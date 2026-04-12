Reportan nuevo método de coacción policial en La Habana: la Operación Rastrillo

Policía en el Malecón de La Habana (Imagen de referencia)

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El régimen cubano habría puesto en marcha en La Habana un nuevo método de coacción policial desplegado en las calles denominado "Operación Rastrillo" u "operación contención", mediante el cual efectivos de la Brigada Especial Nacional (BEN) -conocidos como Boinas Negras- y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) patrullan puntos estratégicos de la capital para identificar, retener y coaccionar a ciudadanos con deudas de multas estatales.

Según reporta Martí Noticias, los agentes interceptan a transeúntes en parques y plazas, verifican su identidad en el Registro Operativo Policial y, si detectan impagos, los trasladan a unidades policiales donde son sometidos a presión psicológica para forzar el pago inmediato.

El caso más documentado es el del periodista independiente Pablo Morales Marchant, interceptado el pasado miércoles en el Parque de la Fraternidad, en La Habana Vieja.

Los agentes consultaron el registro policial y detectaron una deuda de 32,000 pesos cubanos a su nombre, cifra que se había duplicado tras meses de impago de una multa original impuesta por la Seguridad del Estado bajo el cargo de "actividad económica ilícita".

"Me dijeron: 'espera, que te vamos a tirar por el registro a ver qué le sale a usted'", relató Morales Marchant a Martí Noticias.

Tras ser identificado como deudor, fue trasladado a pie hasta la unidad policial de la calle Dragones, donde permaneció detenido durante 17 horas bajo presión psicológica para que pagara la sanción.

Antes de ser liberado, fue obligado a firmar un "acta de advertencia" comprometiéndose al pago.

"Dicen ellos que esto, primeramente, es como un trabajo profiláctico en que ellos te dicen que debes esa multa y si no la pagas, ya después lo toman como un acto de desobediencia", declaró el periodista.

Morales Marchant describió a Martí Noticias lo que observó dentro de la unidad policial.

"En la unidad había muchos muchachos jóvenes, alrededor de 20, afrodescendientes, la mayoría menores de 30 años, y había hasta dos adolescentes. Un tercio de ellos eran deudores, 118,000, 32,000, 8000. Están condicionando que si no pagas vas para la prisión", indicó.

Las autoridades también instan a los ciudadanos a vender sus pertenencias personales para liquidar las multas.

"Es abusivo lo que están haciendo estos esbirros, están sacando a gente de la prisión y metiendo otras, aconsejando que vendan sus pertenencias para pagar multas puestas arbitrariamente y de manera abusiva", recalcó Morales Marchant.

La Operación Rastrillo se despliega en el contexto de una profunda crisis económica y una ola de protestas que desde inicios de marzo ha generado al menos 156 manifestaciones en múltiples provincias cubanas por apagones de hasta 15 horas y desabastecimiento de productos básicos.

Para observadores de derechos humanos, el uso de fuerzas de élite del Ministerio del Interior -como los Boinas Negras, sancionados por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky en julio de 2021 por su rol en la represión del 11J- para el cobro de multas administrativas subraya la militarización de la vigilancia cotidiana y representa una estrategia de asfixia económica y legal sobre la población cubana.