Cubanos protestan ante embajada de la isla en Uruguay por retención del activista Lidier Hernández

Un grupo de cubanos organizó una protesta frente a la sede consular cubana en Uruguay, en rechazo a la reciente negativa de salida del país que las autoridades castristas aplicaron nuevamente al activista Lidier Hernández Sotolongo.

Miembros de Somos+ y del movimiento opositor de Cubanos Libres en Uruguay llevaron a cabo la manifestación en Montevideo, después de trascender que Hernández no pudo abordar un vuelo humanitario de regreso a la nación sudamericana, donde el activista tiene residencia y, debido al tiempo que se ha prolongado la retención, perdió su empleo.

Los participantes en la protesta aseguraron que se mantendrían cada vez que fuese necesario a las puertas de la sede castrista, para exigir libertad para el pueblo de Cuba y restitución de los derechos al joven secuestrado en la isla cárcel, como él mismo la define.

Desde el pasado 15 de febrero, antes de que se desatara la crisis internacional del coronavirus, Hernández fue retenido en la isla por decisión de las autoridades, después de participar en protestas en Montevideo contra el régimen cubano que fueron difundidas a través de distintas plataformas.

El joven activista supo de la negativa de viaje en el aeropuerto internacional de "José Martí", donde le fue comunicada la decisión, a pesar de que el propio gobierno Uruguay había incluido su nombre entre los pasajeros.

“Hice todos los controles pertinentes, el personal de la Embajada uruguaya me dio la certificación de mi cédula de residencia legal y estaba incluido en el listado de un vuelo humanitario que sale ahora, a las 7 de la mañana del día 13 de junio para Montevideo. Pero me acaban de devolver la maleta y no me dejan abordar el avión”, explicó entonces en una trasmisión directa desde su cuenta de Facebook.

“Una vez más se viola mi derecho de libre tránsito, y no se me permite salir de Cuba y regresar a Uruguay, donde soy residente legal, donde está mi esposa y donde estaba mi trabajo... No puedo volver al país donde vivo desde hace tres años porque a alguien se le antojó que no puedo viajar, violando la Declaración Universal de Derechos Humanos... No había comentado nada porque tenía la esperanza de poder salir. Pero se siguen violando los derechos y no pasa nada”, agregó.

Hernández señaló los privilegios que algunos cubanos demostraron en la terminal, como Loandris Lastre Bello, representante oficial de la comunidad cubana en Uruguay y una hija de la ministra de Educación Ana Elsa Velázquez Cobiella, quienes irían en el mismo vuelo al que le habían impedido abordar.

“Aquí no hay derechos, esto es una dictadura y lo sabe todo el mundo”, concluyó. El joven es uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia y también coordinador en Uruguay del movimiento opositor cubano Somos+.

Fue en enero de 2020 que Hernández, junto a un grupo de cubanos, intentó realizar una protesta pacífica ante el edificio de la representación consular de La Habana. En la primera ocasión, una congregación de uruguayos comunistas y algunos cubanos defensores del régimen se plantó frente a los manifestantes para frustrar su iniciativa a la entrada del edificio. Las tensiones entre ambos bandos fueron en aumento, pero solo los escuderos del castrismo reaccionaron con violencia física.

Hernández viajó a Cuba al mes siguiente para visitar a su familia en Cienfuegos, pero, cuando pretendía retornar a Montevideo, le comunicaron que no podía hacerlo. Entendiendo que estaba ya “regulado” por las autoridades, el activista fue a pedir explicaciones a diferentes instancias y denunció constantemente lo que le había sucedido.

No fue hasta abril que el Ministerio del Interior (MININT) ofreció una explicación más formal sobre los motivos por los cuales habría sido regulado. Según el MININT, la prohibición de viajar otra vez fuera del archipiélago se basaba en la aplicación de la “ley 302 de 2012 artículo 25 incisos d) y h)”, que alude a “razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público”.

Toda la argumentación fue dada, no obstante, de manera verbal a la madre del activista.

El artículo 25 presentado por Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT) establece que "toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país (…) inciso d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen; e inciso h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas".

Recientemente, el ministro uruguayo de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, manifestó vía Twitter su apoyo al regreso de Hernández, pero hasta el momento todos los reclamos han sido, al parecer, ignorados.