Viceministro de Comercio Exterior dice que Cuba no va a “volver a una relación de dependencia” con Rusia

El viceministro primero de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Carlos Luis Jorge, calificó como "manipulación" en redes sociales la narrativa de que el régimen cubano busca una tabla de salvación en Rusia, en declaraciones ofrecidas a Canal Caribe tras la conclusión de la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, celebrada el 1 de abril en San Petersburgo.

"Como parte de la manipulación que se vive en las redes sociales, tratando de imponer matrices de opinión contrarias a nuestro país, hay determinados mensajes de que estamos tratando de buscar una tabla de salvación en Rusia, de que queremos volver a una relación de dependencia de ese país y nosotros no lo vemos de esa manera, ni lo hemos planteado de esa manera a la Federación de Rusia, ni ellos tampoco lo perciben de esa forma", declaró el funcionario.

El contexto de estas declaraciones llega en medio de una profunda crisis energética en Cuba, donde el país enfrenta un déficit superior a 2,000 megavatios y cortes de hasta 18 y 25 horas diarias en distintas regiones de la isla.

El envío de petróleo ruso, que según fuentes oficiales representa el primero y el único combustible que hemos recibido en cuatro meses, ha sido presentado por La Habana como un alivio significativo, aunque analistas señalan que apenas cubre entre siete y diez días del consumo total de la isla.

El pasado viernes, el régimen cubano autorizó a empresas rusas la gestión de instalaciones industriales en Cuba, una medida acordada en la XXIII Comisión Intergubernamental ruso-cubana celebrada el 1 de abril en San Petersburgo, en el marco de una estrategia para intentar reactivar una economía al borde del colapso.

La decisión se conoció un día después de que Miguel Díaz-Canel recibiera en el Palacio de la Revolución al viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Ryabkov, en el contexto de las Consultas Intercancillerías entre ambos países celebradas los días ocho y nueve de abril en La Habana.

Ryabkov fue categórico durante el encuentro: Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba. Entendemos perfectamente la complejidad del momento por el cual atraviesa el país, y estamos al lado de ustedes".

El viceministro ruso de Industria y Comercio, Román Chekushev, subrayó que la iniciativa de permitir a empresas rusas operar instalaciones industriales en la isla busca incrementar el atractivo de Cuba como destino de inversión y abrir nuevas oportunidades para la cooperación empresarial.

Rusia también anunció además la preparación de un segundo envío de crudo a Cuba, lo que refuerza la narrativa de cooperación que ambos gobiernos intentan proyectar ante la opinión pública. En paralelo, el régimen también autorizó a empresas rusas gestionar instalaciones industriales en territorio cubano, una medida que críticos interpretan precisamente como una señal de dependencia creciente hacia Moscú.