Seis obreros hospitalizados tras caer desde 30 pies en obra del puente I-395 en Miami

Un accidente ocurrido en plena madrugada del viernes en el puente de la Interestatal 395, en Miami, dejó a seis trabajadores de la construcción hospitalizados, luego de que una viga de gran tamaño colapsara en una zona de obras y los lanzara desde una altura de unos 30 pies.

De acuerdo con información de NBC Miami, los equipos de Miami Fire Rescue respondieron a una llamada de emergencia en un sitio de construcción ubicado en 1490 NW 3rd Avenue, donde varias personas habían quedado atrapadas tras el incidente.

Al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que una viga cabezal, elemento clave para sostener la estructura, se había desplomado durante las labores nocturnas del proyecto I-395.

El impacto provocó la caída de los seis obreros, uno de los cuales quedó atrapado entre los escombros. Bomberos utilizaron camiones con pluma y herramientas de corte para lograr su liberación en una operación que se extendió por varios minutos y mantuvo en vilo a quienes trabajaban en la zona.

Cinco de los heridos fueron trasladados al hospital bajo alerta de trauma, mientras que el sexto se encontraba en condición estable, según precisaron las autoridades citadas por Telemundo 51, que reprodujo y amplió la información original de NBC6 Miami en español.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) aclaró en un comunicado que no se trató de un colapso del puente y que el accidente ocurrió durante una operación programada de construcción nocturna relacionada con el encofrado y el vertido de concreto. La entidad aseguró que la estructura del puente y las vías abiertas al tráfico no resultaron afectadas y que el trabajo se realizaba en un entorno cerrado, sin circulación vehicular.

Tras el incidente, algunas carreteras fueron cerradas de forma temporal para facilitar el acceso de los equipos de emergencia. Horas después, la zona fue despejada y todos los carriles quedaron nuevamente abiertos, sin que se reportaran víctimas mortales.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) anunció que iniciará una investigación para determinar responsabilidades y revisar las condiciones de seguridad en el sitio, proceso que ahora lidera el FDOT.