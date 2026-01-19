“A seis pisos de altura y sin miedo”: cubanos en México cuentan su dura jornada laboral

Alfredo Sierra Fernández, uno de los jóvenes santiagueros que se abre paso en México

Desde Santiago de Cuba hasta México, dos jóvenes cubanos comparten su experiencia laboral en un video que refleja el esfuerzo y la determinación con que enfrentan los nuevos desafíos de la emigración.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se les ve trabajando en una obra a más de seis pisos de altura.

Con muy pocos medios de protección, uno de ellos, identificado como Alfredo Sierra Fernández, relata la dura rutina de quienes buscan un futuro mejor fuera de Cuba.

“Uno no sabe lo que tiene hasta que sale del país, para que usted sepa. Mira a lo que uno tiene que enfrentarse”, comenta mientras muestra la altura desde la que trabaja.

“Si no lo hace, imagínate colgado a seis pisos de altura y después cómprate ropa, no pasa nada”, añadió.

Ambos, originarios de Santiago de Cuba, se desempeñan en labores de construcción en territorio mexicano, un sector que ofrece oportunidades de empleo a muchos migrantes, aunque bajo condiciones de alta exigencia física y riesgo constante.

El breve clip, acompañado del mensaje “Desde Santiago de Cuba, dos cubanos enfrentan nuevos retos en México. A seis pisos de altura, el trabajo duro y la determinación nos unen”, ha generado reacciones en redes, donde usuarios destacan el coraje y la resiliencia de quienes emigran para sostener a sus familias.

Para miles de cubanos en el exterior, historias como esta representan la realidad cotidiana de la emigración: largas jornadas, oficios difíciles y la nostalgia de lo que quedó atrás.

Pero también, la convicción de que cada día de esfuerzo es un paso más hacia una vida digna.

Sobre todo, muestran el deseo de hacer cualquier cosa con tal de escapar de la dictadura en Cuba.