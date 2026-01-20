Funcionarios cubanos prometen a touroperadores canadienses algo que no pueden cumplir

Vídeos relacionados:

Ver más

El pueblo de Cuba sufre apagones generalizados, pero los funcionarios del régimen intentan convencer a los principales touroperadores canadienses de que “todo sigue igual” en la isla y que el turismo no se verá afectado.

Lessner Gómez, director de Marketing del Ministerio de Turismo (Mintur), aseguró en reuniones con agencias en Toronto y Montreal que “Cuba está operando con normalidad” y que los hoteles cuentan con los insumos necesarios para mantener sus servicios.

El funcionario afirmó que el país recibe petróleo de socios como México, y que existen reservas suficientes para cubrir la temporada de invierno, pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el suministro de crudo venezolano a la isla.

Gómez asegura que la llegada de visitantes canadienses aumentó un 17% en lo que va de enero, en comparación con 2025. El régimen prevé alcanzar un millón de turistas de ese país en 2026, frente a los 720,000 del año anterior.

Canadá continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Cuba, un mercado que el Gobierno intenta retener pese a la creciente insatisfacción de los viajeros por los problemas de infraestructura y servicios básicos, incluso en los hoteles con "todo incluido".

Lo más leído hoy:

Mientras el Mintur defiende su imagen en el exterior, el sistema eléctrico cubano atraviesa una de sus peores crisis.

Esta semana, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas admitieron en la televisión estatal que la falta de diésel para la generación distribuida es la causa principal de los apagones que afectan al país.

“No tenemos combustible para la generación distribuida”, reconoció Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad.

La Unión Eléctrica reportó el domingo afectaciones superiores a los 1,900 megawatts en el horario pico, con la capital prácticamente a oscuras durante más de seis horas.

El servicio se restableció en la madrugada, pero la empresa advirtió que podrían repetirse cortes “por emergencia” si no mejora la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La mayoría de los hoteles cubanos cuentan con planta eléctrica pero eso no los exime de tener problemas con el servicio. La carencia de combustible afecta el abastecimiento de los resorts a lo largo y ancho de la isla.

También deja problemas de transporte severos y obliga a los turistas a estar encerrados en los hoteles, porque una vez se pone el sol, es un peligro caminar por las oscuras calles de las ciudades de Cuba.