Dos años esperando: niño de Las Tunas empeora sin tratamiento adecuado

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Un niño de Las Tunas con fenilcetonuria (PKU) lleva dos años sin recibir atención especializada, mientras su estado se deteriora de forma irreversible por las convulsiones que sufre a diario ante la inacción del sistema de salud cubano.

Selena Suárez, familiar del menor, denunció este sábado en el grupo de Facebook "Revolico Centro Habana" que el niño no recibe el seguimiento médico ni la dieta estricta que su enfermedad exige, y que las instituciones han respondido siempre con las mismas excusas: "no hay camas disponibles" o "no hay combustible para el traslado".

El estado clínico del menor es crítico: no puede alimentarse por sí mismo, no habla ni se comunica, y tiene el sistema motor severamente afectado.

La familia intentó resolver el obstáculo del traslado por su cuenta. "Primero nos decían que no había combustible para su traslado, como familia decidimos que lo llevaríamos por nuestra cuenta para La Habana, pero luego nos dicen que no hay camas disponibles para su ingreso", explicó la familiar en los comentarios de la publicación.

La consecuencia de esta espera es devastadora. "El niño cada día debido a las convulsiones está sufriendo daños cerebrales irreversibles", advirtió la misma fuente, subrayando que el objetivo de la denuncia pública es únicamente darle visibilidad al caso tras dos años de respuestas vacías.

La fenilcetonuria es un trastorno metabólico hereditario que, sin tratamiento, provoca acumulación tóxica de fenilalanina en sangre y tejidos, causando daño neurológico irreversible, discapacidad intelectual severa y convulsiones.

La literatura médica advierte que un niño sin tratamiento puede perder hasta 50 puntos de cociente intelectual en el primer año de vida, y que un tercio de los casos no tratados desarrolla parálisis cerebral grave.

El tratamiento exige una dieta hipoproteica estricta de por vida, complementada con fórmulas especiales libres de fenilalanina.

Cuba cuenta desde 1975 con un programa de tamizaje neonatal que cubre al 99.9% de los recién nacidos, y el Ministerio de Salud Pública tiene un programa vitalicio de subsidios alimentarios para estos pacientes.

Sin embargo, la crisis sistémica del país ha hecho que estos programas fallen en la práctica debido a la incapacidad del régimen de atender las necesidades de la población.

El colapso del sistema sanitario cubano es el telón de fondo de este caso.

Los hospitales operan con apagones de hasta veinte horas diarias, equipos diagnósticos inactivos y escasez de combustible para ambulancias y traslados.

El propio ministro de Salud Pública admitió en julio de 2025 que la cobertura de medicamentos rondaba apenas el 30%.

En Las Tunas, la situación es especialmente grave. En noviembre de 2025, brotes de dengue y chikungunya desbordaron los servicios hospitalarios de la provincia, y las rutas de transporte hacia La Habana se redujeron a solo una diaria, agravando el acceso a centros médicos especializados.

Este no es un caso aislado. En diciembre de 2025 se denunció la situación de la bebé Yoseily Miranda Rojas, con síndrome de jarabe de arce, hospitalizada durante diez meses sin acceso a la fórmula especial que necesitaba.

En agosto de 2024, también desde Las Tunas, se pidió ayuda para la niña Ester Lianet Asprón Rey, de dos años, en estado crítico esperando una válvula para hidrocefalia sin recursos disponibles.

"Cada día que pasa sin atención es un día más de daño irreversible", escribió Suárez, quien exigió la atención médica especializada, el acceso a la dieta correspondiente y el traslado urgente del menor a un centro donde pueda recibir el tratamiento adecuado.