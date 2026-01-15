“Así es el día a día aquí”: cubano muestra lo que gastó para comprar su desayuno en Cuba

Ver más

Un joven cubano identificado como Sentelemald mostró en TikTok su experiencia al salir una mañana a comprar los productos para su desayuno, un recorrido que terminó costándole cerca de 2.000 pesos cubanos.

En el video, publicado esta semana, el creador comparte el proceso desde que sale de casa hasta que regresa con sus compras. “Bueno familia, pues nada, me acabo de despertar ahora y voy para la calle a buscar mi desayuno”, comenta @sentelemald al inicio, mientras camina por una zona de La Habana.

Durante el recorrido visita varias MIPYMES y explica que la primera tienda tenía precios demasiado altos. “Fui a comprar la mayonesa ahí, pero me pareció muy caro, un pomito superchiquitico en 1.000 y pico de pesos”, dice. Más adelante, consigue una opción más barata: “850 pesos costó la mayonesa esta”.

Al llegar a casa, muestra lo comprado: una bolsita de pan, dos paquetes de perritos y la mayonesa. “Solamente en este paquete de perrito, es decir, dos paquetes de perrito, esta mayonesa y esta bolsita de pan fueron casi 2.000 pesos”, señala al final del video.

La publicación, disponible en su cuenta de TikTok, generó debate entre los usuarios por la diferencia entre las tasas de cambio oficiales y las del mercado informal. Entre los comentarios se leen reacciones de sorpresa por el gasto: “¿O sea que te gastaste medio sueldo en esa poca compra que hiciste?”. El propio creador respondió que “el salario aquí en Cuba estándar en el sector estatal es de 3 mil - 4 mil pesos mensual”.

El video también motivó reflexiones sobre el día a día en la isla y las dificultades económicas. Algunos internautas hablaron de lo “duro que está todo” o de lo “imposible que resulta vivir así”, mientras otros enviaron mensajes de apoyo: “Fuerza hermano”, “Ánimo corazón” o “Ojalá todo cambie pronto”.

Lo más leído hoy:

Sentelemald ha compartido antes en redes sociales cómo enfrenta la vida tras ser deportado desde Suecia en 2024, donde había vivido más de una década. En un testimonio anterior contó que su regreso a Cuba estuvo marcado por apagones y dificultades, pero aseguró mantenerse activo y trabajando “sin robarle a nadie”.

La conversación generada alrededor del nuevo video ocurre en un contexto de fuerte inestabilidad monetaria. Según datos de este miércoles, el euro alcanzó los 510 pesos cubanos y el dólar los 470 en el mercado informal, lo que influye directamente en los precios que enfrentan los consumidores en las MIPYMES y negocios privados.