Barack Obama a los astronautas de Artemis II: "Fue un testimonio de la ingeniosidad humana"

Artemis II fue el primer vuelo tripulado en rodear la Luna desde Apollo 17, en diciembre de 1972

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El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) felicitó este sábado a la tripulación de la misión Artemis II tras su exitoso amerizaje, al tiempo que calificó la hazaña como un testimonio de la valentía de los astronautas y de la ingeniosidad humana.

A través de su cuenta en la red social X, el exmandatario destacó que los cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en la historia, reingresaron a la atmósfera a unos 40,000 km/h y amerizaron de forma segura.

"Lo que los astronautas de Artemis II hicieron durante los últimos 10 días fue un testimonio de su valentía. Y el hecho de que viajaran más lejos de la Tierra que nadie hasta ahora, reingresaran a nuestra atmósfera a más de 24,000 mph (millas por hora) y amerizaron de forma segura fue un testimonio de la ingeniosidad humana. Gracias a todos en la NASA por hacer posible esta misión y por llevarnos a dar el paseo", escribió Obama.

La misión Artemis II concluyó este viernes cuando la cápsula Orion amerizó en el Océano Pacífico, a unos 110 kilómetros de la costa de San Diego, California, a las 8:07 p.m. hora del este, tras 10 días en el espacio y más de 1,1 millones de kilómetros recorridos hacia y desde la Luna.

La tripulación estuvo compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Glover se convirtió en el primer afroamericano en participar en una misión lunar tripulada, Koch en la primera mujer en ese tipo de misión y Hansen en el primer ciudadano canadiense en orbitar la Luna.

Fue además el primer vuelo tripulado en rodear la Luna desde Apollo 17, en diciembre de 1972, hace más de 50 años.

El 6 de abril, la misión batió el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra al llegar a 406,773 kilómetros, con lo cual superó los 400,171 kilómetros de Apollo 13 en abril de 1970, un récord que se mantuvo por más de 56 años y que el Record Mundial Guinness reconoció oficialmente.

Durante ese tramo, la nave pasó a solo 6,543 kilómetros de la superficie de la cara oculta de la Luna, con 40 minutos de pérdida de comunicación con la Tierra.

La reentrada fue uno de los momentos más críticos de la misión, pues la cápsula ingresó a la atmósfera a aproximadamente 40,233 km/h, unas 35 veces la velocidad del sonido, soportando hasta 3.9 G de fuerza.

Tras el amerizaje, la tripulación fue recuperada por equipos combinados de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el Ejército de Estados Unidos y trasladada al buque USS John P. Murtha.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, resumió el logro con una frase contundente: "Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo".

El presidente Trump también reaccionó al amerizaje desde Truth Social. "¡Felicidades al gran y muy talentoso equipo de Artemis II! Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso!", escribió.

Trump ya había hablado por videollamada con los astronautas el 6 de abril, cuando la nave se encontraba en el lado oculto de la Luna, y les dijo: "Han hecho historia", y anunció que el siguiente paso del programa espacial estadounidense es Marte.

El programa Artemis tiene como objetivo final el alunizaje en el polo sur lunar con Artemis III, prevista para 2027, y la eventual exploración del planeta rojo.