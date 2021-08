Activista Diasniurka Salcedo a Díaz-Canel: Aterrice; en Cuba la gente se está muriendo

"Me parece una falta de respeto que, mientras haya tantas personas falleciendo y enfermas de coronavirus, el presidente de este país esté visitando empresas de bicicletas, a santeras, a San Isidro. No comprendo por qué no va directamente a ver la realidad de los hospitales, de los policlínicos. Reacciones y aterrice", dijo a través de un video la activista cubana.