Ulises Toirac: ¿Era así... la letra?... «¡Váyanse sin medidas ni clemencia!»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este viernes en su página de Facebook un meme que, con la inocencia fingida de quien «no recuerda bien la letra», convirtió un clásico del romanticismo latinoamericano en el himno no oficial del hartazgo cubano: «¡Váyanse sin medidas ni clemencia!»

La publicación muestra un personaje animado en tres dimensiones, de estilo Pixar, con gafas negras de pasta, esmoquin impecable y micrófono vintage, cantando dramáticamente la frase con notas musicales moradas flotando a su alrededor. El texto que acompaña la imagen es un prodigio de inocencia fingida: «En serio no me puedo acordar de la letra... ¿Era así...?».

Captura de FB/Ulises Toirac

La canción parodiada es «Ódiame», un vals peruano cuyo verso más célebre reza «Ódiame sin medida, ni clemencia». Toirac tomó ese verso, le cambió el verbo con precisión milimétrica —de «Ódiame» a «Váyanse»— y le añadió una «s» a «medida», para aludir a las medidas del paquetazo que anunció recientemente el poder cubano. Así, transformó un clásico del desamor romántico en un editorial político con notas musicales. La operación es tan sencilla como devastadora.

El propio Toirac, que además de humorista es actor, escritor, un hombre de cultura, no dejó la broma a medias y aclaró en los comentarios el origen de la pieza: «Inicialmente fue un poema de Federico Barrato titulado 'Ruego'. Más tarde el también peruano Rafael Otero López le puso música naciendo 'Ódiame'. Quien primero la cantó fue Julio Jaramillo con el Trío Los Panchos». La broma venía, pues, con erudición incluida y notas al pie.

La reacción de sus seguidores fue inmediata y unánime. Un comentarista resumió el sentir colectivo con una frase que no admite matices: «Yo creo que esa es la letra que gritamos todos los cubanos». Otro fue más directo aún y señaló que «lo más importante de la letra es 'que se vayan'». Una seguidora propuso añadir un estribillo: «qué se vayan ya, por favor». Y alguien, con la solemnidad que merece el momento, proclamó que «Váyanse es la canción del año.» No faltó quien sugiriera que la versión de Toirac supera al original: «Ta' mejor que la original, es lo que tienen que hacer. Viva Cuba Libre".

El meme llega en un momento en que Toirac acumula semanas de crítica sostenida al régimen. El 18 de junio, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 176 medidas económicas —la mayor reforma estructural desde el Período Especial— que incluye banca privada, casas de cambio privadas y dolarización parcial. Toirac respondió con un concurso satírico en Facebook para ponerle nombre a las nuevas medidas y no tardó en calificarlas de tardías e ineficaces, advirtiendo que el gobierno «solo intenta comprar tiempo».

Posteriormente, el humorista fue aún más sombrío y afirmó que Cuba está «en un laberinto que no tiene solución», al menos en el plazo de su vida, y admitió que podría abandonar la isla si encuentra condiciones para desarrollar su trabajo. Con ese telón de fondo, el meme de este viernes no es solo un chiste: es la síntesis musical de todo lo que ha dicho en prosa durante semanas.

Toirac también exigió que se les prohíba a cuadros del PCC y militares participar en el nuevo entramado económico, para evitar que las reformas deriven en una oligarquía al estilo soviético. Cuando alguien lo llamó «mercenario» por sus críticas, respondió con ironía que su barriga demostraba que nadie le estaba pagando.

Como escribió un seguidor apuntando directamente a la Dictadura cubana: «Si (la letra) era así o no lo era, no importa. Váyanse».