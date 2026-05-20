Director del FBI: "Nunca olvidamos" el derribo de Hermanos al Rescate

Vídeos relacionados:

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, reaccionó este miércoles a la acusación federal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate con un mensaje contundente: «Este FBI nunca olvidó».

El anuncio de los cargos fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo del exilio cubano, coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba.

Patel recordó a las cuatro víctimas del ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

«En 1996, cuatro miembros de Hermanos al Rescate despegaron desde Florida en una misión humanitaria para ayudar a balseros que huían de la Cuba de Castro. Cazas MiG cubanos derribaron sus aviones civiles sobre aguas internacionales», escribió el director del FBI.

La acusación sustitutiva presentada por el Departamento de Justicia imputa a Raúl Castro y a otros cinco acusados por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.

Los cinco militares cubanos señalados junto a Castro son Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, todos vinculados a la aviación militar cubana.

De los seis acusados, González-Pardo Rodríguez es el único que se encuentra actualmente en territorio estadounidense.

El exmilitar fue arrestado el 12 de noviembre de 2025 por fraude migratorio y falsedad en documentos federales, después de haber ingresado a Estados Unidos en 2024 mediante parole humanitario ocultando su historial de casi tres décadas en la Fuerza Aérea y de Defensa Antiaérea de Cuba entre 1980 y 2009.

Según las autoridades federales, enfrenta hasta 15 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.

Durante el anuncio oficial, Blanche explicó que la acusación fue presentada por un gran jurado federal reunido en Miami el 23 de abril de 2026 y desclasificada este miércoles.

«Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia», afirmó el fiscal interino, quien además envió un mensaje directo en nombre de la administración Trump: «Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos».

La pieza central del caso es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describe la orden impartida para ejecutar el ataque. «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades», se escucha decir al exgobernante cubano.

A ello se suman más de 10 mil páginas de documentos desclasificados del FBI que revelan la existencia de una “Operación Venecia”, presuntamente planificada desde el 13 de febrero de 1996, lo que apuntaría a una acción premeditada.

El régimen cubano rechazó las acusaciones y calificó el proceso judicial de «engaño». En contraste, la congresista María Elvira Salazar celebró el anuncio con una declaración cargada de simbolismo político: «Es un día glorioso para los cubanos. Hoy comienza el fin de la familia Castro».

Aunque la acusación representa uno de los movimientos judiciales más importantes contra la cúpula militar cubana en décadas, su alcance práctico sigue siendo limitado. Raúl Castro tiene 94 años, nunca ha viajado a Estados Unidos y no existe tratado de extradición entre ambos países.