América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

La falta de abastecimiento o los altos precios no son los únicos problemas que se encuentran los cubanos cuando demandan un servicio o quieren adquirir un producto. Este es el caso de la Tienda Fornos de Neptuno, en cuyo mostrador se podía ver varias cucarachas moviéndose con total libertad sin que nadie hiciese nada por sacarlas de ahí.

Un vídeo compartido por Andy Ruiz Muñoz en su perfil de Facebook muestra la desagradable escena que protagonizaron estos insectos.

Según informó el mismo Andy, el incidente fue grabado en este local el domingo a las 15:30 horas. "No entiendo, no hay motivos para la desidia. Basta ya con el descaro, no pueden vendernos comida con cucarachas", aseguró en el post.

No ad for you

"No sirvió!, las vidrieras de los hoteles no se ven así!. Tienda Fornos de Neptuno", añadió.

La publicación desató numerosos comentarios críticos entre quienes demandaron, igualmente, poner fin a estos recurrentes problemas de higiene.

"La indiferencia ante este tipo de situaciones, es el cáncer de la sociedad cubana en este momento. Hay que cortarlo de raíz de una buena vez", "Pero los que trabajan allí no tienen sentido ninguno de la higiene no?? Son los trabajadores los responsables", fueron algunos de los comentarios.

El pasado 20 de junio los clientes del Mercado de Neptuno ya comprobaron de cerca esta desagradable realidad. En aquella ocasión también pudieron ver cómo las cucarachas compartían espacio en las vitrinas donde se exponían los productos que estaban a la venta.

Los consumidores cubanos sufren a diario las múltiples irregularidades de muchos negocios, que no solo adulteran los precios sino que también incumplen horarios de apertura y cierre.

En junio entró en vigor una legislación para frenar el "maltrato" al consumidor y las crecientes violaciones de los derechos del cliente.