Seguridad de Estado arresta a Michel Matos cuando salía de su casa en Cuba: "Me niego a seguir encerrado"

Michel Matos, activista integrante del Movimiento San Isidro (MSI) y uno de los protagonistas en la reunión con autoridades del ministerio de cultura en la noche del 27N, fue arrestado por la seguridad del estado cuando se disponía a salir de su domicilio y caminar después de un mes de arresto domiciliario.

“Llevo exactamente un mes con arresto domiciliario forzado y completamente ilegal, sin que medie documento o proceso alguno”, denunció Matos en una conexión directa desde su cuenta de Facebook a través de la cual pudo transmitir el momento de su arresto en la calle por efectivos policiales que vigilan su domicilio.

“Tengo un dispositivo militar en los bajos de mi casa las 24 horas”, dijo el activista en su directa. “Esto es absolutamente insostenible. Es ilegal, es inmoral y es criminal”, manifestó minutos antes de ser arrestado. En la conexión que consiguió realizar no se aprecia el momento exacto en que lo detienen, pero se puede ver luego esposado en el interior de un vehículo.

Antes de su detención, Matos había anunciado su disposición a ser arrestado por ejercer su libertad de movimiento, que no ha sido restringida judicialmente ni por ningún otro medio legal. “Declaro una campaña en mi nombre y en el de muchos compañeros que estamos dispuestos a bajar, a intentar salir a la calle aunque seamos detenidos”, afirmó.

“Me niego a seguir encerrado en mi casa”, recalcó el activista. “Me detendrán, pero volveré a salir. No queda otra cosa que poner nuestro cuerpo. No se me ocurre otra solución. Hay que iniciar una campaña de desobediencia aunque nos detengan… A los de fuera, que alcen la voz. A los cubanos de dentro: este es el momento”, declaró Matos llamando a la solidaridad y a la determinación de los ciudadanos.

“No soy el único; muchos de los que se presentaron el 27N en el MINCULT están en la misma situación. El MSI todo está en la misma situación: los huelguistas, los que se acuartelaron”, dijo Matos en su descripción de una situación que confirma la ola represiva emprendida por la seguridad del estado para desarticular el descontento y la protesta que, de forma creciente, viene proyectando la sociedad civil cubana desde que el MSI prendió la mecha.

En su directa, Matos consigue llegar a pie de calle para, inmediatamente, ser interceptado por fuerzas represoras que no aparecen en el video. Se escucha la voz de una mujer que le pregunta: “¿Adónde se dirige usted?”. “A andar”, le responde Matos.

“Usted sabe que no puede”, le dice la represora. “¿Por qué? ¿Dónde está la orden del juez?”, pregunta el joven activista. “Usted tiene una restricción operativa”, le informa la represora. Las siguientes imágenes que se pueden apreciar en la directa de Matos son las suyas esposado en el interior del vehículo de los represores.

“Da mucha rabia esto, pero estamos apoyándote y denunciado estos atropellos. Fuerza, Michel”, comenta una usuaria en la directa de Matos. “¡Qué rabia, Michel! Siguen cavando su tumba. Lo comparto. Un abrazo desde Berlín”, le comenta otro cubano indignado con esta situación de hostigamiento y violación flagrante de los derechos de los activistas reprimidos.