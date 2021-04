HUMOR: Serrano vuelve a la carga contra "El Cabo Malanga" en el Noticiero Combativo de Los Pichy Boys

El personaje de Serrano interpretado por el actor cubano Vladimir Escudero en el espacio humorístico El Noticiero Combativo, de Los Pichy Boys, ha vuelto a la carga contra el Cabo Malanga (Eliécer Ávila) en medio de la polémica que desató su episodio dedicado a la manifestación de cubanos en Washington.

Serrano estaba haciendo referencia a la revuelta de este domingo en el barrio habanero de San Isidro, cuando los vecinos impidieron que la policía se llevara a Maykel Osorbo y luego todos cantaron, entre otras, el tema de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre dedicado a Miguel Díaz-Canel.

"Esa gente sí pichaban duro y pichaban duro desde aquí", dijo sobre los raperos. "Esa gente sí no son como Orishas, Gente de Zona, Cabo Malanga, que fueron y ahora no son, la bipolaridad patriótica esa...

"Sí, porque Cabo Malanga primero era comunista, después disidente, después antibloqueo, después demócrata, después trumpista, después republicano, antes de ser trumpista fue antitrump. Es un camaleón el Cabo Malanga, es un disidente por temporadas", dijo entre risas.

Más adelante, "admitió" que no puede dormir desde el martes y tiene "los nervios destrozados" porque "el Cabo Malanga me quiere demandar": "El Cabo Malanga me quiere joder caballero, me quiere tumbar del caballo, dónenme algo".

Además, se burló de que a Eliécer "nadie lo defendió, ni Carlucho que es su yunta", y le dedicó una canción al final del programa.

Al principio del Noticiero Combativo, Serrano aparece peleándose con el presentador oficialista Humberto López, conocido por su espacio de difamación en el noticiero, porque había dicho que los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) no estaban en huelga de hambre.

"Antes nosotros decíamos mentiritas piadosas, eran elaboradas por nuestro Comandante que lo hacía de una manera magistral, pero ahora lo que metemos son unas guayabas. Los de UNPACU sí están en huelga, pero es más, el país entero está en huelga de hambre", gritó alterado. "Hay que decirlo porque esa gente se están muriendo".

La polémica entre Eliécer Ávila, Los Pichy Boys y Vladimir Escudero comenzó luego de que el personaje de Serrano que interpreta este último se burlara en su espacio humorístico de la manifestación de cubanos en Washington para pedirle a la administración de Joe Biden que priorice los derechos humanos en Cuba antes de los negocios con el gobierno.

El líder de Somos+ se tomó muy en serio las burlas y dijo que este tipo de humor tenía un efecto contraproducente en la oposición. En un primer momento, Los Pichy Boys siguieron el juego de su show humorístico y le dijeron a Eliécer que estaban con él luego de que "Serrano lo atacara".

En el siguiente programa, Serrano llamó "guajiro acomplejado" a Eliécer y dijo que tenía "poca tabla" para entender de qué iba ese programa. El opositor calificó la respuesta como "acto de repudio digital sin precedentes".

"El que no soportó la crítica fue él, y para mí fue tan bajo, agresivo, mentiroso y manipulador, que terminó dejando salir del clóset su verdadero odio y envidia mezquina", expresó Eliécer en las redes.

Poco después, el líder opositor anunció que demandaría a Los Pichy Boys luego de que estos se quejaran porque su video había sido reportado en YouTube tras las críticas de Eliécer: "Señores, una vez más Eliecer Ávila y su culto de seguidores realiza otro ejercicio en contra de la libertad de expresión y el arte. Esta vez junto con toda su pandilla de (Eliscrarias), de forma masiva y organizada, como muy bien aprendiera en la UCI, reportaron el video a más no poder hasta que YouTube decidió quitarlo".

