Apagones al alza: Cuba enfrenta jornada con déficit de 2 000 MW en hora pico

La Unión Eléctrica (UNE) informó este miércoles que el servicio eléctrico en Cuba volvió a afectarse durante las 24 horas del martes, debido a un déficit de generación que continúa en aumento.
Según la nota oficial publicada por la empresa estatal, “la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1933 MW a las 18:30 horas, superior a lo planificado por salida de las patanas de Melones y Regla”.
La UNE detalló que la producción de los 38 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 1736 MWh, con una potencia máxima de 328 MW en el horario del mediodía. Sin embargo, el aporte no fue suficiente para cubrir la demanda nacional.
Estado actual del sistema
Hasta las 06:00 horas de este miércoles, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1195 MW frente a una demanda de 2014 MW, lo que provocó una afectación de 819 MW. Para el mediodía, la UNE estimó una afectación de 1200 MW.
Incidencias y unidades fuera de servicio
Las principales averías reportadas corresponden a la Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, Unidad 6 de Nuevitas, Unidad 2 de la CTE Felton y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Permanecen en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
Las limitaciones en la generación térmica suman 593 MW fuera de servicio, indicó la entidad.
Pronóstico para el horario pico
La UNE prevé que para el horario de máxima demanda entre en servicio la unidad 5 de la CTE Renté, actualmente “en proceso de arranque”, con una potencia de 65 MW. Aun así, el déficit estimado se mantiene elevado.
“Con este pronóstico para el pico se prevé una disponibilidad de 1260 MW con una demanda máxima de 3230 MW, para un déficit de 1970 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2000 MW en este horario”, señaló la nota de la empresa estatal.
Apagones prolongados en La Habana
Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana reportó que en la capital “se afectó el servicio eléctrico durante 17:14 horas” el martes, con una máxima afectación de 334 MW a las 2:30 p.m., y restablecimiento total a las 10:34 p.m.
La entidad precisó que “a causa de la baja disponibilidad en la generación base no fue posible cumplir con la programación informada”, lo que obligó a afectar 100 MW por emergencia. Al cierre de su comunicado, “se encontraban afectados 6 Bloques (189 MW)”.
La empresa advirtió que, “de no mejorar las condiciones de disponibilidad del SEN, se prevé no sea posible cumplir con la programación informada y serán afectados Bloques y Circuitos por EMERGENCIA”.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué hay apagones continuos en Cuba?
Los apagones en Cuba son causados principalmente por un déficit de generación eléctrica. Actualmente, la demanda supera la capacidad de generación debido a averías y mantenimiento en las plantas termoeléctricas, así como a la falta de combustible. A pesar de la incorporación de parques solares, su aporte es insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que provoca cortes de electricidad prolongados en todo el país.
¿Cuál es el impacto de los parques solares en la generación eléctrica en Cuba?
Los parques solares en Cuba contribuyen al sistema eléctrico, pero su impacto es limitado. Con una generación máxima de 328 MW, estos parques no logran cubrir el déficit estructural del sistema, que enfrenta una demanda de más de 3,000 MW en horario pico. La energía solar es una alternativa, pero no compensa las deficiencias del sistema termoeléctrico ni la escasez de combustible.
¿Qué medidas está tomando la Unión Eléctrica para solucionar los apagones?
La Unión Eléctrica está intentando mitigar los apagones mediante mantenimiento programado y la incorporación de unidades en reparación. Sin embargo, la falta de combustible y las limitaciones técnicas de las plantas termoeléctricas dificultan una solución efectiva. La UNE también apuesta por aumentar la generación distribuida, aunque estas medidas no han logrado evitar los cortes prolongados de energía.
¿Cómo afectan los apagones a la vida cotidiana en Cuba?
Los apagones afectan gravemente la vida cotidiana en Cuba. Interrumpen el suministro de agua, afectan la conservación de alimentos y dificultan el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Además, agravan la situación económica y social del país, generando malestar y protestas en diversas regiones.
