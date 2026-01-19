“A seis pisos de altura y sin miedo”: cubanos en México cuentan su dura jornada laboral

Desde Santiago de Cuba hasta México, dos jóvenes cubanos comparten su experiencia laboral en un video que refleja el esfuerzo y la determinación con que enfrentan los nuevos desafíos de la emigración.
En las imágenes, difundidas en redes sociales, se les ve trabajando en una obra a más de seis pisos de altura.
Con muy pocos medios de protección, uno de ellos, identificado como Alfredo Sierra Fernández, relata la dura rutina de quienes buscan un futuro mejor fuera de Cuba.
“Uno no sabe lo que tiene hasta que sale del país, para que usted sepa. Mira a lo que uno tiene que enfrentarse”, comenta mientras muestra la altura desde la que trabaja.
“Si no lo hace, imagínate colgado a seis pisos de altura y después cómprate ropa, no pasa nada”, añadió.
Ambos, originarios de Santiago de Cuba, se desempeñan en labores de construcción en territorio mexicano, un sector que ofrece oportunidades de empleo a muchos migrantes, aunque bajo condiciones de alta exigencia física y riesgo constante.
El breve clip, acompañado del mensaje “Desde Santiago de Cuba, dos cubanos enfrentan nuevos retos en México. A seis pisos de altura, el trabajo duro y la determinación nos unen”, ha generado reacciones en redes, donde usuarios destacan el coraje y la resiliencia de quienes emigran para sostener a sus familias.
Para miles de cubanos en el exterior, historias como esta representan la realidad cotidiana de la emigración: largas jornadas, oficios difíciles y la nostalgia de lo que quedó atrás.
Pero también, la convicción de que cada día de esfuerzo es un paso más hacia una vida digna.
Sobre todo, muestran el deseo de hacer cualquier cosa con tal de escapar de la dictadura en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la migración de cubanos a México y la realidad laboral
¿Por qué emigran tantos cubanos a México?
La crisis económica, los bajos salarios y la falta de libertades en Cuba han provocado un éxodo sin precedentes. Muchos cubanos eligen México como destino debido a las dificultades para llegar a Estados Unidos y la posibilidad de establecerse legalmente en el país. La situación en Cuba es insostenible para muchos, quienes buscan un futuro mejor en cualquier otro lugar que les ofrezca más oportunidades y libertad.
¿Cómo es la jornada laboral de los cubanos en México?
Los cubanos en México trabajan en sectores como la construcción, donde enfrentan largas jornadas laborales y condiciones de alta exigencia física y riesgo constante, como se muestra en el caso de los jóvenes cubanos trabajando a más de seis pisos de altura. A pesar de las duras condiciones, muchos consideran que cada día de esfuerzo es un paso hacia una vida más digna que la que tenían en Cuba.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos para emigrar?
Los cubanos enfrentan desafíos económicos y burocráticos significativos para emigrar, como la obtención de pasaportes, visas y el dinero necesario para financiar su salida. Además, las rutas de migración hacia destinos como México pueden ser peligrosas y están plagadas de riesgos, desde enfrentar condiciones adversas hasta evitar la detención por parte de las autoridades migratorias en su camino.
¿Cómo afecta el régimen cubano a la decisión de emigrar?
El régimen cubano, caracterizado por la falta de libertades, represión política y una economía en crisis, impulsa a muchos cubanos a buscar mejores oportunidades fuera de la isla. La desesperación por escapar de estas condiciones motiva a miles a arriesgarse en búsqueda de una vida más digna y con más libertades en otros países.
