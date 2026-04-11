Trasladan tripulación de Artemis II al buque USS John P. Murtha y se prepara para evaluación médica

La cápsula Orion amerizó el viernes a las 8:07 p.m. hora del este, a unos 110 kilómetros de la costa de San Diego

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II fueron extraídos exitosamente de la cápsula Orion, tras el amerizaje este viernes en el Océano Pacífico y trasladados al buque USS John P. Murtha de la Marina de Estados Unidos, donde serán sometidos a evaluaciones médicas post-misión.

A través de su cuenta oficial en X, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que los cuatro astronautas de Artemis II "han sido extraídos exitosamente de la nave Orion, tras el amerizaje y se encuentran ahora a bordo del USS John P. Murtha. El siguiente paso será escoltarlos a la bahía médica, donde se someterán a evaluaciones médicas post-misión".

La cápsula Orion, bautizada como "Integridad", amerizó el viernes a las 8:07 p.m. hora del este, a unos 110 kilómetros de la costa de San Diego, California, y puso fin a una misión histórica de aproximadamente nueve días, una hora, 32 minutos y 15 segundos, durante la cual la nave recorrió más de 1,1 millones de kilómetros en su trayecto hacia y desde la Luna.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch -los tres de la NASA- y el especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

El traslado al buque se realizó en helicópteros MH-60S Sea Hawk del Escuadrón HSC-23 de la Marina estadounidense.

Antes de ser extraídos de la cápsula, los astronautas fueron atendidos por cuatro especialistas médicos de buceo del Grupo Uno de Desactivación de Explosivos: el teniente comandante Jesse Wang, asignado a Koch; el suboficial mayor Laddy Aldridge, asignado a Hansen; el suboficial jefe Vlad Link, asignado a Wiseman; y el suboficial de primera clase Steve Kapala, asignado a Glover.

Estos especialistas abrieron la escotilla de Orion, realizaron evaluaciones médicas iniciales dentro de la nave e instalaron una balsa inflable denominada "porche delantero" para facilitar la salida de los astronautas.

La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy con el cohete SLS, fue la primera en llevar tripulación humana alrededor de la Luna desde Apollo 17 en diciembre de 1972, más de 50 años después.

El 6 de abril, la nave batió el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra al llegar a 406,773 kilómetros, superando los 400,171 kilómetros registrados por Apollo 13 en 1970, un hito reconocido oficialmente por Guinness World Records.

La misión también marcó varios hitos históricos en cuanto a su tripulación. Victor Glover se convirtió en el primer afrodescendiente en participar en una misión lunar tripulada, Christina Koch en la primera mujer en volar alrededor de la Luna y Jeremy Hansen en el primer canadiense en hacerlo.

Tras las evaluaciones médicas a bordo del USS John P. Murtha, la tripulación será trasladada a la Estación Aérea Naval de San Diego, y posteriormente en avión al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

La misión Artemis II forma parte del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo final es el alunizaje en el polo sur lunar con Artemis III, prevista para 2027.