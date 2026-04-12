Armamento antiaéreo tirado por bueyes... el arma secreta de Cuba contra los drones

El régimen cubano reveló este sábado su plan maestro para derribar drones enemigos: una pieza de artillería antiaérea arrastrada por una yunta de bueyes en carreta, durante maniobras militares realizadas en la zona montañosa de Jibacoa, en el municipio de Manicaragua, Villa Clara.

Las imágenes, difundidas por el propio régimen en el marco del Día Nacional de la Defensa, mostraron también mulas cargando alforjas con pertrechos militares por senderos de montaña y milicianos armados con fusiles AKM, en lo que las autoridades describieron, con toda la seriedad del mundo, como un ejercicio de defensa antiaérea contra vehículos aéreos no tripulados.

La narración oficial del video no dejó lugar a dudas sobre la gravedad estratégica del asunto: "Como parte del sistema único de exploración. Directo de la emboscada simple de defensa antiaérea, el acercamiento de los vehículos aéreos no tricolados".

Los ejercicios fueron presididos por el general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, acompañado por el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar de Villa Clara, y por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial.

El presidente del Consejo de Defensa Municipal de Manicaragua, Amaury Rodríguez Linares, aprovechó la ocasión para citar la histórica frase de Raúl Castro: "Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá". Difícil discutirle la coherencia: si en el siglo XIX se peleó con bueyes, ¿por qué cambiar una fórmula ganadora?

Las redes sociales respondieron con la contundencia que el momento merecía. "Morí con la carreta de bueyes, es la guerra del siglo XVIII a la que piensan ir", escribió Yasmani Enriquez, quien añadió en otro comentario: "Se muere de miedo la potencia militar más poderosa del mundo al ver esas imágenes, solo con la de los mulos tienen". Danilo Fuentes-Viñoly fue más técnico: "¿Alguno de esos compañeros saben lo que es un dron grado militar o un bombardero B-2?". Otros se limitaron a constatar lo evidente: "En la Edad Media había más tecnología".

El episodio no es un accidente aislado, sino la más reciente entrega de una serie que arrancó en enero de 2026, cuando la Operación Resolución Absoluta de Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro, dejando 32 militares cubanos muertos en Venezuela. En respuesta, el régimen declaró 2026 "Año de preparación para la defensa" e instituyó el Día Nacional de la Defensa como jornada semanal. Desde entonces, los cubanos han sido obsequiados con helicópteros oxidados en enero, yuntas de bueyes bloqueando carreteras en febrero y carbón como "atención al personal" para militares en marzo.

El contexto tecnológico hace la escena aún más ilustrativa: según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Cuba no ha realizado compras de armamento extranjero desde 1991, y ocupa el puesto 117 de 145 países en capacidad militar global según el Global Firepower 2026. Sus misiles antiaéreos S-125 acumulan más de 60 años de antigüedad. La crisis de combustible que paraliza el país —con déficits eléctricos de hasta 1,790 megavatios— explica, aunque no justifica, que la tracción animal sea hoy logística real y no táctica de guerra asimétrica.

Todo esto ocurre apenas cuatro días después de que Díaz-Canel advirtiera en una entrevista a la revista Newsweek que Cuba respondería con guerra de guerrillas ante una eventual intervención militar de Washington, declaraciones que generaron casi 3,000 comentarios burlescos en menos de 24 horas. El secretario de Estado Marco Rubio las despachó con una frase: "No pienso mucho en lo que tiene que decir". Una usuaria de la zona de Jibacoa, Ariagnelis Cruz, aportó quizás el dato más revelador de la jornada: "Gracias a la visita nos dieron un poco de electricidad", escribió, sugiriendo que el suministro eléctrico en la zona dependió de la presencia de los generales. Tremendo avance tecnológico estratégico.