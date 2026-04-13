Psicóloga cubana en el exterior estalla contra influencer: "Estás borrando la realidad de Cuba"

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La psicóloga cubana Gise Ponce, conocida en Instagram por su perfil "Guapas por Dentro", desató un intenso debate en redes sociales al responder las declaraciones de la influencer Jess Pilar, quien asegura que la responsabilidad del estancamiento personal recae únicamente en el individuo, ignorando las condiciones de pobreza que impone la dictadura en Cuba.

En un reel publicado hace algunas semanas, Jess se defiende de críticas en las redes por vivir lujosamente en Cuba. Acusa a sus haters de practicar la "victimización constante" por atribuir la falta de progreso en Cuba al gobierno o a la poca libertad en el país. Su conclusión es directa: "La culpa de que no avances, de que sigas donde estás, no es de más nadie que tuya".

Ese video se volvió viral y desató comentarios duros contra la influencer. Entre los mensajes destacó la respuesta de Ponce, que está estructurada desde la calma, la reflexión y el análisis psicológico del perfil de Jess en las redes.

"¿Por qué comienzas el video diciendo Vivo en Cuba? ¿Por qué te refieres a monarquía en lugar de dictadura? Si tú blanqueas la realidad de un pueblo que está sufriendo es porque tú eres cómplice de esa desgracia", señaló la psicóloga.

Recordó que "la mayoría de personas que están en la isla no van a poder ver el video de Jess porque se pasan largas horas sin luz y resolviendo necesidades básicas". Esto sugiere que el posible interés de la influencer es llegar a un público que idealiza la vida en Cuba cuando la realidad de la mayoría de la población del país es otra, más cercana a la pobreza extrema.

"Salir de Cuba es un gran privilegio al que no todo el mundo tiene acceso y de esto se habla muy poco", dijo Ponce, describiendo su propia experiencia de dejar atrás familia, amigos y ver sus títulos universitarios perder validez en el país de destino.

La emigrante acusó a Jess de instrumentalizar el sufrimiento ajeno.

"Tú estás desmintiendo la realidad, borrando el contexto y utilizando a los otros para sostener tu posición de superioridad", afirmó la psicóloga y añadió: "Este tipo de contenido no es solo una ofensa para quien tuvo que emigrar, sobre todo es una ofensa para quien está adentro".

El debate se produce en un momento en que Cuba atraviesa una crisis severa de salud mental agravada por apagones prolongados, descritos como tortura psicológica, y una escasez crónica de medicamentos psiquiátricos como amitriptilina, risperidona y quetiapina, prácticamente indisponibles desde 2020.

El presupuesto asignado a asistencia social en Cuba para 2026 fue de apenas 5,981 millones de pesos cubanos, equivalente a unos 14,600 dólares, una cifra irrisoria frente a la magnitud de la crisis.

Este tipo de polémica no es nueva en las redes sociales de la diáspora cubana. Los debates se intensifican cada vez que alguien intenta reducir décadas de represión y escasez a una cuestión de actitud individual.

"Estar reduciendo miles de historias muy dolorosas e instrumentalizándolas. ¿Para qué? Para sostener tu propia narrativa", concluyó Ponce en una frase que resume el núcleo del debate.