Diosdado Cabello denuncia “guerra de fake news” para desacreditar al poder en Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el chavismo es blanco de una supuesta “guerra de fake news”, una narrativa recurrente del oficialismo cada vez que surgen informaciones incómodas sobre la cúpula del poder.

Durante una rueda de prensa transmitida por medios estatales, Cabello reaccionó a publicaciones recientes que involucraron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a otros altos funcionarios, calificándolas de falsas y parte de una estrategia de descrédito. No obstante, el dirigente no presentó pruebas concretas sobre el origen de esas informaciones ni identificó responsables específicos.

Según Cabello, este tipo de contenidos ya no se difunden únicamente a través de grandes medios, sino que encuentran en las redes sociales un canal eficaz para amplificarse sin que, posteriormente, exista rectificación.

El argumento ha sido utilizado de forma reiterada por el chavismo para desacreditar reportes periodísticos, denuncias de organizaciones independientes y versiones críticas difundidas desde el exterior.

El líder del PSUV volvió a vincular estas supuestas campañas de desinformación con intentos de justificar sanciones y presiones internacionales contra Venezuela, una línea discursiva que el oficialismo mantiene desde hace años para explicar el deterioro político y económico del país.

Pese a ello, Cabello sostuvo que la población venezolana estaría “vacunada” frente a las noticias falsas, una afirmación que contrasta con un contexto marcado por el control estatal de los medios tradicionales, el cierre de espacios informativos independientes y la persecución de voces críticas.

Las declaraciones se producen en un momento en que el chavismo insiste en reforzar su control del relato público, mientras utiliza el término fake news como un recurso para deslegitimar informaciones que ponen en entredicho la actuación del poder político.