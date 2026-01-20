Cuba sin alivio: Apagones en todo el país y más de 1.800 MW de déficit

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica (UNE) informó este lunes que el servicio eléctrico en Cuba se mantuvo afectado durante las 24 horas del domingo, con un déficit máximo de 1.764 megavatios (MW) a las 18:10 horas, lo que provocó apagones generalizados en todo el país.
Según el parte oficial, la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue siendo crítica. A las seis de la mañana de este 20 de enero, la disponibilidad era de apenas 1.180 MW frente a una demanda de 2.100 MW, lo que representa un déficit de 879 MW. La UNE prevé que en el horario diurno las afectaciones alcancen los 1.250 MW.
El comunicado señala que la generación solar aportó 2.085 megavatios hora (MWh) gracias a los 38 nuevos parques fotovoltaicos instalados en el país, con una potencia máxima de 398 MW en las horas de mayor irradiación. Sin embargo, esa contribución sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional.
Plantas termoeléctricas fuera de servicio
La UNE reportó averías en las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica (CTE) de Mariel, la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos), la unidad 2 de la CTE Felton (Holguín) y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba). Además, permanecen en mantenimiento la unidad 2 de la CTE Santa Cruz del Norte y la unidad 4 de la CTE Céspedes.
Las limitaciones técnicas en la generación térmica ascienden a 548 MW, mientras que los problemas derivados de la falta de combustible afectan a 1.228 MW adicionales, incluyendo 101 centrales de generación distribuida, 40 MW de la Patana de Regla, 105 MW del Fuel de Mariel y 156 MW que permanecen indisponibles por falta de lubricantes.
Pronóstico para el horario pico
La UNE espera la entrada en servicio de la unidad 8 de la CTE Mariel, actualmente en proceso de arranque, que podría aportar 60 MW, además de 40 MW de la Patana de Regla y 105 MW del Fuel de Mariel. Aun así, el pronóstico para el horario pico es de 1.325 MW disponibles frente a una demanda estimada de 3.150 MW, lo que dejaría un déficit de 1.825 MW.
“De mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1.855 MW en el horario pico”, advirtió la empresa estatal, confirmando que el país enfrentará otro día de apagones generalizados.
El prolongado deterioro del SEN, sumado a la falta de mantenimiento y combustible, mantiene a Cuba en una crisis energética crónica que golpea directamente la economía y la vida cotidiana de la población.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el déficit actual de generación eléctrica en Cuba?
El déficit máximo de generación eléctrica en Cuba es de 1.825 MW, según el pronóstico para el horario pico. Esto significa que la capacidad disponible es insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que provoca apagones generalizados en todo el país.
¿Qué factores contribuyen a la crisis eléctrica en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba se debe a múltiples factores, incluyendo averías en plantas termoeléctricas, falta de mantenimiento, escasez de combustible y lubricantes, y una infraestructura obsoleta. Además, las inversiones en energías renovables no han logrado compensar el déficit estructural del sistema eléctrico.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida diaria en Cuba?
Los apagones prolongados tienen un impacto severo en la vida diaria de los cubanos. Afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua potable, la atención médica y el funcionamiento de servicios esenciales. Esta situación genera un clima de desesperanza y malestar social entre la población.
¿Qué esfuerzos se están haciendo para aliviar la crisis energética en Cuba?
Aunque se han instalado nuevos parques solares fotovoltaicos, la contribución de la energía solar sigue siendo insuficiente para cubrir el déficit de generación. El gobierno ha intentado paliar la situación con mantenimiento planificado y energías alternativas, pero los problemas estructurales persisten.
¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo para la crisis eléctrica en Cuba?
Las perspectivas a corto plazo no son optimistas. A pesar de los esfuerzos por mejorar la infraestructura y aumentar la generación a través de energías renovables, la falta de recursos y la obsolescencia de las plantas termoeléctricas dificultan una solución rápida y efectiva a la crisis energética en Cuba.
