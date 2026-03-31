María Elvira pide reanudar procesos de ciudadanía y residencia a cubanos y venezolanos: "Se lo han ganado"

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La congresista republicana María Elvira Salazar envió este martes una carta al nuevo Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, pidiéndole que reanude los procesos de ciudadanía y las ceremonias de naturalización para cubanos y venezolanos en el sur de Florida, sin comprometer la seguridad nacional.

Salazar publicó la misiva en X y explicó que decenas de miles de personas, muchos cubanos y venezolanos, siguen en el limbo después de haber hecho todo correctamente.

"Cumplieron con la ley, pasaron todos los filtros y se lo han ganado", añadió.

La carta, fechada el 27 de marzo, llega días después de que Mullin asumiera el cargo como noveno Secretario de Seguridad Nacional, tras ser confirmado por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra el 23 de marzo y jurar el cargo al día siguiente.

Salazar, que coincidió con Mullin en el Congreso, le pide actuar como una de sus primeras decisiones al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reanudar el procesamiento de solicitudes de beneficios migratorios y naturalizaciones para nacionales cubanos y venezolanos.

"Muchos de estos nacionales cubanos y venezolanos huyeron de la persecución y la violencia y están ansiosos por comenzar a vivir verdaderamente el sueño americano", escribió la política cubanoamericana. "Estas personas ya han sido exhaustivamente verificadas".

La pausa que Salazar pide levantar fue ordenada por USCIS el 2 de diciembre pasado mediante el memorando PM-602-0192, que suspendió indefinidamente todas las solicitudes de beneficios migratorios -incluyendo naturalizaciones, residencias y ceremonias de ciudadanía- para nacionales de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba y Venezuela.

La medida fue impulsada por la entonces secretaria Kristi Noem tras un tiroteo fatal contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. perpetrado por un nacional afgano. Un segundo memorando, emitido el 1 de enero, amplió la lista a 39 países más la Autoridad Palestina.

Noem fue cesada en marzo de 2026 tras controversias en su gestión migratoria, incluyendo redadas en Minneapolis que causaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Salazar propuso en su carta mantener las medidas de seguridad reforzadas, pero sin paralizar el proceso de naturalización. "Podemos intensificar la revisión de seguridad sin pausar el proceso de naturalización", argumentó.

"Las personas afectadas por esta pausa son inmigrantes legales que han estado aquí, han obtenido la residencia permanente legal y califican para convertirse en ciudadanos", explicó.

La congresista también señala el impacto directo en Miami, ciudad que celebra normalmente decenas de ceremonias de naturalización al año. "La pausa en el procesamiento ha cerrado esto por completo", advirtió, y precisó que ha impedido a "decenas de miles de cubanos y venezolanos, muchos de los cuales conozco personalmente", convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Esta no es la primera vez que Salazar se distancia de la línea dura de su partido en este tema: en diciembre pasado ya había calificado públicamente la pausa de "antiamericana" y "castigo colectivo" contra inmigrantes legales.

Como argumento final, la congresista apela al simbolismo del 250 aniversario de la nación, el próximo 4 de julio de 2026: "No habría nada más apropiado que poder naturalizar a nuevos americanos en nuestro aniversario semiquincentenario, tal como lo hicimos en la fundación de nuestra gran nación".