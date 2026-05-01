Evaluación psiquiátrica descarta problemas mentales en “Spider-Man”, informa su hermana

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El triple campeón cubano de artes marciales mixtas Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como «Spider-Man», fue sometido ayer a una evaluación psiquiátrica en un instituto especializado, y los especialistas que lo examinaron determinaron que no tiene ningún problema mental, según informó su hermana Yuneisy Gutiérrez a través de redes sociales.

El resultado desmiente directamente la narrativa que el régimen había intentado construir para desacreditar las protestas del deportista. El sitio propagandístico Razones de Cuba, vinculado a la Contrainteligencia, había publicado el artículo «Del balcón a Villa Marista: lo que los medios anti-Cuba ocultan del caso Spiderman», en el que insinuaba «conductas asociables a trastornos psiquiátricos no diagnosticados» y describía supuestos síntomas como «gritos incesantes, acusaciones desarticuladas, aislamiento».

Captura de Facebook/Yuneisy Gutiérrez

Martín Gutiérrez, de 34 años, fue detenido el 24 de abril por aproximadamente diez agentes vestidos de civil en la calle 90 entre 41 y 43, en el municipio de Marianao, La Habana. Los agentes lo golpearon al resistirse y lo trasladaron en un vehículo negro sin placas a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.

Su arresto se produjo tras más de ocho días de protestas pacíficas desde el balcón de su vivienda en la Avenida 31 de Marianao, donde denunció la crisis social, el hambre, la violencia callejera, el consumo de drogas sintéticas conocidas como «el kímico», y que mujeres y niños comen de la basura. También criticó directamente a Miguel Díaz-Canel y declaró que «el sistema comunista está muerto».

Ante las acusaciones del régimen, su pareja Lisandra Cuza había negado cualquier problema de salud: «Está excelente de salud», afirmó. La evaluación psiquiátrica de ayer confirma esa versión y constituye un revés para la estrategia oficial de patologizar la disidencia.

Yuneisy Gutiérrez fue contundente al difundir el resultado: «Ahí les dejo la información para que la archiven en su conciencia, de todos aquellos que tuvieron huevos y ovarios de tildar a Javi de loco», escribió, y añadió que Spider-Man «solo quiere lo que a todos nos prohíben en ese gobierno, libertad de expresión, no más miseria, no más apagones, no más crueldad y vivir como seres humanos y no como animales salvajes».

El uso de la psiquiatría como arma política en Cuba tiene décadas de historia. Desde los años 1960, influida por el modelo soviético, el régimen ha diagnosticado falsamente a opositores con esquizofrenia paranoide y los ha internado en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra, con prácticas documentadas por Amnistía Internacional desde 1977. En 2017, Daniel Llorente fue recluido casi un año en Mazorra tras protestar con una bandera estadounidense, pese a informes médicos que no avalaban su internamiento.

Paralelamente a la evaluación psiquiátrica, la familia confirmó tras visitar a Spider-Man que el régimen intenta imponerle un nuevo cargo de «incitar a la población a manifestarse». El deportista ya realizó su primera declaración formal ante las autoridades en presencia de su abogado.

El caso también generó repudio por el comentario de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, quien publicó en Instagram un mensaje en referencia a la situación del deportista, lo que desató una ola de condena masiva en redes sociales contra el heredero de la dinastía castrista.