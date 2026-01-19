Pelotero cubano Yunesky Maya es declarado Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros

Vídeos relacionados:

El lanzador cubano Yunesky Maya fue declarado Hijo Adoptivo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, como reconocimiento a su trayectoria deportiva, perseverancia, disciplina y compromiso con las Águilas Cibaeñas, una de las franquicias más emblemáticas del béisbol dominicano.

De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, Maya, actual coach de bullpen del conjunto aguilucho, dejó una huella profunda durante sus siete temporadas como lanzador con el equipo, etapa en la que conquistó el premio de Pitcher del Año y fue parte fundamental de dos campeonatos, ganándose el respeto de la afición y de la organización.

Durante el acto oficial, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó el vínculo especial entre el pelotero cubano y la ciudad: “Hoy Santiago vive un momento de profundo orgullo al reconocer a un hombre que defendió nuestros colores con pasión y carácter. Yunesky Maya entendió lo que significa jugar en esta ciudad, donde no basta el talento, sino la entrega total, y por eso hoy lo declaramos Hijo Adoptivo de Santiago, formalizando lo que desde hace tiempo sentimos en el corazón”.

El reconocimiento simboliza no solo los logros deportivos de Maya, sino también su integración plena a la vida deportiva y social de Santiago, ciudad que lo acogió como propio y donde continúa aportando su experiencia desde el cuerpo técnico de las Águilas Cibaeñas.

Para Maya, este nombramiento representa la confirmación de una relación construida a base de trabajo, respeto y resultados, y consolida su legado dentro del béisbol dominicano más allá del montículo.