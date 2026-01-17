Embajador Mike Hammer se reúne con opositor cubano “Antúnez” y exige la libertad de los presos políticos

Vídeos relacionados:

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió en Miami con el expreso político y activista cubano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez, para abordar la situación actual de los derechos humanos en la isla y exigir la liberación de todos los presos políticos.

“Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer tuvo el honor de conocer al expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez. Hablaron de la situación actual en Cuba y de la urgencia de que se liberen a todos los que siguen injustamente encarcelados”, publicó la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su cuenta oficial en X (antes Twitter), junto a una foto del encuentro.

En la imagen, Hammer y Antúnez posan con un cartel que reclama la libertad de todos los presos políticos y muestra las fotografías de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, familiares del opositor que permanecen encarcelados en Cuba.

Hernández García fue condenado a siete años de prisión por los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Placetas, Villa Clara.

Pérez Paseiro, miembro de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, cumple una condena de ocho años por su participación en esas manifestaciones.

Según denunció Antúnez, Pérez Paseiro fue una de las primeras excarceladas tras las conversaciones entre el régimen cubano y el Vaticano, pero las autoridades revocaron injustamente su libertad condicional y la devolvieron a prisión.

“Es una venganza política y religiosa del régimen”, ha afirmado el activista en varias ocasiones.

El encuentro forma parte de la labor diplomática de Mike Hammer en favor de los derechos humanos en Cuba. Desde su llegada a la Embajada estadounidense en La Habana, el diplomático ha mantenido un discurso firme a favor de los activistas y ha denunciado las violaciones cometidas por el régimen contra manifestantes, periodistas independientes y opositores pacíficos.

En los últimos meses, el diplomático ha reiterado la exigencia del Gobierno de Estados Unidos para la liberación de los presos políticos del 11J, así como de los detenidos por motivos de conciencia.

“La libertad de expresión y el derecho a protestar pacíficamente son universales. Nadie debería estar en prisión por pensar diferente”, ha dicho el diplomático en declaraciones previas.

Jorge Luis García Pérez “Antúnez” es una de las figuras históricas de la disidencia cubana. Pasó más de 17 años en prisión por su oposición al régimen de Fidel Castro y, desde su salida de Cuba, continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en la isla y reclamando la libertad de los presos políticos.