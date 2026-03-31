Sandro Castro enseña a CNN que vive en un apartamento sin pintura y con nevera casi vacía: "Hasta para un Castro es difícil"

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, mostró en una entrevista exclusiva con CNN las condiciones de su apartamento en La Habana: paredes sin pintar y una nevera casi vacía, supuestamente, una imagen que trata de vender la idea de que la crisis que atraviesa Cuba afecta –incluso– a quienes llevan el apellido del dictador.
"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Falta la luz, falta el agua, no llegan los productos… es muy difícil", dijo el joven Castro, devenido "influencer" y empresario.
Sandro criticó abiertamente al presidente Miguel Díaz-Canel afirmando que el mandatario no está haciendo un buen trabajo con las decisiones que Cuba necesitaba.
"Para mí no está haciendo un buen trabajo, porque desde hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien y que hoy en día nos están perjudicando", declaró Sandro Castro, de 33 años, en la conversación realizada en su apartamento en La Habana, una zona afectada por apagones frecuentes.
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, "influencer" y empresario nocturno en La Habana, afirmó que su abuelo "era una persona que tenía sus principios".
Sandro Castro también reconoció las penurias que vive el pueblo cubano, aunque él cuenta con un generador eléctrico propio que lo coloca en mejores condiciones que la mayoría de sus compatriotas.
"Hay que luchar, como decimos todos los cubanos. Es duro, muy duro… incluso para un Castro. Sufres con miles de dificultades: un día no hay luz, no hay agua, no llega una mercancía… es muy duro", declaró.
Preguntas frecuentes sobre Sandro Castro y la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo vive Sandro Castro en medio de la crisis en Cuba?
Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, mostró en una entrevista con CNN que vive en un apartamento en La Habana con paredes sin pintar y una nevera casi vacía. A pesar de su apellido, afirma que también enfrenta dificultades como el resto de los cubanos, aunque cuenta con un generador eléctrico propio, lo que le da ciertas ventajas sobre la mayoría.
¿Cuáles son las críticas de Sandro Castro al gobierno de Díaz-Canel?
Sandro Castro ha sido crítico con el presidente Miguel Díaz-Canel, declarando que no está haciendo un buen trabajo y que debió tomar decisiones importantes que hubieran mejorado la situación actual del país. Sus críticas reflejan el descontento creciente con el régimen socialista entre algunos sectores de la población.
¿Qué postura tiene Sandro Castro respecto al capitalismo en Cuba?
Sandro Castro ha expresado abiertamente que la mayoría de los cubanos desean un cambio hacia el capitalismo. A pesar de su vínculo familiar con el régimen comunista, se considera más capitalista que comunista, lo que ha generado debate debido al peso simbólico de su apellido.
¿Cómo ha reaccionado la sociedad cubana ante las declaraciones de Sandro Castro?
Las declaraciones de Sandro Castro han generado un fuerte impacto en la sociedad cubana, dividiendo opiniones entre quienes ven sus palabras como una crítica necesaria al régimen y aquellos que consideran que sus comentarios son una burla al pueblo, dada la vida de privilegios que lleva en contraste con la mayoría de los cubanos.
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