduro no debe aparecer; cuando se hable de “leales”, sí.
El mensaje llega en un momento en que el oficialismo intenta exhibir unidad y continuidad bajo el mando de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras crecen los rumores, las sospechas y los temores dentro del propio chavismo sobre posibles fracturas internas.
En ese clima, Maduro Guerra apeló a un lenguaje de épica, familia y fe, apuntando que “no tengo opción, no tenemos opción”, afirmó, insistiendo en que su responsabilidad es “con el pueblo” y “con mi papá”.
La promesa fue directa y simbólica, declarando que “nos lo vamos a traer… y le vamos a dar la cara al pueblo”, dijo, llegando a pintar el regreso como una escena pública de reivindicación en Maiquetía, con recibimiento y demostración de fuerza.
En sus palabras, admitió que aún no ha podido hablar con él. “Todavía no. Estamos en eso. No puedo decir más”, confirmó.
Días antes, Maduro Guerra colocó sobre la mesa una advertencia política, diciendo que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”, en clara alusión a una posible traición que permitió la captura de su padre y de su esposa Cilia flores.
En la nueva etapa abierta tras la salida del poder del dictador, el chavismo no solo se enfrenta a Washington, también lidia con el miedo a la desbandada, a la desconfianza y a la búsqueda de culpables.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y las reacciones en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos bajo acusaciones de terrorismo y narcotráfico. La operación militar que llevó a su detención fue una acción sin precedentes que también resultó en la captura de su esposa, Cilia Flores. Este evento ha generado un fuerte impacto político y social tanto dentro como fuera de Venezuela.
¿Cómo ha reaccionado el hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre?
Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", ha adoptado un tono desafiante y ha llamado a la movilización popular en apoyo a su padre. Ha asegurado que "nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo", y ha enfatizado la necesidad de unidad y lealtad dentro del chavismo. Además, ha destacado que la historia revelará quiénes fueron los traidores en este contexto de crisis política.
¿Quién está a cargo del gobierno en Venezuela tras la captura de Maduro?
Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Su liderazgo ha sido respaldado tanto por el Tribunal Supremo de Justicia como por la mayoría del oficialismo en la Asamblea Nacional. Rodríguez ha prometido no descansar hasta lograr la liberación de Maduro y ha buscado reconfigurar las relaciones con Estados Unidos en un intento por evitar un mayor aislamiento del país.
¿Qué papel juega Estados Unidos en la actual situación política de Venezuela?
Estados Unidos ha jugado un papel crucial en la detención de Nicolás Maduro, argumentando que esta acción es parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Además, ha expresado su interés en controlar las ganancias petroleras de Venezuela y ha mostrado disposición a establecer relaciones bilaterales bajo condiciones específicas. Este contexto ha generado tensiones y ha obligado al chavismo a reorganizar su estrategia política y diplomática.
