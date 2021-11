Karol G muestra sus golpes tras aparatosa caída: La nena de Medellín está intacta

La reguetonera colombiana Karol G mostró los moretones y magulladuras sufridas a consecuencia de la aparatosa caída protagonizada en escenario del FTX Arena, durante un concierto celebrado este viernes en Miami.

Moretones en los hombros, en los muslos y en las rodillas, además de un vendaje en el tobillo derecho, son las secuelas de un traspié que provocó que la cantante rodara 12 peldaños de una escalera que formaba parte de la escenografía del concierto.

“¡La nena de Medellín está intacta y lista para romperla esta noche en PR! [Puerto Rico]. Luego, para las emergencias médicas... pero hoy la rompe”, dijo un miembro de su equipo en los camerinos de la cantante, mientras mostraba los golpes sufridos en la caída.

Este viernes, mientras la colombiana interpretaba el tema Ahora me llama, dio un mal paso y terminó rodando por unas escaleras en las que interpretaba su coreografía junto a las bailarinas que le acompañaban.

“Y llámalo como tú quieras” cantaba Karol G justo en el momento en el que dio un paso en falso al bajar un peldaño, trastabilló y terminó rodando escaleras abajo hasta la parte baja del escenario.

Tras unos breves segundos en los que parecía no poder recuperarse de la caída, la colombiana se incorporó. Mientras tanto, la música no se detuvo ni tampoco el playback que acompañaba a la artista. Pasado el susto, la reguetonera se puso en pie y siguió su canción: “Lo que tú digas me resbala / Yo solo vivo a mi manera”.

“Se me partieron todas las uñas. Yo creo que me partí una rodilla. Me molestó y me duele todo, pero nada, después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida… lo siento por lo que pasó. Yo quería que fuera perfecto”, dijo llorosa la cantante en el concierto, momentos después del accidente sufrido.

Karol G, ganadora de los Latin Grammy 2021, en la categoría de Mejor Interpretación de Reguetón por su tema Bichota, se encuentra de gira en puerto Rico, donde este sábado ofreció su primera actuación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La caída que sufrió durante su presentación en el FTX Arena, no restó al compromiso de brindar una velada marcada por el entusiasmo y el gran ánimo de la artista paisa, según reseñó el portal elnuevodia.com.

“¡Hey PR! ¡Hey, real! Me importan treinta contenedores lo que pasó ayer, porque estoy en el fucking Choliseo!”, dijo la reguetonera colombiana en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en Puerto Rico como parte de la gira “Bichota Tour”.

