Hijo de Nicolás Maduro asegura que su padre “no se vendió” y vuelve a prometer su regreso a Venezuela

Nicolás Maduro Guerra volvió a pronunciarse tras la captura de su padre y lo hizo con una frase diseñada para blindarlo dentro del relato chavista, en la que asegura que “no se vendió, no traicionó a Chávez, jamás”.

En un intercambio con medios venezolanos, el diputado aseguró que el expresidente detenido “está bien, está sereno” y buscó marcar una línea roja en medio del temblor político, señalando que cuando se hable de “traidores”, dijo, el apellido Maduro no debe aparecer; cuando se hable de “leales”, sí.

El mensaje llega en un momento en que el oficialismo intenta exhibir unidad y continuidad bajo el mando de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras crecen los rumores, las sospechas y los temores dentro del propio chavismo sobre posibles fracturas internas.

En ese clima, Maduro Guerra apeló a un lenguaje de épica, familia y fe, apuntando que “no tengo opción, no tenemos opción”, afirmó, insistiendo en que su responsabilidad es “con el pueblo” y “con mi papá”.

La promesa fue directa y simbólica, declarando que “nos lo vamos a traer… y le vamos a dar la cara al pueblo”, dijo, llegando a pintar el regreso como una escena pública de reivindicación en Maiquetía, con recibimiento y demostración de fuerza.

En sus palabras, admitió que aún no ha podido hablar con él. “Todavía no. Estamos en eso. No puedo decir más”, confirmó.

Días antes, Maduro Guerra colocó sobre la mesa una advertencia política, diciendo que “la historia dirá quiénes fueron los traidores”, en clara alusión a una posible traición que permitió la captura de su padre y de su esposa Cilia flores.

En la nueva etapa abierta tras la salida del poder del dictador, el chavismo no solo se enfrenta a Washington, también lidia con el miedo a la desbandada, a la desconfianza y a la búsqueda de culpables.