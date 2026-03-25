Lo que le pasó a este cubano en EE.UU. con esta compañía de teléfono: "Yo pensé que ETECSA era una estafa"

Un cubano residente en Estados Unidos se volvió viral en TikTok tras denunciar lo que considera una estafa por parte de su compañía de teléfono, y comparar sus prácticas directamente con las de ETECSA, el monopolio estatal cubano de telecomunicaciones. El creador de contenido @onelvisalfonsoalfonso en TikTok, conocido en la plataforma como "Dale que no viene na", publicó el pasado lunes un video de poco más de dos minutos en el que relata su experiencia al intentar reclamar el seguro de su teléfono.

El video acumuló más de 6,500 vistas, 568 me gusta y 118 comentarios en pocos días. Según explica, lleva dos años pagando un plan de $50 mensuales más $16 adicionales de seguro de teléfono. Solo en concepto de seguro, ha desembolsado un total de $384. Cuando acudió a la oficina de la compañía porque la parte trasera de su teléfono estaba agrietada, le informaron que podían cambiárselo, pero que debía pagar $250 adicionales como deducible.

"Si llevo pagándoles dieciséis dólares de seguro cada mes durante los últimos dos años, estamos hablando de trescientos ochenta y cuatro dólares, y me están pidiendo doscientos cincuenta dólares. Entonces ese dinero que pagué de seguro, ¿para qué me sirve?", preguntó el hombre. La empleada que lo atendió respondió que el dinero del seguro no se utiliza para adquirir el teléfono nuevo, sin ofrecer una explicación que lo convenciera. El cubano pidió hablar con un supervisor, pero tampoco obtuvo una respuesta satisfactoria.

En el sistema de seguros de teléfono en Estados Unidos, la prima mensual y el deducible son conceptos separados: el pago mensual mantiene la cobertura activa, pero no se acumula como crédito para futuras reparaciones. Al momento de un siniestro, el asegurado debe pagar adicionalmente un deducible que, según el modelo del dispositivo, puede oscilar entre $25 y $299. Esta distinción es fuente frecuente de confusión entre consumidores, especialmente entre quienes no están familiarizados con el sistema de seguros anglosajón.

Compañías como Asurion y Assurant, que gestionan seguros para los grandes operadores, reciben calificaciones de entre 1 y 2 estrellas en plataformas de reseñas por este tipo de situaciones.

La frustración llevó al cubano a comparar a la compañía estadounidense con ETECSA, calificándola de "cooperativa", término que en Cuba evoca entidades estatales ineficientes. "Yo pensé que ETECSA era una estafa", afirmó irónicamente, sugiriendo que las prácticas de la empresa americana le resultan igual de opacas.

ETECSA es el único proveedor legal de telefonía e internet en Cuba, con 8 millones de clientes y operación bajo concesión exclusiva del Estado. En agosto de 2025, la prensa oficialista cubana reconoció que ETECSA opera como monopolio ineficiente, cuando el economista oficial Frank Rafael Quesada Espinoza lo admitió públicamente.

No es la primera vez que ETECSA genera polémica por sus prácticas. La empresa estatal acumula un largo historial de quejas, desde denuncias de robo de saldo de datos móviles hasta fallos generalizados en el servicio que han afectado a decenas de miles de usuarios en toda la isla.

El creador de contenido cerró su video con un mensaje directo a sus seguidores: "No tengo ninguna duda de que estamos en el mejor país del mundo, que el plan de Dios es perfecto, pero el plan de esta gente es una estafa", y les recomendó abandonar esa compañía porque "no funciona". Su experiencia refleja las dificultades que enfrentan muchos cubanos en EE.UU. al adaptarse al sistema de servicios y contratos del país.