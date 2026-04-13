"El joven rubio" que "desandaba Santa Clara": La loa conmovida del dirigente de la CTC a Díaz-Canel

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Algún día no muy lejano habrá que hacer un monumento a la ridiculez, la adulonería y el lirismo agropecuario con el que se regalan elogios mutuos sistemáticamente los dirigentes cubanos.

En esta ocasión, Osnay Miguel Colina, presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), publicó una encendida oda a Miguel Díaz-Canel en la que lo retrata poco menos que como un héroe: "el joven rubio [que] desandaba Santa Clara en bicicleta a cualquier hora, con la oscuridad del apagón o la oscuridad de las madrugadas" durante los años 90; aquel que cortaba caña, recogía café en las montañas y desafiaba los huracanes.

Quienes dicen que Canel "salió de la nada", que no tiene "madera política" se equivocan, afirmó Colina. Esos se olvidan de que durante el Período Especial le tocó dar "el pecho a las balas" [...] "y que se levantó para seguir creando y fundando, empujando un país". Por cierto, entre los empujones al país que ha dado el escritor y tocayo de ambos, Miguel Barnet, y los del "joven rubio", uno se explica por qué parece que se ha ido cayendo por un barranco la Isla.

El post, acompañado de fotografías de distintas etapas de la carrera política de Canel, no escatima signos de admiración: "¡Cuántas veces subió al Escambray en medio de inundaciones de cualquier ciclón, cuántas visitó panaderías, fábricas, escuelas con el único protocolo del hombre que intentaba conocer las necesidades de cada rincón!

A reglón seguido, relata el paso de Canel como primer secretario del PCC en la provincia de Holguín, donde, afirma, "se ganó el cariño de un pueblo que no lo vio nacer, sin embargo, lo acogió con el respeto y la gratitud que lo convirtió también en hijo de la tierra natal de Fidel y de Raúl".

Y, como no podía ser de otra forma, el poema épico de loa "caneliana" desemboca en la circunstancia actual, en la que describe al héroe homérico "en el epicentro de una guerra que intenta por todos los medios doblegarlo o ridiculizarlo, pero olvidan que, como ha confesado en su más reciente intercambio con el medio norteamericano NBC News: 'en el concepto de los revolucionarios no está el rendirnos'".

Los versos patrióticos culminan con los hashtags "#YoSigoAMiPresidente" y "#LaPatriaSeDefiende". Este último constituye la consigna central con la que, horas antes de la "declaración de amor" al líder, Colina había lanzado, a nombre de la CTC, la convocatoria oficial al 1ro de Mayo 2026, con tono beligerante que refleja la tensión entre La Casa Blanca y el Palacio de la Revolución.

Al parecer, el actual dirigente de la CTC ignora el adjetivo con el que, de Pinar del Río a Guantánamo, muchos cubanos nombran al "joven rubio", designado en 2018 como presidente por Raúl Castro. Tampoco debe haber visto en las redes las encuestas populares espontáneas que se organizaron para invitarlo cordialmente a dejar su cargo, en cumplimiento de lo que expresó en la entrevista con NBC News, de que debía ser el pueblo quien calificara su aptitud.

Ah, cuadros de las ternezas panfletarias, qué cariñosa poesía les regalará el pueblo cuando sea él quien decida empujarlos del país.