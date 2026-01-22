“El extremismo solo lleva a la muerte”: advierte Delcy Rodríguez

Ver más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este miércoles sobre los peligros del extremismo político y anunció que en las próximas horas su Gobierno dará a conocer nuevas medidas orientadas a fomentar la convivencia y la tolerancia en el país.

“En las próximas horas vamos a estar dando anuncios en esa dirección, de cómo hacer con la política, de cómo hacer con la convivencia, de cómo vamos a afrontar con tolerancia, sin odio, sin violencia, las diversidades y la falta de similitudes en criterios. Pero debe imperar el respeto y el derecho a la tolerancia, que es un derecho humano”, afirmó Rodríguez.

La mandataria venezolana defendió la legislación impulsada durante su administración contra los delitos de odio y discriminación, asegurando que su objetivo es “evitar que el extremismo conduzca al país nuevamente a episodios de violencia”.

“Ustedes ven que el extremismo solo lleva a la muerte, a la destrucción, a la violencia y al sufrimiento. No hay nada positivo ni en el extremismo ni en el fascismo”, subrayó.

También este miércoles, Rodríguez subrayó que su gobierno mantiene un proceso de diálogo con Estados Unidos, iniciado semanas después del ataque militar estadounidense que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro, informó EFE.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias y las dificultades, por la vía de la diplomacia”, dijo la mandataria, quien calificó este momento como “decisivo” para el futuro político del país.

Rodríguez afirmó que su administración apuesta por la estabilidad y la reconstrucción nacional “desde el entendimiento y la paz”, en contraste —dijo— con las “corrientes extremistas” que han causado “tanto dolor” en la historia reciente de Venezuela.