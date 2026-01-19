Pelotero cubano Yunesky Maya es declarado Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros

Vídeos relacionados:
El lanzador cubano Yunesky Maya fue declarado Hijo Adoptivo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, como reconocimiento a su trayectoria deportiva, perseverancia, disciplina y compromiso con las Águilas Cibaeñas, una de las franquicias más emblemáticas del béisbol dominicano.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, Maya, actual coach de bullpen del conjunto aguilucho, dejó una huella profunda durante sus siete temporadas como lanzador con el equipo, etapa en la que conquistó el premio de Pitcher del Año y fue parte fundamental de dos campeonatos, ganándose el respeto de la afición y de la organización.
Durante el acto oficial, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó el vínculo especial entre el pelotero cubano y la ciudad: “Hoy Santiago vive un momento de profundo orgullo al reconocer a un hombre que defendió nuestros colores con pasión y carácter. Yunesky Maya entendió lo que significa jugar en esta ciudad, donde no basta el talento, sino la entrega total, y por eso hoy lo declaramos Hijo Adoptivo de Santiago, formalizando lo que desde hace tiempo sentimos en el corazón”.
El reconocimiento simboliza no solo los logros deportivos de Maya, sino también su integración plena a la vida deportiva y social de Santiago, ciudad que lo acogió como propio y donde continúa aportando su experiencia desde el cuerpo técnico de las Águilas Cibaeñas.
Para Maya, este nombramiento representa la confirmación de una relación construida a base de trabajo, respeto y resultados, y consolida su legado dentro del béisbol dominicano más allá del montículo.
Preguntas frecuentes sobre el reconocimiento a Yunesky Maya y el contexto del béisbol cubano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Yunesky Maya fue declarado Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros?
Yunesky Maya fue declarado Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros como reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva con las Águilas Cibaeñas en República Dominicana. Su perseverancia, disciplina y compromiso con el equipo le ganaron este honor. Durante siete temporadas, Maya dejó una huella profunda al conquistar premios como el de Pitcher del Año y ser parte fundamental de dos campeonatos.
¿Cuál es la situación actual del béisbol cubano en cuanto a sus talentos?
El béisbol cubano enfrenta una fuga masiva de talentos, con numerosos jóvenes prospectos emigrando a países como la República Dominicana en busca de mejores oportunidades de desarrollo y firmas con MLB. La crisis económica en Cuba y el deterioro del sistema deportivo han empujado a muchos jóvenes a salir del país. Esto ha resultado en un descenso del nivel competitivo de la Serie Nacional y en resultados internacionales más pobres.
¿Cómo ha impactado el éxodo de peloteros cubanos a la MLB?
El éxodo de peloteros cubanos ha fortalecido la presencia de talentos de la isla en la MLB, pero también ha debilitado el sistema deportivo cubano. Muchos jóvenes buscan firmar con organizaciones de Grandes Ligas para mejorar sus oportunidades profesionales y estabilidad económica. Esto ha llevado a una pérdida significativa de talentos en Cuba y ha complicado aún más la situación del béisbol en la isla.
¿Quiénes son algunos de los peloteros cubanos que recientemente firmaron con MLB?
Recientemente, cinco jóvenes peloteros cubanos, entre ellos Darián Rojas, Jordan Pérez, Jaider Suárez, Jack Valbrune y Joniel Hernández, han firmado con organizaciones de MLB como los Athletics, Padres de San Diego, Kansas City Royals y Houston Astros. Estos jugadores representan el talento emergente de la isla en el béisbol profesional.
