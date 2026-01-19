Gobierno admite causa del aumento de los apagones en Cuba: “No tenemos diesel”

Vídeos relacionados:
Autoridades cubanas admitieron que la falta de combustible diesel en la generación distribuida es la causa principal de los apagones en Cuba este fin de semana.
“La mayor incidencia es que la generación distribuida la tenemos fuera por falta de combustible prácticamente. No tenemos combustible diesel para la generación distribuida y eso hace que la disponibilidad se vea distribuida, admitió en la televisión nacional Lázaro Guerra Hernández”, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
A eso se le suman 4 unidades termoeléctricas con avería y dos en mantenimiento, añadió.
Apagones en Cuba
El sistema eléctrico cubano atraviesa este lunes un nuevo episodio de colapso generalizado, con apagones prolongados en todo el país y reportes de afectaciones que superan los 1,900 megawatts (MW) durante el horario pico, según el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).
La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital quedó prácticamente a oscuras desde las 6:39 p.m. del domingo, con una máxima afectación de 359 MW a las 6:20 p.m., lo que paralizó cinco de los seis bloques de distribución.
El restablecimiento completo del servicio se logró pasadas las 12:06 de la madrugada del domingo, tras más de seis horas de interrupción continua.
Lo más leído hoy:
En sus redes sociales, la empresa admitió que “no fue posible cumplir con la programación informada” debido a la baja disponibilidad de generación base, y que se afectaron 100 MW adicionales de emergencia.
Aunque al cierre de su nota no existían cortes activos, alertó que, si no mejora la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), podrían repetirse apagones fuera del plan, con bloques y circuitos afectados “por emergencia”.
De acuerdo con el informe nacional de este lunes, el SEN tuvo una disponibilidad de 1,360 MW frente a una demanda de 2,150 MW, un déficit inicial de 750 MW que aumentó progresivamente.
Para el horario pico se prevé una afectación de 1,905 MW, producto de averías en las termoeléctricas de Mariel, Felton, Antonio Maceo y Carlos Manuel de Céspedes, así como de la falta de combustible que mantiene fuera de servicio más de 100 centrales distribuidas.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la principal causa de los apagones en Cuba?
La falta de combustible diésel es la principal causa de los apagones en Cuba. La escasez de combustible ha dejado fuera de servicio muchas centrales de generación distribuida, lo que ha agravado el déficit de generación eléctrica en el país. Además, las averías y el mantenimiento de varias unidades termoeléctricas contribuyen a esta situación crítica.
¿Qué otras causas contribuyen al déficit eléctrico en Cuba?
Además de la falta de combustible, las averías y el mantenimiento en las centrales termoeléctricas son causas significativas del déficit eléctrico en Cuba. Estas unidades son fundamentales para el suministro de energía y su indisponibilidad aumenta la carga sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que ya enfrenta un deterioro estructural severo.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a la vida diaria en Cuba?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de los cubanos. Impiden la refrigeración de alimentos, el uso de electrodomésticos, y el disfrute de actividades básicas como cocinar y ventilar los hogares, especialmente en un clima caluroso. Esto genera un malestar social creciente ante la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.
¿Qué medidas se están tomando para mitigar los apagones en Cuba?
Aunque se han incorporado parques solares fotovoltaicos para aumentar la generación, la contribución de la energía renovable sigue siendo insuficiente para compensar el colapso de la generación térmica tradicional. Sin una solución efectiva al problema de suministro de combustible y la reparación de las centrales termoeléctricas, los apagones continuarán afectando al país.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.