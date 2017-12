Leoni Torres invita a sus fans a que le ayuden a elegir ropa para su próximo video clip

“Tú vas a decidir qué ropa voy a utilizar en mi próximo video clip”, explica a sus fans el cantante cubano Leoni Torres , quien los invita desde Miami a que le ayuden a elegir entre las piezas de ropa que ha comprado, cuáles vestir durante la filmación del material.

Para hacerlo, ha decidido consultar al público en su canal de YouTube a través de un video haul, una modalidad en la que los YouTubers muestran en la plataforma digital sus últimas adquisiciones, sean teléfonos celulares, prendas de vestir, calzado, etc.

“Quiero que me digan y me dejen sus comentarios para tener en cuenta cuál es la ropa que les gusta”, dice el cantante, que comienza a aparecer en cámara con diversas vestimentas; en primer lugar una camisa beige –“nunca he usado un color así en un video”, dice, pero “me gustan los detalles que tiene y queda bien ajustadita, bonita”.

Para que los espectadores tengan en cuenta un aspecto a la hora de escoger, Leoni les dice que todavía desconoce el sitio en que se grabará el video. Otras camisas y unas zapatillas deportivas blancas completan la muestra sobre la que el público podrá opinar.

Durante toda la grabación, el artista aparece acompañado de un chico: “Aquí está el Seba, que es mi ayudante”, dice. “Y tu hijo”, replica el niño. Según el artista, la filmación del video haul se extendió desde las 9 am hasta el anochecer.

“Ahora es que comprendo un poco más a las mujeres; el trabajo que pasan para vestirse”, y finaliza recalcando su invitación: “Vota aquí arriba y dime qué ropa es la que te gusta”.