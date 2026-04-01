Encuesta de CiberCuba: tres de cada cuatro cubanos prefieren el apoyo de EE.UU. sobre el de Rusia

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Una encuesta publicada recientemente en el canal de WhatsApp de CiberCuba —con cerca de 350,000 seguidores, mayoritariamente cubanos dentro de la isla— revela que aproximadamente tres de cada cuatro participantes prefieren que la nación sea apoyada por Estados Unidos, frente a un rechazo casi total al respaldo de Rusia.

La pregunta formulada fue directa: "Que el pueblo hable: ¿Qué prefieres para Cuba?", con tres opciones: apoyo de EE.UU., apoyo de Rusia, o una Cuba libre y soberana sin alineamientos externos.

Los resultados mostraron 1,600 votos por el apoyo estadounidense, 116 por el ruso y 438 por la opción de independencia total, lo que mantiene la distribución en torno al 74%, 5% y 20%, respectivamente.

Los primeros datos, con cerca de 1,474 votos registrados, apuntaron en la misma dirección: 1,100 votos para EE.UU. (74.6%), 80 para Rusia (5.4%) y 294 para Cuba libre y soberana (19.9%).

La tendencia fue contundente y consistente desde los primeros conteos: el rechazo al modelo ruso es casi absoluto entre quienes participan.

Estos datos reflejan un patrón coherente con el sentir percibido en amplios sectores de la población: un fuerte rechazo a los modelos asociados a Rusia, vinculados históricamente al sostenimiento del sistema político actual.

El 20% que optó por "Cuba libre y soberana" evidencia que existe también un segmento relevante que aspira a una transición sin dependencia de potencias extranjeras, lo que añade matices importantes al panorama.

La encuesta se produce en un momento de máxima tensión geopolítica. La administración Trump ha intensificado las sanciones contra el régimen desde enero de 2026, y el presidente estadounidense declaró recientemente que Cuba será la siguiente tras las acciones en Venezuela e Irán.

El canal de WhatsApp de CiberCuba fue lanzado el 16 de abril de 2025 para entregar noticias directas y sin censura, y se ha convertido en uno de los pocos termómetros disponibles de la opinión pública real en la isla, donde el régimen no permite sondeos independientes.

Encuestas anteriores realizadas en las mismas plataformas mostraron que el 95% de los cubanos desaprobaba la gestión de Díaz-Canel en 2023, y que el 77% no esperaba anuncios nuevos de su parte en marzo de 2026.

La encuesta permanecía activa al cierre de esta nota, por lo que los resultados deben interpretarse como una fotografía inicial, aunque la tendencia ya permite identificar con claridad el sentir mayoritario de quienes participan.