El dólar baja en Venezuela gracias al flujo de divisas petroleras procedentes de EE. UU.

El precio del dólar en Venezuela ha registrado una fuerte caída en el mercado paralelo en los últimos días, impulsada por la inyección de divisas provenientes del sector petrolero, tras los acuerdos alcanzados con Estados Unidos, de acuerdo con Telemundo.

A inicios de año, y en medio de la incertidumbre generada por la incursión militar estadounidense, el dólar llegó a cotizarse hasta en 850 bolívares en el mercado informal. Sin embargo, tras el anuncio oficial del flujo de divisas petroleras, la tasa paralela ha descendido hasta alrededor de 415 bolívares, mientras que la cotización oficial se ubica en 344 bolívares por dólar. Así, en las calles comienza a sentirse una expectativa moderada.

La caída del tipo de cambio se produce luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunciara que los ingresos derivados de la venta de petróleo a Estados Unidos serán canalizados a través del Banco Central de Venezuela, con destino al sistema bancario y al mercado cambiario.

“Estos recursos llegarán a la banca privada para fortalecer el mecanismo cambiario”, afirmó Rodríguez, quien también llamó a un manejo eficiente de las divisas y a la sustitución de importaciones.

Analistas consideran que el país atraviesa una fase inicial de apertura económica, cuyo principal objetivo es la estabilización de la moneda.

Las proyecciones indican que Venezuela podría ingresar al menos 15,000 millones de dólares durante el primer semestre del año, una cifra que genera expectativas, pero también cautela.

En medio de los cambios políticos y económicos, los venezolanos esperan que la estabilidad cambiaria no solo se refleje en el valor del dólar, sino que se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo y en aumentos salariales, una deuda pendiente para millones de familias.