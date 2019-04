Aceptan el trámite del pasaporte al cubano que protestó en la Marcha de los Prohibidos en Madrid

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 09:17 (GMT-5)

El consulado cubano en Madrid finalmente ha aceptado en la mañana de este jueves el trámite del pasaporte del cubano Lázaro Mireles Galbán, quien denunció el pasado mes de febrero que le habían negado la renovación ese documento tras protestar el 26 de enero en la Marcha de los Prohibidos en la capital de España.

"Tanta presión ha valido la pena y me trataron de manera muy especial, como a casi nadie en la embajada", cuenta Mireles en conversación telefónica con CiberCuba. El joven fue atendido en todo momento con cordialidad e, incluso, le adelantaron su turno por lo que su estancia en el consulado fue de apenas 30 minutos.

Galbán, quien confiesa estar muy nervioso y no haber podido dormir la noche anterior, transmitió en directo por Facebook para evitar un nuevo intento de desmentido por parte del consulado cubano.

Aunque sabe que no está permitido la utilización de celulares dentro del edificio del gobierno cubano, el joven emitió sin sacar ninguna imagen del interior del inmueble "para cubrirse las espaldas" y agradeció a la salida el trato recibido por los funcionarios cubanos.

"Trámite aceptado, me han dado un trato personalizado, he salido de allí en menos de media hora, me buscaron a mi asiento y aunque yo tenía el 77 y estaba por el 56; me dejaron pasar sin problemas y la atención súper amable. Cuándo salí de allá dentro me acompañaron hasta la puerta y todo. Nada, increíble", comentó en su perfil de la citada red social.

La funcionaria cubana que atendió a este migrante, nacido en Matanzas, le informó que al ser no ser de La Habana su pasaporte se demoraría más, un mes y medio o dos, según detalló a CiberCuba.

Evidentemente emocionado, el joven agregó a este medio que en cuanto tenga el pasaporte podrá acogerse a la residencia por arraigo en España, a la cual puede aplicar por llevar más de dos años viviendo en este país, aunque sea en situación irregular.

Galbán especificó que no hicieron mención a sus peticiones y protestas en las redes sociales, pero, él sintió que "los funcionarios cubanos sabían quién era" porque "antes de entrar unos tres lo miraron por la ventana del edificio", ubicado en la calle madrileña Paseo de la Habana, 194.

Al momento de pagar por el pasaporte, 192 euros según las tarifas establecidas por el gobierno cubano, el matancero sí preguntó cuándo bajarían los precios de los documentos en los consulados de Cuba porque son uno de los más caros del mundo.

El consulado cubano en Madrid negó en un comunicado a través de Facebook, el pasado 15 de febrero, la acusación de negación de servicios hecha por el joven.

"No consta que el ciudadano cubano Lázaro Mireles Galbán haya realizado trámite alguno en nuestra sede, incluyendo la solicitud de su Pasaporte, como ha alegado", señalaron entonces.

Sin embargo, Galbán expresó a este medio que "Cuba también es mi país" el pasado 6 de febrero horas después de ser expulsado del local y detalló cómo lo echaron a él y a un amigo español de ese sitio.

Este matancero, de 35 años, estuvo presente el pasado 26 de enero en la protestas por los prohibidos que se hizo en la capital de España, donde declaró a CiberCuba que llevaba seis años en Europa y no había podido volver a Cuba porque no tiene regularizada su situación.

El también activista por los derechos LGBT+ se opuso entonces a la nueva Constitución porque "no nos representa" y prometió "ser inclusiva para todos y no ha sido así".

