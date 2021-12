Demoras en la entrega de paquetería en Cuba: "Tengo que pagar por un error ajeno"

Empleada de Correos organiza paquetes en Cuba (Imagen de referencia) Foto © ACN / Omara García Mederos

Una cubana denunció las demoras en la entrega de paquetería en Cuba, específicamente dirigió sus críticas a la calidad del servicio que ofrece la Agencia Aduanal y Transitaria PALCO.

La ciudadana Martha Acosta Cueto, residente en Alquízar, Artemisa, denunció en el periódico oficialista Juventud Rebelde que el 26 de noviembre recibió en su casa un paquete de medicamentos que le envió su familia desde el exterior por Palco, pero al abrirlo no se correspondía con el envío suyo sino que era para otra persona.

Acosta devolvió inmediatamente el paquete que traía doble identificación, con los datos de ella y los de otro destinatario. Unos días más tarde logró comunicarse en Palco con la persona responsable del error quien le dijo que su paquete estaba en el almacén y se lo entregarían, pero hasta la actualidad esto no ha ocurrido.

"No me contestan el teléfono. Cuando lo hacen me dicen que mi paquete está en almacén, que no me pueden ayudar más", dijo la mujer indignada por el mal servicio y se cuestionó por qué debe ella sufrir por los errores de otros.

"¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de un error ajeno? ¿Qué debo hacer y cuándo voy a recibir mis medicamentos?", se preguntó Acosta.

Esta semana el primer ministro cubano Manuel Marrero, aseguró que se entregaron en la isla más de un millón y medio de paquetes atrasados.

Tras evaluar a las agencias transitarias Marrero indicó que en 42 días rompieron un récord histórico en la entrega de paquetería y precisó que aún quedan “7 mil paquetes ‘envejecidos’ por distribuir” cuyas demoras se deben a diversas razones.

En agosto Correos aseguró que redujo el tiempo de entrega de bultos internacionales a menos de un mes como promedio. Aseguró que junto a la Aduana tenían en marcha un grupo de medidas para mejorar el servicio de entrega de paquetería en Cuba que les permitiría acelerar los procesos de tramitación de envíos.

Sin embargo, las denuncias en el retraso del servicio, así como las de entrega de paquetería en Cuba dañada o adulterada continúan.

A finales de octubre una cubana denunció desde Holguín que recibió en la oficina de Correos un paquete adulterado y le dijeron que no podía hacer una reclamación. Los funcionarios le dijeron que no eran responsables porque ella recogió el paquete en esas condiciones.