Gobierno admite causa del aumento de los apagones en Cuba: “No tenemos diesel”

Autoridades cubanas admitieron que la falta de combustible diesel en la generación distribuida es la causa principal de los apagones en Cuba este fin de semana.

“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos combustible diesel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea distribuida, admitió en la televisión nacional Lázaro Guerra Hernández”, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

A eso se le suman 4 unidades termoeléctricas con avería y dos en mantenimiento, añadió.

Apagones en Cuba

El sistema eléctrico cubano atraviesa este lunes un nuevo episodio de colapso generalizado, con apagones prolongados en todo el país y reportes de afectaciones que superan los 1,900 megawatts (MW) durante el horario pico, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital quedó prácticamente a oscuras desde las 6:39 p.m. del domingo, con una máxima afectación de 359 MW a las 6:20 p.m., lo que paralizó cinco de los seis bloques de distribución.

El restablecimiento completo del servicio se logró pasadas las 12:06 de la madrugada del domingo, tras más de seis horas de interrupción continua.

En sus redes sociales, la empresa admitió que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a la baja disponibilidad de generación base, y que se afectaron 100 MW adicionales de emergencia.

Aunque al cierre de su nota no existían cortes activos, alertó que, si no mejora la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), podrían repetirse apagones fuera del plan, con bloques y circuitos afectados “por emergencia”.

De acuerdo con el informe nacional de este lunes, el SEN tuvo una disponibilidad de 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW, un déficit inicial de 750 MW que aumentó progresivamente.

Para el horario pico se prevé una afectación de 1,905 MW, producto de averías en las termoeléctricas de Mariel, Felton, Antonio Maceo y Carlos Manuel de Céspedes, así como de la falta de combustible que mantiene fuera de servicio más de 100 centrales distribuidas.