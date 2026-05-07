China apoya firmemente a Cuba y exige a Estados Unidos que cese las sanciones y la presión coercitiva

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, reiteró este jueves el firme respaldo de Pekín a La Habana y exigió a Washington que ponga fin de inmediato al embargo, las sanciones y cualquier forma de presión coercitiva contra Cuba, en una declaración difundida por el embajador chino en la isla, Hua Xin, a través de la red social X.

«Estados Unidos intensifica sus sanciones unilaterales ilegales contra Cuba, lo que viola gravemente los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y el desarrollo, y contraviene severamente las normas básicas de las relaciones internacionales», afirmó Lin Jian.

«China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacional, se opone resueltamente a la injerencia en los asuntos internos de Cuba e insta a Estados Unidos a que ponga fin de inmediato al bloqueo y las sanciones contra Cuba, así como a cualquier forma de coerción y presión», añadió.

La declaración llega días después de que el presidente Donald Trump firmara, el pasado 1 de mayo, una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el régimen cubano, bloqueando bienes de personas vinculadas a la represión y aplicando sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que operen con los designados.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba, medidas que han reducido las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%, provocando apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio nacional.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026.

El respaldo chino también responde a las acusaciones formuladas el 28 de abril por el secretario de Estado Marco Rubio, quien denunció que Cuba alberga al menos 12 instalaciones de inteligencia de señales operadas por China en cuatro sitios: Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao.

«No vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos», advirtió Rubio.

China rechazó categóricamente esas acusaciones. El 29 de abril, Lin Jian calificó la cooperación chino-cubana de «totalmente legítima, transparente y ajustada al derecho internacional» y acusó a Washington de inventar pretextos para justificar el embargo.

El apoyo de Pekín a La Habana no se limita a las palabras. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping aprobó una ayuda de emergencia de 80 millones de dólares y 60,000 toneladas de arroz para enfrentar la crisis eléctrica y alimentaria.

En marzo, un buque descargó 15,600 toneladas de arroz chino en el puerto de La Habana, en lo que volvió a quedar como donaciones de arroz el respaldo material de Pekín al régimen.

En ese mismo mes, los cancilleres Wang Yi y Bruno Rodríguez Parrilla acordaron elevar formalmente los lazos bilaterales entre ambos países, consolidando una alianza que Pekín ha intensificado en paralelo a la escalada de presión estadounidense sobre la isla.

El portavoz Lin Jian ha emitido declaraciones de apoyo a Cuba en al menos cinco ocasiones desde febrero, y China ha pedido reiteradamente a Estados Unidos levantar las sanciones.

Pekín estima que los daños acumulados del embargo estadounidense a Cuba superan los 170,677 millones de dólares.