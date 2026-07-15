Influencers gastronómicos: un fenómeno en auge en una Cuba con inseguridad alimentaria, alerta organización

Mientras una proporción significativa de la población cubana no tiene acceso adecuado a alimentos, una nueva generación de creadores de contenido digital muestra platos decorados, cafeterías de lujo y experiencias gourmet en redes sociales.

La organización Food Monitor Program (FMP) publicó un análisis sobre los influencers gastronómicos cubanos en el que alerta sobre las implicaciones éticas, psicológicas y sociales de este fenómeno en medio de la peor crisis alimentaria que atraviesa la isla en décadas.

Según datos del propio FMP y de la organización Cuido60, el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, y en 2025 uno de cada tres hogares —el 33,9%— reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

En ese mismo contexto, cinco provincias se encuentran en nivel crítico de inseguridad alimentaria: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.

El FMP describe el fenómeno como una «disonancia cognitiva» que afecta al espectador promedio: los videos de restaurantes privados y paladares de alto costo —cuyos platos equivalen a varios días de salario mínimo— circulan en las mismas plataformas donde millones de cubanos buscan recetas de supervivencia.

«La comida ha dejado de ser un acto de placer social para convertirse en un reto logístico de supervivencia para muchos», señala el informe.

La organización advierte que los algoritmos de Instagram, TikTok y Facebook no están diseñados para reflejar la realidad social, sino para maximizar la permanencia del usuario.

«El algoritmo no distingue entre la muestra de un estilo de vida y la promoción de una fantasía inalcanzable; solo detecta que lo visualmente atractivo genera más clics», apunta el FMP, un efecto que el análisis describe como «gaslighting digital» o distorsión digital de la realidad.

Apoyándose en la teoría del psicólogo social Leon Festinger, el análisis advierte que la comparación constante con individuos de mayor poder adquisitivo —en un país donde la movilidad social está bloqueada— no genera aspiración, sino frustración, baja autoestima y depresión.

«El contraste entre el 'yo' que lucha por alimentos básicos y el 'otro' digital que disfruta de experiencias gourmet produce una disonancia que erosiona la salud mental de la población, transformando el entretenimiento digital en un mecanismo de castigo psicológico involuntario», concluye el FMP.

El informe también señala que muchos de estos creadores reciben comida gratuita o pagos directos por reseñar establecimientos sin declararlo, convirtiendo sus publicaciones en publicidad encubierta.

La influencer Flavia Blanco, cuestionada por un seguidor sobre cómo se siente promocionando lugares inaccesibles para la mayoría, respondió: «Me siento bien. La situación del país, la inflación del dólar y los precios de los restaurantes no los pongo yo, saludos y bendiciones».

El FMP identifica además una dicotomía en el lenguaje del contenido gastronómico cubano: mientras los influencers de lujo hablan de «experiencia gourmet», «maridaje perfecto» o «presentación impecable», los creadores que documentan la escasez usan expresiones como «lo que rinde», «a qué precio» o «la lucha diaria».

En resumen, son dos universos paralelos que coexisten en las mismas plataformas y reflejan la fractura social de la isla.

La organización reconoce que entre los creadores de contenido también hay excepciones: Ydalgo Martínez organiza almuerzos solidarios para ancianos sin recursos, un modelo que el FMP señala como ejemplo de uso responsable de las plataformas.

El análisis concluye que la solución no pasa por la censura, sino por la responsabilidad.

«Omitir la crisis de hambre y pobreza en el discurso digital no es solo una elección de nicho, sino un acto de invisibilización de la realidad nacional», afirma el FMP, que insta a los creadores a declarar sus colaboraciones pagadas, incluir la cultura culinaria popular y visibilizar la seguridad alimentaria en sus contenidos.

El contexto en que emerge este debate es devastador: una encuesta reciente reveló que uno de cada tres hogares cubanos pasa hambre, y el 80% de los cubanos considera que la crisis actual es peor que la del Período Especial tras la caída del bloque soviético.