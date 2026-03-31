Sandro Castro enseña a CNN que vive en un apartamento sin pintura y con nevera casi vacía: "Hasta para un Castro es difícil"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, mostró en una entrevista exclusiva con CNN las condiciones de su apartamento en La Habana: paredes sin pintar y una nevera casi vacía, supuestamente, una imagen que trata de vender la idea de que la crisis que atraviesa Cuba afecta –incluso– a quienes llevan el apellido del dictador.

"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Falta la luz, falta el agua, no llegan los productos… es muy difícil", dijo el joven Castro, devenido "influencer" y empresario.

Sandro criticó abiertamente al presidente Miguel Díaz-Canel afirmando que el mandatario no está haciendo un buen trabajo con las decisiones que Cuba necesitaba.

"Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando", declaró Sandro Castro, de 33 años, en la conversación realizada en su apartamento en La Habana, una zona afectada por apagones frecuentes.

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, "influencer" y empresario nocturno en La Habana, afirmó que su abuelo "era una persona que tenía sus principios".

Sandro Castro también reconoció las penurias que vive el pueblo cubano, aunque él cuenta con un generador eléctrico propio que lo coloca en mejores condiciones que la mayoría de sus compatriotas.

"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía… es muy duro", declaró.