Cuba sin alivio: Apagones en todo el país y más de 1.800 MW de déficit

La Unión Eléctrica (UNE) informó este lunes que el servicio eléctrico en Cuba se mantuvo afectado durante las 24 horas del domingo, con un déficit máximo de 1.764 megavatios (MW) a las 18:10 horas, lo que provocó apagones generalizados en todo el país.

Según el parte oficial, la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica. A las seis de la mañana de este 20 de enero, la disponibilidad era de apenas 1.180 MW frente a una demanda de 2.100 MW, lo que representa un déficit de 879 MW. La UNE prevé que en el horario diurno las afectaciones alcancen los 1.250 MW.

El comunicado señala que la generación solar aportó 2.085 megavatios hora (MWh) gracias a los 38 nuevos parques fotovoltaicos instalados en el país, con una potencia máxima de 398 MW en las horas de mayor irradiación. Sin embargo, esa contribución sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional.

Plantas termoeléctricas fuera de servicio

La UNE reportó averías en las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica (CTE) de Mariel, la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), la unidad 2 de la CTE Felton (Holguín) y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba). Además, permanecen en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz del Norte y la unidad 4 de la CTE Céspedes.

Las limitaciones técnicas en la generación térmica ascienden a 548 MW, mientras que los problemas derivados de la falta de combustible afectan a 1.228 MW adicionales, incluyendo 101 centrales de generación distribuida, 40 MW de la Patana de Regla, 105 MW del Fuel de Mariel y 156 MW que permanecen indisponibles por falta de lubricantes.

Pronóstico para el horario pico

La UNE espera la entrada en servicio de la unidad 8 de la CTE Mariel, actualmente en proceso de arranque, que podría aportar 60 MW, además de 40 MW de la Patana de Regla y 105 MW del Fuel de Mariel. Aun así, el pronóstico para el horario pico es de 1.325 MW disponibles frente a una demanda estimada de 3.150 MW, lo que dejaría un déficit de 1.825 MW.

“De mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.855 MW en el horario pico”, advirtió la empresa estatal, confirmando que el país enfrentará otro día de apagones generalizados.

El prolongado deterioro del SEN, sumado a la falta de mantenimiento y combustible, mantiene a Cuba en una crisis energética crónica que golpea directamente la economía y la vida cotidiana de la población.