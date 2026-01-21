Trump acusa a Nicolás Maduro de causar la muerte de millones de estadounidenses: “Lo llevamos ante la justicia”

Martes, 20 Enero, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exmandatario venezolano Nicolás Maduro de ser responsable de la muerte de “millones de estadounidenses” a causa del narcotráfico y la violencia generada por su régimen, y volvió a calificar como “una operación increíble” la captura del líder chavista a comienzos de enero.

Durante un discurso en la Casa Blanca, el mandatario recordó la operación militar que llevó a la Delta Force a capturar a Maduro en Caracas y subrayó que “el dictador venezolano fue responsable de enviar veneno y destrucción a los Estados Unidos”.

“Capturamos y llevamos ante la justicia al autor de los millones de personas afectadas en nuestro país. Fue increíble ver el profesionalismo, la calidad del liderazgo... increíble”, dijo Trump, según un video difundido por el canal Rapid Response 47 en la red social X.

El presidente aludió a la expansión de supuestas redes criminales vinculadas al régimen chavista, a las que responsabilizó de haber provocado una ola de violencia, narcotráfico y asesinatos dentro de Estados Unidos.

“Maduro y sus socios trajeron a nuestro país a los peores criminales del mundo. Dicen que son la peor pandilla del planeta, y devastaron comunidades enteras”, afirmó.

Trump aseguró que observó la operación militar “en tiempo real” y destacó la actuación de los equipos de inteligencia y las fuerzas especiales. “Nunca había visto algo así. Fue impresionante ver la precisión y el valor con que actuaron nuestros hombres. América está orgullosa de ellos”, añadió.

El mandatario reiteró que la captura de Maduro marca un punto de inflexión en la política hemisférica de su administración, orientada a desmantelar las redes de narcoterrorismo y crimen transnacional en América Latina. “Estamos limpiando el hemisferio. Nadie volverá a desafiar el poder de Estados Unidos”, afirmó Trump.

Maduro fue detenido el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas, tras ser acusado por Washington de dirigir durante años un cartel narcoterrorista que utilizó Venezuela como corredor para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. La operación se produjo bajo órdenes directas del presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El exmandatario se encuentra bajo custodia internacional a la espera de ser procesado por cargos relacionados con narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos. La administración Trump ha afirmado que su detención representa “el fin del Estado criminal” en Venezuela y el inicio de una transición controlada hacia un gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez.

“Este es el comienzo de una nueva era para América Latina”, concluyó Trump. “No más dictadores, no más carteles, no más narcoterrorismo. Hemos devuelto el control a la gente decente de la región y lo hicimos con fuerza, determinación y justicia”.

