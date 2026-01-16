Denuncian circulación de billetes de 100 dólares falsos en Matanzas

Vídeos relacionados:

Un nuevo caso de falsificación de billetes de 100 dólares ha sido detectado en días recientes en la provincia de Matanzas, esta vez en el municipio Unión de Reyes. El incidente ha vuelto a encender las alarmas sobre la circulación de divisas fraudulentas en el país.

La implicada en este caso, una joven identificada como Irayis Cañizares Hernández, fue sorprendida por las autoridades cuando intentaba pagar con un billete falso en una cafetería privada, según reveló en redes sociales el perfil oficialista de Facebook Con Todos la Victoria.

Sin embargo, lo que parecía un simple intento de estafa menor se convirtió rápidamente en un asunto más grave cuando la policía descubrió que Irayis no solo tenía ese billete, sino que tenía en su poder otros 16 de la misma denominación y todos falsos.

La citada fuente oficialista indicó que el incidente está siendo investigado por las autoridades, aunque no se dieron a conocer detalles sobre el posible origen de los billetes, ni si Irayis actuaba sola o como parte de una red más amplia.

Las sospechas sobre una posible cadena de distribución, sin embargo, crecen ante la reiteración de casos similares en la provincia.

Reacciones encontradas en redes sociales

El caso ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, donde las versiones y teorías se entrecruzan. Para algunos usuarios, la gravedad del hecho radica en la temeridad de la joven. “Fuerte la niña, no midió el peligro aún estando dentro de él”, escribió una internauta.

Otros, en cambio, ven en estos episodios una estrategia estatal para desalentar el uso de dólares en el mercado informal.

“Esa estrategia la tiene la G2 cubana para que el pueblo coja miedo y las ventas y compra de dólares americanos sea por el banco”, opinó una usuaria, a lo que otro respondió: “La noticia es real, yo soy de Unión”.

Entre el escepticismo y la burla, muchos señalaron que los billetes falsos pueden provenir de sets de utilería para filmaciones.

“Esos billetes no son falsos, son de un juego en Estados Unidos”, comentó un internauta, a lo que otra replicó: “Los venden en Shein y Temu. Y lo dice: que es para filmaciones, tan fácil que es leer”.

Casos similares en Matanzas

Este no es un hecho aislado. En julio de este mismo año, otro hombre fue detenido en Colón, también en Matanzas, por intentar pagar productos de aseo con un billete falso de 100 dólares.

En ese caso, el sujeto fue arrestado en una carpa particular tras ser detectada la falsificación por la dependienta.

Meses antes, en febrero, ocurrió otro incidente similar en el municipio de Jovellanos, donde un hombre fue arrestado tras intentar pagar con otro billete falso de 100 dólares en una cafetería.

Un fenómeno con historia

Aunque en Cuba las denuncias más frecuentes suelen estar vinculadas a la falsificación de pesos cubanos, los billetes de cien dólares falsos han aparecido en otras ocasiones. En 2023, un caso de mayor escala fue reportado en Sancti Spíritus, donde tres personas fueron detenidas por comercializar dólares falsos a través del sitio de anuncios clasificados Revolico.

Según el reporte del periódico provincial Escambray, estas personas vendieron a varios afectados entre 800 y 1,500 dólares falsos por cabeza, a un precio de entre 160 y 170 pesos cubanos por dólar, según la tasa de ese momento.

Las víctimas fueron identificadas en municipios como Sancti Spíritus, Taguasco y Cabaiguán. Las ganancias por operación ascendían hasta los 160,000 pesos, lo que reveló una estructura de fraude bien organizada.

El reciente caso en Unión de Reyes no es más que otro capítulo de un fenómeno creciente y preocupante: la circulación de billetes falsos en una economía ya fuertemente golpeada.

Aunque las autoridades insisten en la necesidad de mantener la vigilancia y actuar con “tolerancia cero”, las causas estructurales de esta práctica siguen sin atenderse: la escasez de divisas, la informalidad del mercado, y la desesperación que lleva a muchos a arriesgarlo todo por una supuesta oportunidad.

Lo que queda claro es que la circulación de billetes de 100 dólares falsos en Matanzas no es una casualidad ni un hecho aislado, sino parte de un patrón que exige respuestas más profundas y menos propagandísticas.

Mientras tanto, los ciudadanos -como bien advirtió un comentarista- “deberán ser más perspicaces en cualquier compra o venta, incluso en la de una simple tacita de café”.