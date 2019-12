Israel Rojas confiesa que escucha a Amaury Gutiérrez y a Alejandro Sanz a pesar de sus posturas políticas

Publicado el Viernes, 27 Diciembre, 2019 - 11:04 (GMT-4)

El cantautor cubano Israel Rojas aseguró que, a pesar de sus posturas políticas, escucha a músicos como Amaury Gutiérrez y Alejandro Sanz.

"Yo, por ejemplo, discrepo de la postura política de Alejandro Sanz pero a mí me encanta. En mi casa se pone Alejandro Sanz. También nosotros disfrutamos y somos consumidores severos de la música de Amaury Gutiérrez, que es un creador que como ser social tiene una postura política absolutamente dispar, discrepante, a cómo nosotros vemos el mundo", dijo el jueves el director de la agrupación Buena Fe durante una entrevista con Cubadebate.

"Pero eso no quita que yo escuche la música de Amaury Gutiérrez porque me encanta, me parece un creador tan bueno como los que más admiro. Hay gente que no es así, que manipula todo eso en estos tiempos", añadió.

Rojas calificó el momento actual como "la época de la posverdad" y habló de las críticas recibidas por sus ideas políticas. "Estamos en la época de la posverdad: no importa si lo que has dicho es verdad o mentira, lo que importa es el escándalo, la ridiculización. Nosotros hemos sido bastante atacados en ese sentido, y al final no es por nuestro verso, sino por nuestras posiciones políticas. Pero eso es parte de vivir en Cuba, ese es el riesgo de vivir en Cuba", admitió.

El artista señaló que las redes sociales han sido un "problemón", ya que "una postura determinada también te quita público".

"O sea, de buena a primera dices que te gusta un equipo deportivo determinado, o que estás esperando que gane tal equipo con respecto a otro, y te trae la tristeza del otro grupo. Por no hablarte de la política", afirmó.

En este sentido apuntó que no se puede escapar de la política. "Más temprano que tarde termina alcanzándote, cubano al fin", explicó. "Nosotros podríamos jugar a ser camaleones, a la conveniencia. Yo prefiero andar por el mundo, como hemos dicho en una canción, 'con el alma en cueros'", dijo.

"Esto es lo que hay, esta es nuestra manera de ver el mundo y si te gusta nuestra música espero que no pase nada", agregó.