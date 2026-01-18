Consulado de México en La Habana desmiente información sobre libre visado para los cubanos

Vídeos relacionados:

El Consulado de México en La Habana desmintió este sábado los rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta eliminación del visado para los ciudadanos cubanos que deseen viajar a territorio mexicano.

“¡Atención! Circula en redes sociales información sobre la supuesta emisión de visado mexicano libre o gratuito para ciudadanos cubanos. Es falso. No hay ningún cambio en los requisitos o procedimientos para la obtención de la visa mexicana”, advirtió la sede diplomática en un comunicado publicado en su cuenta oficial en X (antes Twitter).

El Consulado subrayó que la única información válida sobre trámites consulares se encuentra disponible en los sitios y cuentas oficiales del gobierno de México, como el portal consulmex.sre.gob.mx/la-habana o los perfiles verificados del @ConsulMexLH, la @SRE_mx y la @EmbamexCuba.

Las autoridades mexicanas reiteraron su llamado a los ciudadanos cubanos para que no se dejen engañar por publicaciones o supuestas agencias que prometen visados automáticos, exenciones o procesos acelerados a cambio de dinero.

“No se deje engañar”, enfatizó el Consulado, recordando que los trámites consulares no se gestionan a través de intermediarios ni de páginas no oficiales.

En los últimos meses, han circulado en redes sociales y grupos de mensajería múltiples informaciones falsas relacionadas con visados y procesos migratorios, coincidiendo con el incremento de la migración cubana hacia México y Estados Unidos.

Las autoridades han detectado incluso perfiles falsos que suplantan cuentas oficiales para ofrecer “visas exprés” o citas consulares fraudulentas, en el contexto de la crisis migratoria cubana.

Hasta la fecha, México mantiene la exigencia de visado consular para los ciudadanos cubanos, requisito restablecido desde diciembre de 2021 ante el aumento de la migración irregular hacia su territorio.

El documento debe tramitarse de manera personal en el Consulado en La Habana, con cita previa y presentación de documentos justificativos de viaje, solvencia económica y arraigo en Cuba.

El gobierno mexicano ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de mantener canales seguros y ordenados para la movilidad humana, al tiempo que ha advertido contra el uso de información no verificada o proveniente de fuentes no oficiales.