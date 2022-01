El año más mortífero: Los cubanos que se fueron con el 2021

Cuando se repase el 2021 desde la perspectiva de la Historia, el año recién concluido va a sobresalir como un período crucial de turbulencias, incertidumbre y desolación para Cuba. Obviamente habrá que marcar la fecha del 11 J como un momento de eclosión popular sin precedentes en la vida nacional por las últimas seis décadas, pero también tendrá que registrarse como un año arrasador en cuanto a pérdidas de ciudadanos notables y valiosos para el acontecer del país.

Por más de 20 años he mantenido la tradición de registrar y publicar -al finalizar cada 31 de diciembre- la lista de personas fallecidas que se consideran importantes por sus aportes en la vida cultural, política, científica, deportiva y social de la nación cubana, tanto en la isla como en la diáspora. Puedo asegurar que nunca antes esta labor ha sido tan abrumadora ni ha demandado un esfuerzo de recopilación como en esta ocasión.

El recuento indica que el 2021 arrastró consigo a unas 300 personalidades o individuos con alguna notoriedad por su integración, desempeño o contribución al quehacer nacional, entendido como un conjunto de acciones personales y actividades públicas con cierta consecuencia para lo cubano dondequiera que se produzca, y que no siempre se trata de labores enaltecedoras o loables.

El impacto devastador del coronavirus afectó especialmente a la comunidad científica y el sector de la salud, que tuvo que enfrentar la pandemia en la primera línea de confrontación, muchas veces sin las condiciones de protección requeridas. La relación de bajas mortales en el personal sanitario constituye una dolorosa realidad: más 90 profesionales de la salud han sido contabilizados extraoficialmente, dentro y fuera de Cuba, entre eminentes médicos, estomatólogos, investigadores y trabajadores sanitarios en general.

El 2021 también incluye la pavorosa tragedia del desplome de la Champlain Towers South en Surfside, Miami Beach, donde perdieron la vida 24 cubanos, cubanoamericanos y descendientes de cubanos entre las 98 víctimas mortales, según el recuento de CiberCuba.

Al configurar este listado hemos seguido el criterio de origen de considerar tanto a figuras relevantes en su área de creación o faena como nombres controversiales por su desenvolvimiento social, función política o postura ideológica, pero que indiscutiblemente forman parte de nuestra historia reciente.

El listado que reproducimos a continuación fue conformado a partir de la información archivada desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Se ha procedido a registrar el lugar del fallecimiento, con independencia de si la persona vivía dentro o fuera de Cuba. Cada ficha de identificación se completó con los datos disponibles sobre la persona, por lo que en algunas referencias faltan detalles como la edad, el lugar o la causa del deceso

Como siempre alertamos a los lectores de que este es un listado tentativo y probablemente incompleto, y agradecemos por adelantado cualquier contribución para precisarlo o subsanar la omisión involuntaria de algún nombre o dato específico en la relación.

Enero

Juan Carlos Linares, 53 años, Guanabo, La Habana, suicidio. Periodista independiente y activista de derechos humanos.

Rodolfo Reyes Rodríguez, 56 años, La Habana, paro cardíaco. Director General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del MINREX y ex embajador ante Naciones Unidas.

Germán Piniella, 85 años, La Habana. Periodista, escritor, publicista, traductor literario y crítico musical. Hijo del popular presentador y actor Germán Pinelli.

Vivian del Carmen Alcántara Carbonell, 57 años, La Habana, cirrosis hepática. Madre del activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro.

Rosa Aurora Freijanes, 64 años, La Habana, cáncer. Ex esposa del espía Fernando González, integrante de la Red Avispa.

Enrique Pineda Barnet, 87 años, La Habana. Director cinematográfico, guionista, escritor, actor, publicista y profesor. Realizador de La Bella del Alhambra (1989), uno de los filmes de culto dentro del cine, la música y el teatro vernáculo cubanos, galardonado con el Premio Goya 1990. Premio Nacional de Cine 2006.

Enrique Pineda Barnet (1933-2021)

Cándido Andrade, 86 años, Yaguajay, Sancti Spíritus. Gloria del deporte cubano. Ex pelotero, mánager y entrenador de béisbol. Novato del Año en la Liga Profesional Cubana en 1958-1959 y jugador de Grandes Ligas. Mánager del único equipo Sancti Spíritus que ha ganado una Serie Nacional de Béisbol (1979).

Francisco Escaurido Chappelle, 72 años, La Habana. Entrenador y mánager de béisbol. Director de los equipos orientales en series nacionales e integrante del colectivo técnico de la selección nacional.

Alberto D. Pérez Fernández, 86 años, La Habana. Periodista. Fundador de Haciendo Radio, el espacio televisivo Revista de la Mañana, y de El Programa de Ramón.

Juan Carlos Tabío, 77 años, La Habana, cáncer. Cineasta. Director, guionista y profesor. Realizador de una extensa obra documentalística y de ficción, y cordirector junto a Tomás Gutiérrez Alea de Fresa y Chocolate (1993), candidata al Oscar. Premio Nacional de Cine 2014.

Juan Ramón Ferrera Vaillant, 46 años, La Habana, coronavirus. Profesor, crítico e investigador de cine. Doctor en Ciencias Filológicas. Vicepresidente de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica.

María Teresa Linares, 100 años, La Habana. Investigadora, musicóloga y pedagoga. Doctor Honoris Causa en Ciencias del Arte por el Instituto Superior de Arte (ISA). Premio Nacional de Investigaciones Culturales (1999) y Premio Nacional de la Música (2006).

María Teresa Linares (1921-2021)

Olga Lucía Lago Muela, 95 años, La Habana. Cantante, última sobreviviente del Trío de las Hermanas Lago, primer trío armónico femenino de Cuba y de América.

Ariel Valdés García, La Habana, anemia crónica. Activista, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR)

Dayamí Lay Sangroni, 31 años, Calabazar, La Habana, hepatitis C. Activista y ex prisionera política, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Febrero

Francisco Fidel Llorente Llano, 63 años, La Habana, coronavirus. Médico y profesor. Especialista de segundo grado en Coloproctología, profesor auxiliar y máster en enfermedades infecciosas. Jefe de servicio en el Hospital "Manuel Fajardo".

Pedro Pablo Figueredo, 68 años, La Habana, coronavirus. Periodista. Trabajó en Prensa Latina, y fungió como director de Radio Rebelde y subdirector de Radio Progreso. Dirigía la revista informativa Desde Mi Habana, en Radio Habana Cuba.

Pedro José Rodríguez "Cheíto", 65 años, Cienfuegos, insuficiencia renal. Pelotero, ex integrante de la selección nacional y uno de los grandes bateadores del béisbol cubano de todos los tiempos. Conocido como el Señor Jonrón.

Martha Velasco, 95 años, La Habana. Actriz y locutora, con larga experiencia en la radio y la televisión. Protagonista de novelas, seriales, teatros y cuentos en Radio Progreso y recordada por su papel de Teresa Guitarreta, "Teté", del programa humorístico Alegrías de Sobremesa. Premio Nacional de Radio por la Obra de la Vida en 2004.

Ángel Custodio Padrón Cárdenas, Bebo, 93 años, La Habana. Awo Eyiobe, el sacerdote de Ifá más longevo de Cuba, vicepresidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

Gregorio Pérez, Mano Negra, 79 años, Amancio Rodríguez, Las Tunas, cáncer de próstata. Pelotero y entrenador de béisbol. Lanzador de los equipos orientales y ex integrante de la selección nacional. Ganador de más de 100 partidos en series nacionales y considerado entre los lanzadores más dominantes del béisbol cubano.

Adela Moro, 64 años, La Habana. Socióloga y periodista. Directora de la revista infantil Zunzún.

Frank Negro, La Habana. Actor de televisión. Recordado por su rol protagónico en la serie de aventuras El Corsario Negro.

Enrique López Oliva, 85 años, La Habana. Periodista, ensayista, historiador y profesor universitario. Experto en asuntos religiosos y Profesor Emérito de Historia de las Religiones en la Universidad de La Habana. Fundador del grupo de Estudios de la Religión en la Universidad de La Habana, en 1971.

Raúl López, 78 años, La Habana, coronavirus. Fotógrafo. Fotoreportero del diario Granma por 40 años.

Pedro Francisco Llerena Fernández, 81 años, La Habana, obstrucción coronaria. Médico, directivo de salud pública y diplomático. Doctor en Medicina. Ex director provincial de Salud en Camagüey y La Habana, y ex viceministro de Salud. Se desempeñó como decano de la Facultad de Salud Pública y dirigió el Centro Internacional de Salud “La Pradera". Responsable del Convenio Integral de Salud Cuba Venezuela..

Marzo

José Luis Hernández, 56 años, Alquízar. Boxeador, entrenador y fisioterapista. Ex integrante de la selección nacional y campeón centroamericano en 1982.

Orbe Luis Rodríguez, 58 años, La Habana, paro respiratorio. Pelotero. Jardinero de los equipos Metropolitanos e Industriales durante 12 temporadas.

Yoanis Zaldívar Anderson, 42 años, Ciego de Ávila, complicaciones intestinales tras cirugía. Ex atleta y entrenador de baloncesto. Ex director del equipo de Ciego de Ávila y miembro del equipo técnico de la selección nacional.

Dagoberto Planos Despaigne, 64 años, Santiago de Cuba, cirrosis hepática. Músico, cantante de la orquesta Karachi.

Raúl Pérez Ureta, 78 años, La Habana. Cineasta. Considerado entre los grandes directores de fotografía del cine cubano. Premio Nacional de Cine 2010.

Carlos Julio Iglesias Fonseca, alias Nicaragua, 90 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. Comandante del Ejército Rebelde. Participante en el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Cumplió misión militar en Argelia en 1969.

Lucía Sanz Araújo, 66 años, La Habana, coronavirus. Periodista, directora de la revista infantil Pionero.

Bárbara Rivero, 62 años, La Habana. Investigadora, dramaturga y crítica teatral. Profesora de Teatro del Instituto Superior de Arte. Integrante del Consejo Nacional de Artes Escénicas.

Hugo Morejón, 64 años, La Habana. Trombonista, tecladista y arreglista. Figura de las orquestas de Pacho Alonso, Los Dada, Adalberto y su Son y Los Van Van.

Bellasoe Cobas, 36 años, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, cáncer. Poeta y crítica.

Jaime Prendes, 55 años, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, aneurisma cerebral. Fotógrafo.

Rodolfo Santovenia, 92 años, La Habana. Historiador, investigador y crítico de cine. Fundador del cineclub de La Habana, en 1951, antecedente de la Cinemateca de Cuba. Creador del primero cineclub obrero de C uba, en 1965. Autor del Diccionario de Cine (1999).

Abril

José Manuel Pérez Andino, Manolo Ogbeyono, 64 años, La Habana, complicaciones cardiorrespiratorias. Presidente de la de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

Claudia Canales Torres, 23 años, Holguín, suicidio. Estudiante de la Licenciatura en Turismo y presidenta de la FEU en la Universidad de Holguín.

Orestes Pedroso, 73 años, Matanzas, ataque cardíaco. Boxeador, ex integrante de la selección nacional. Campeón panamericano de los pesos semipesados en 1975.

Eumelio Gómez Hurtado, 81 años, Matanzas, neumonía. Teniente Coronel de las FAR y combatiente internacionalista en Angola. Padre de la actriz Lynn Cruz.

Frank González, 73 años, La Habana, infarto cerebrovascular. Actor de radio televisión y cine, conocido popularmente por darle voz al personaje de Elpidio Valdés en los filmes de Juan Padrón. Premio Nacional de TV 2019.

Francisco Blanco, Blanquito, 90 años, La Habana. Caricaturista, dibujante, historietista. Fundador del semanario Palante. Creador de la popular tira de historietas “Ay, vecino”. Premio Nacional de Periodismo "José Martí" 2018.

Lisset Naranjo Girón, 36 años, La Habana, disfunción renal. Activista, miembro de las Damas de Blanco y del Movimiento de Opositores por una Nueva República (MONR).

Oscar José Vera Cabezas, 73 años, La Habana, coronavirus. Doctor en Medicina. Funcionario del MINSAP. Ex director regional de Salud en Cabaiguán, Sancti Spíritus y Escambray, y ex vicedirector provincial en Villa Clara. Fue director nacional del Programa Nacional de Medicamentos.

Salvador González Escalona, 72 años, La Habana, paro cardíaco. Pintor y escultor. Creador del proyecto comunitario Callejón de Hamel, en el barrio de Cayo Hueso en La Habana.

Iván El Bacoco, La Habana, suicidio. Reguetonero.

Manuel Lagunilla, 82 años, Sancti Spíritus. coronavirus. Historiador, investigador y escritor. Historiador de la ciudad de Trinidad.

José Antonio de la Osa, 81 años, La Habana. Periodista y profesor. Ex integrante del equipo de versiones taquigráficas del Consejo de Estado. Gran promotor de la Taquigrafía en Cuba.

Argelia Domínguez, La Habana. Madre del trovador Silvio Rodríguez. Participó como cantante del tema "El viento eres tú" para el disco Domínguez (1996).

Ernesto Reynoso Piñeiro, 54 años, La Habana, coronavirus. Comisionado Nacional de Béisbol y ex primer secretario del Partído Comunista en Isla de la Juventud.

Victoriano Gustavo Sierra González, 69 años, La Habana. Doctor en Ciencias Médicas y fundador de la biotecnología cubana. Académico Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Ex presidente del Comité de Expertos del Programa de Vacunas de Cuba, Fundador y Primer Presidente de la Sociedad Cubana de Inmunología. Participó en la obtención del primer Interferon recombinante cubano y fue autor principal de la Vacuna Antimeningocóccica BC y de la patente primera en el mundo contra el Meningococo B.

Mayo

Ariel Larramendi Villafañe, 78 años, La Habana, trastorno cerebrovascular. Licenciado en Economía y periodista. Comentarista radial de temas internacionales en Radio Rebelde, donde su voz se escuchó en el Noticiero Nacional de Radio y el programa Haciendo Radio.

Pablo Odén Marichal, 81 años, La Habana. Pastor de la Iglesia Episcopal y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ex presidente del Consejo de Iglesias de Cuba..

Aurora Pita, 84 años, La Habana. Actriz de radio y televisión. Fundadora de la televisión cubana. Premio Nacional de la Radio y la TV 2008..

Pedro Manuel García Peláez, 93 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. General de Brigada. Integrante del Ejército Rebelde, ex jefe del Ejército Central y Occidental y sustituto del ministro de las FAR para la preparación combativa. Ex jefe de la escolta personal de Fidel Castro.

Jacqueline Borrego Cuesta, 50 años, La Habana, infarto cerebral. Activista de derechos humanos. Integrante del movimiento Opositores Por Una Nueva República.

Higinio Vélez, 74 años, La Habana, coronavirus. Presidente de la Federación Cubana de Béisbol y ex mánager de la selección nacional de Cuba. Ex director de los equipos de Santiago de Cuba en la Serie Nacional.

Cruz Pérez, La Habana. Actriz de radio y televisión. Recordada por sus papeles de Alicia en la teleserie de aventuras Los Mambises, y de la Gitana Cruz. Premio ACTUAR por la Obra de la Vida en 2019.

Iván Duporte Cabrales, 77 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. General de Brigada (reserva). Exdirector de la Escuela Interarmas General José Maceo y de la Escuela Interarmas de las FAR Antonio Maceo. Fue además subdirector de la Academia General Máximo Gómez. Formó parte del destacamento especial que cumplió misión militar en Yemen del Sur entre 1972 y 1974.

Nirielis Cabrera Hernández, 40 años, La Sierpe, Sancti Spíritus, golpes recibidos por la caída de un árbol en una tormenta. Fiscal jefa del municipio La Sierpe.

Elvira Díaz Vallina, 87 años, La Habana. Doctora en Pedagogía. Combatiente del Movimiento "26 de Julio"y líder estudiantil. Ex presidenta de la FEU en la Universidad de La Habana. Profesora Titular y Emérita de la Universidad de La Habana.

Pedro Vilorio Barrera, 89 años, La Habana, coronavirus. Doctor en Medicina. Reconocida figura de la Pediatría cubana. Especialista en Cirugía Pediátrica. Profesor Titular y Consultante de la Facultad "Enrique Cabrera" y del Hospital Infantil "William Soler". Considerado el mayor especialista en cirugía esofágica en Cuba.

Junio

Pedro Vilorio Barrera, 89 años, La Habana, coronavirus. Médico pediatra, especialista en Cirugía Pediátrica y profesor titular de Pediatría. Integrante de la Sociedad de Cirugía Pediátrica y pilar en la formación de generaciones de cirujanos en Cuba.

Emilio Duanes Duvarcer, 120 años, Minas, Camagüey, neumonía. Considerado el hombre más longevo de Cuba y extraoficialmente el más longevo del mundo.

Juan Salvador Guevara Quesada, 62 años, Bayamo, Granma, enfermedad degenerativa. Poeta, editor, periodista y realizador radial. Investigador adjunto de la Casa del Caribe.

Germán Barreiro Caramés, alias "Luis", 85 años, La Habana, cáncer. General de División, exjefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT) y exviceministro del Interior. Padre de María Victoria Barreiro, exesposa de Fidel Castro Díaz-Balart.

Román Hernández Onna, 71 años, La Habana, paro respiratorio por enfermedad degenerativa. Gran Maestro de ajedrez con resultados internacionales. Se le considera el primer ajedrecista negro en obtener el título de GM en el mundo, en 1978.

Arian Bajuelo Jorge, 34 años, Camagüey, coronavirus. Doctor en Médicina. Profesor y médico intensivista, jefe del Departamento de Medicina Interna en el Hospital "Amalia Simoni" de Camagüey.

Frank Aguiar Ponce, 49 años, La Habana, cáncer. Realizador de sonido. Director de la emisora Radio Rebelde.

Julio

Diubis Laurencio Tejeda, 36 años, La Güinera, Arroyo Naranjo, La Habana, disparo con arma de fuego. Residente en el Consejo Popular de La Güinera y única víctima mortal durante las protestas masivas desatadas el 11 de julio en Cuba.

Astrid Barnet, 72 años, La Habana, cáncer. Periodista con más de 40 años de experiencia en medios como Granma Internacional, Trabajadores, Cuba Internacional, Noticiero Nacional de Televisión, y las emisoras Radio Reloj y Radio Rebelde.

Agustín Peña Pórrez, 57 años, Holguín, coronavirus. General de División. Jefe del Ejército Oriental de Cuba. Ex jefe del Estado Mayor de los ejércitos Central y Oriental. miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Manuel Eduardo Lastres Pacheco, 84 años, La Habana. General de Brigada de la Reserva. Combatiente del Ejército Rebelde, con la columna de Fidel Castro, y bajo las órdenes de Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Jefe de batallón en la lucha contra las guerrillas del Escambray. Ex jefe de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT).

José “Pepe” Quintas Santana, 70 años, Ciego de Avila, coronavirus. Máster en Cultura Latinoamericana. Historiador, investigador y ensayista. Fundador de la revista católica Imago y de la publicación cultural Videncia. Fue profesor del Centro de Formación de la Diócesis de Ciego de Ávila.

Malcoms Junco Duffay, Malcoms Justicia, 45 años, La Habana paro cardíaco. Rapero, productor musical y escritor. Director del grupo OndaliVre. Autor del libro Contar el rap.

Manolo de la Rosa, 78 años, La Habana. Voz insigne de la radio cubana. Locutor, animador, narrador de documentales, imitador de voces para animados infantiles y especialista en el doblaje de películas. Trabajó para los contenidos en español de las emisiones internacionales de Radio Moscú, y en narraciones de documentales en español para Filmexport y Mosfilme, en la Unión Soviética.

Madelín Pentón, 70 años, La Habana, coronavirus. Eopidemóloga.

Sixto Llorente, El Indio, La Habana, complicaciones renales. Cantante de música popular. Integró la agrupación Aliamén, de Santa Clara, y fundó su propia orquesta, Son del Indio. Formó parte de Manolito Simonet y su Trabuco y de la Orquesta Aragón.

Roberto Hernández, 54 años, La Habana, accidente cerebrovascular. Gloria del atletismo cubano. Velocista. Subcampeón olímpico en el relevo 4x400 metros en Barcelona 1992, subcampeón de la Copa del Mundo 1989 (400 m y 4x400 m) y bronce en el Mundial de Roma 1987. Considerado entre los mejores velocistas del mundo en su época.

Enia Aguilera, Camagüey. Actriz. Integrante del grupo Teatro D' Luz.

Sigfredo Barros, 75 años, La Habana. Periodista y Licenciado en Cultura Física y Deportes. Decano de los cronistas deportivos cubanos. Especializado en béisbol, escribió por 50 años en la página deportiva del diario Granma. Premio Deportivo por la Obra de la Vida en 2018.

Carlos Olivera Martínez, Colón, Matanzas, coronavirus. Activista de derechos humanos. Miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (PDPLB).

Yosvany Abril, Ciego de Avila, insuficiencia respiratoria aguda. Teatrista, director general del Guiñol Polichinela, en Ciego de Ávila. Promotor del movimiento de teatro para niños y gestor del Festival Internacional Títeres al Centro.

Marcelo Verdecia Perdomo, 80 años, Santa Clara, Villa Clara. General de Brigada de la Reserva. Combatiente del Ejército Rebelde y guardaespaldas de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Combatió a las guerrillas en el Escambray. Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Cienfuegos.

Gustavo Andújar, 74 años, La Habana, coronavirus. Activista católico y promotor del cine. Ex jefe del departamento de medios audiovisuales del Arzobispado de La Habana. Presidente de la Oficina Católica Internacional del Cine (OCIC) en Cuba y de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS)-Cuba. Fue electo presidente de SIGNIS a nivel mundial entre 2014 y 2017. Caballero de la Orden de San Silvestre. Dirigió la revista Espacio Laical y en el Centro Cultural “Padre Félix Varela”.

Rubén Martínez Puente, 79 años, La Habana. General de División de la Reserva y piloto de aviación militar. Militante de la Juventud Socialista y combatiente del Ejército Rebelde, bajo las órdenes de Raúl Castro. Ex jefe de la Brigada Aérea de San Antonio de los Baños. Fue Sustituto del Ministro de las FAR y Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR). Cumplió misión en la guerra en Angola. Fue encausado en ausencia en un tribunal federal de EE.UU. por el derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales y el asesinato de sus cuatro tripulantes en 1996.

Armando Choy Rodríguez, 87 años, Santa Clara, Villa Clara General de Brigada. Combatiente de la clandestinidad y el Ejército Rebelde. Premio Nacional de Medio Ambiente 2014. Coordinador General del Grupo de Historia de los Combatientes de Las Villas.

Alegna Osorio Mayarí, La Habana, 19 años, traumatismo cerebral por golpe durante un entrenamiento. Atleta del lanzamiento del martillo y promesa del atletismo cubano. Medallista de bronce en los juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Argentina. Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2019.

Graciliano Díaz Bartolo, 65 años, Santiago de Cuba, coronavirus. Doctor en Medicina. Integrante de la brigada que combatió el ébola en África y de la primera brigada enviada a la región de Lombadía, Italia, para combatir la pandemia.

Juan Antonio Delgado López, Guantánamo, coronavirus. Doctor en Medicina. Ortopédico infantil en Guantánamo.

Adolfo Roval, 91 años, La Habana. Integrante del Ballet Nacional de Cuba (BNC), considerado uno de los más importantes bailarines de la escuela cubana y personalidad de la enseñanza del ballet en Latinoamérica. Premio al Magisterio Artístico en reconocimiento a su labor pedagógica, en 2015, y Premio Nacional de Danza en 2019.

Elsa Claro, 78 años, La Habana. Poeta y periodista. Comentarista de temas internacionales, trabajó para Granma, Internacional, Juventud Rebelde y Bohemia. Panelista del programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana.

Gilberto Antonio Cardero Sánchez, 83 años, La Habana. Combatiente de la clandestinidad y del Ejército Rebelde, integrante de la Columna 1, comandada por Fidel Castro, y fundador del Segundo Frente, dirigida por Raúl Castro. Encargado de unidades ingenieras de las FAR y construcción de obras vinculadas con la defensa.

Omar Carrero Jr, 45 años, Ciego de Ávila, coronavirus. Pelotero. Lanzador del equipo Ciego de Ávila en dos temporadas nacionales. Hijo del estelar lanzador Omar Carrero.

Maritza Caballero Jova, 62 años, Ciego de Ávila, coronavirus. Baloncestista y entrenadora. Ex integrante de la selección nacional. Campeona centroamericana (1978) y medalla de bronce en los VII Juegos Panamericanos, en 1975.

Agosto

Hugo Chinea Cabrera, 87 años, La Habana, coronavirus. Escritor, periodista y funcionario partidista. Combatió contra los alzados del Escambray. Estudió Economía en la Unión Soviética y se licenció en Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana. Fue profesor de economía y filosofía marxista y director de la revista Cuba Internacional. Se desempeñó como jefe de la Sección de Cultura en el Comité Central del PCC y de la Editora Política.

Margarita Susavila, Guantánamo, coronavirus. Estomatóloga, especialista en Maxilofacial. Profesora del Hospital General Docente Doctor Agostinho Neto.

José Antonio Susavila Quevedo, 68 años, Guantánamo. Médico del MINSAP.

Pedro Gerardo Gutiérrez Santos, 92 años, La Habana, tromboembolismo pulmonar. Asaltante del Cuartel Moncada, combatiente de la lucha clandestina y primer teniente (retirado) de las FAR.

Monseñor Alfredo Petit Vergel, 85 años, San Francisco de Paula, La Habana. Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana y profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio. Expárroco de las parroquias del Sagrado Corazón y El Salvador del Mundo, en La Habana y de Nueva Gerona, en Isla de la Juventud.

Sandra Karina Melian Columbié, 50 años, Guantánamo, coronavirus. Sicóloga. Profesora en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo y sicóloga del policlínico "Omar Ranedo. Miembro de la Sociedad Cubana de Sicología.

Reinaldo Costa, 62 años, Pinar del Río, coronavirus. Pelotero y entrenador. Lanzador estelar de los equipos pinareños en Series nacionales y ex integrante de la selección nacional. En 1984 ganó la triple corona de pitcheo, algo que solo han conseguido seis lazadores en la seis lanzadores en la historia del béisbol cubano.

Sergio Pérez Barrero, 66 años, Bayamo, Granma, Coronavirus. Siquiatra de reconocimiento internacional. Profesor titular de Siquiatría, fundador de la Sección de Suicidiología de la Asociación Mundial de Siquiatría y de la Red Mundial de Suicidiólogos. Renunció a la Sociedad Cubana de Psiquiatría por falta de transparencia institucional.

Félix Baranda Columbié, 83 años, La Habana, coronavirus. General de División de la reserva. Combatiente del Ejército Rebelde en el Segundo Frente Oriental Frank País. Ex jefe de la Dirección del MINFAR. Formó parte de las tropas cubanas en la guerra de Angola.

Francisco Sánchez Pérez, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Doctor en Medicina, Pediatra y gastroenterólogo. Considerado una gloria de la Pediatría cubana y formador de generaciones de médicos. Profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.

Andy Duardo Martín, 56 años, Güines, Mayabeque. Periodista y profesor. Reportero, jefe informativo de Radio Mayabeque y presidente de la UPEC en la provincia. Premio Nacional de Periodismo Radial 2011.

Manuel de Feria, 82 años, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Fotorreportero del diario provincial Vanguardia.

Cristian Pérez Carmenate, 48 años, Las Tunas, cáncer de huesos. Activista y exprisionero político. Coordinador de la UNPACU en Las Tunas y coordinador del proyecto Cuba Decide.

Deysi Cartaya, La Habana, coronavirus. Madre de la cantante Dianelys Alfonso Cartaya, La Diosa.

Claudio Puente Fonseca, 76 años, Santiago de Cuba. Doctor en Medicina. Especialista de Cirugía Pediátrica, Profesor Titular y Consultante. Especialista del Hospital Docente Infantil Sur “Dr. Antonio María Béguez César”. Miembro titular de la Sociedad Cubana de Cirugía e integrante del Grupo Nacional de Cirugía Pediátrica del MINSAP.

José Luis Estrada Betancourt, 53 años, La Habana, coronavirus. Periodista, físico y maestro. Redactor y crítico cultural del diario Juventud Rebelde por 15 años. Premio de Periodismo "Juan Gualberto Gómez" en 2011.

María Cristina Verdecia, 93 años, Matanzas. Bibliotecaria del Seminario Evangélico de Teología.

Arnoldo Ferrer Martínez, 81 años, La Habana. General de Brigada de la Reserva. Combatiente del Ejército Rebelde; integrante de la Columna 1 al mando de Fidel Castro y del III Frente “Mario Muñoz”. Jefe de preparación de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) y del Estado Mayor del Ejército Occidental. Combatió en la guerra de Angola.

Charles Magrans, 89 años, La Habana, coronavirus. Doctor en Medicina. Nefrólogo, considerado el padre de los estudios por la calidad de la hemodiálisis y fundador de la especialidad en el Instituto de Nefrología de Cuba. Investigador de Mérito y profesor Titular y Consultante. Integrante de la Sociedad Internacional de Nefrología, la Sociedad Cubana de Nefrología, la Sociedad Panamericana de Diálisis y Trasplante, y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión.

Enrique Jesús Menéndez García, Holguín, coronavirus. Doctor en Medicina. Gastroenterólogo y profesor, especialista de II Grado en Gastroenterología del Hospital Provincial de Holguín “Vladimir Illich Lenin”. Pionero de la laparoscopía y mentor de generaciones de gastroenterólogos en el país.

Yamil Padrón Álvarez, 23 años, La Habana, infarto masivo. Estudiante de quinto año en la Facultad de Medicina "Salvador Allende" de La Habana.

Manuel Alonso Tabet, Manolito, Las Tunas, coronavirus. Doctor en Biología por la Universidad de Alicante, España, y destacado estudioso de los cocodrilos en Cuba. Fundador del área protegida de Monte Cabaniguán, entre las provincias de Granma y Las Tunas, la mayor reserva del mundo de la especie del cocodrilo Acutus. Líder del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Cuba,

María Dolores Rodríguez Cabrera, 55 años, Holguín, coronavirus. Cantante de ópera y profesora de canto. Primera figura y directora general del Teatro Lírico "Rodrigo Prats" de Holguín. Formadora de varias generaciones de cantantes líricos en Holguín.

Vivian Torreblanca Ramos, Santiago de Cuba. Maestra. Ex directora de Educación en el municipio Songo-La Maya. Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Songo-La Maya.

Jorge Bringas, 59 años, Santiago de cuba, infarto masivo. Chef internacional, ícono de la culinaria cubana y profesor de varias generaciones de cocineros. Su contribución se hizo presente en restaurantes como Compay Gallo, St. Pauli, Las Brasas y el Café Íntimo, así como la gastronomía de sitios emblemáticos como el Hotel Versalles y el Cabaret Tropicana Santiago.

Yudelsy Andrea Tamayo, Santiago de Cuba, coronavirus. Doctora en Medicina. Médica del MINSAP en Santiago de Cuba.

Ernestina “Tina” León Carpio, Sancti Spíritus, coronavirus. Madre del campeón olímpico Eriel Sánchez, ex integrante de la selección nacional de béisbol, director del equipo Sancti Spíritus y mánager de la selección juvenil de Cuba.

Estonia Lozano, Guantánamo, coronavirus. Doctora en Medicina General Integral.

Mónica Durán González, La Habana, coronavirus. Hija de la activista opositora Lucinda González Gómez.

Ileana Ríos Algarra, La Habana, fallo cardíaco. Directora de Producción Artística del Instituto de la Música. Responsabilizada con la organización de galas, conciertos y eventos como CubaDisco y el Encuentro de Voces Populares. Colaboradora principal del músico Polo Montañez.

Pablo Moya, 65 años, Santiago de Cuba, trastorno neurológico. Prisionero político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Promotor del proyecto Cuba Decide.

Carlos Rousseau Álvarez, Holguín, coronavirus. Locutor, popular voz del sistema radial de Holguín y la emisora CMKO Radio Angulo.

Juan Quintín Paz Camacho, Juanito, 83 años, Comunidad El Moncada, Viñales. Pinar del Río, coronavirus. El último sobreviviente de Los Malagones, la primera milicia campesina creada tras el triunfo revolucionario de 1959.

Julio Castaño, 86 años, La Habana, infarto cardíaco. Bailarín y diseñador artístico. Diseñador de escenografía y vestuario del Ballet Nacional de Cuba (BNC) y de la Ópera Nacional de Cuba.

William Vizoso Vasallo, 64 años, La Habana, cáncer. Locutor y narrador deportivo de la emisora COCO.

Juan Carlos Martínez Malo, Pinar del Río. Camarógrafo, director de televisión y documentalista. Fundador de Tele Pinar.

Raúl R. Candebat, La Habana. Doctor en Medicina. Ortopédico, considerado entre los mejores especialistas del país. Ex vicedirector del Complejo Científico Ortopédico Internacional “Frank País”. Profesor Titular y Profesor Consultante del Hospital CIMEQ, y director del servicio de Ortopedia del Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. Ortopédico oficial de las delegaciones deportivas y gubernamentales al exterior. Participó en la misión del Che Guevara en el Congo en 1965, misión militar en Guinea Bissau en 1967, y en Irak.

Alberto Dorta Contreras. La Habana, coronavirus. Doctor en Ciencias de la Salud. Profesor e Investigador Titular y Consultante. Fundador del Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo (LABCEL) en la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Director de la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas.

Julio César Santana Garay, 93 años, La Habana. Figura insigne de la Estomatología cubana y latinoamericana. Cirujano dental, profesor de generaciones de especialistas y médicos cubanos. Profesor Consultante de la Facultad de Estomatología “Raúl González Sánchez” y Profesor Consultante del Instituto Nacional de Oncología y Radiología (INOR). Investigador Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Profesor de Mérito por la Universidad de la Habana en 1996 e Investigador de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Creador en 1983 del Programa de Prevención del Cáncer Bucal (PDCB), primero y único en el mundo.

Septiembre

Manuel Porto, 76 años, La Habana, coronavirus. Actor. Figura de gran popularidad por su desempeño en la televisión, la radio y el cine cubanos. Protagonista de series de aventuras y telenovelas como aventuras como El Halcón, La frontera del deber (1984), Algo más que soñar y Cuando el agua regresa a la tierra. Fundó y lideró el proyecto comunitario Korimakao, en la Ciénaga de Zapata, en Matanzas. Recibió póstumamente el Premio Nacional de Radio y TV 2021.

Enrique Molina, 78 años, La Habana, coronavirus. Actor de laerga trayectoria en la radio, el teatro, el cine y la televisión, que le dio una amplia popularidad por series como Tierra Brava, La otra esquina y Bajo el mismo sol. Caracterizó a Vladimir I. Lenin en el montaje teatral de El carillón del Kremlin, en Cuba. Premio ACTUAR por la Obra de la Vida 2018 y Premio Nacional de Televisión 2020,

Adalberto Álvarez, 72 años, La Habana, coronavirus. Conocido como el "Caballero del Son". Compositor, arreglista y director de orquesta, figura cimera de la música popular bailable. Fundador de las orquestas Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son.

Félix Guerra, 83 años, La Habana. Periodista, escritor e investigador histórico. Fue subdirector de la revista Mella, director editorial del Instituto Nacional de Turismo) y reportero de la revista Bohemia. Premio Nacional de Periodismo "José Martí" en 1995.

Roberto Castellanos Pérez, 74 años, La Habana. Médico, Doctor en Ciencias y ex vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba.

Franklin Reinoso Rivas, 75 años, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Locutor, director de programas y realizador de sonido de la emisora CMHW. Premio Nacional de la Radio 2021.

Yoanis Delgado Pedroso, 39 años, Sancti Spíritus, coronavirus. Pelotero y entrenador. Ex receptor de los equipos Sancti Spíritus e integrante de la legendaria familia beisbolera Gourriel Delgado. Formó parte de equipos Cuba en torneos internacionales.

Ela Calvo, 89 años, La Habana, coronavirus. Cantante. Estrella del Cabaret Tropicana y una de las grandes divas de la canción cubana.

José Aurelio Paz, 69 años, Ciego de Ávila, coronavirus. Periodista del diario provincial Invasor. Premio Nacional de Periodismo 2018.

José Gabriel Gumá Díaz, 86 años, La Habana. Abogado y periodista. Participante en la Operación Verdad, promovida por Fidel astro en 1959. Ex director de la sección En Cuba de Bohemia, y redactor de los diarios El Mundo y Revolución. Corresponsal en Moscú del diario Granma, del que fue columnista de temas internacionales.

Magali Llort Ruiz, 85 años, La Habana, coronavirus. Dirigente sindical y funcionaria del Banco Nacional de Cuba. Ex diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Madre del espía convicto Fernando González Llort.

Alina Llop Hernández, 84 años, La Habana. Doctora en Medicina y Especialista en Microbiología y Administración en Salud. Profesora Titular en Microbiología y Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Exsubdirectora de Microbiología del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" en La Habana.

Demetrio Campa Gallardo, 75 años, La Habana. Psicólogo y profesor. Doctor en en Ciencias Psicológicas por la Universidad Estatal de Moscú (1983), y Profesor Titular de la Universidad de La Habana. Premio Por la Obra de Toda la Vida en la Psicología 2016.

Carlos Vázquez Subit, Santa Clara, Villa Clara, coronavirus. Médico y profesor, especialista en Medicina Interna.

Rolando Batista, Holguín, coronavirus. Doctor en Medicina. Reconocido como uno de los más prominentes cardiólogos del país. Especialista del Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Íñiguez" de Holguín.

Octubre

Arístides Ramos Lorenzo, 79 años, Cabaiguán, Sancti Spíritus. Historiador, periodista deportivo y activista comunitario. Fundador del movimiento de corresponsales deportivos en Cuba. Ex presidente la Asociación Canaria de Cuba en Cabaiguán.

Fernando López Junque, Chinolope, 89 años, La Habana. Fotógrafo. Considerado una personalidad de la fotografía cubana del siglo XX. Realizó retratos memorables de figuras nacionales como José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Víctor Manuel y el Caballero de París, y de escritores internacionales como Julio Cortázar, Allen Ginsberg y Tennessee Williams, entre otros. Autor de ensayos fotográficos Los chinos en Cuba y Temporada en el ingenio. Premio Olorum 2001, otorgado por el Fondo Cubano de la Imagen Cinematográfica.

Juan Valdés Paz, 83 años, La Habana. Sociólogo, politólogo, profesor e investigador Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Docente de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, Ex investigador del Centro de Estudio sobre América (CEA) y del Instituto de Historia de Cuba. Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2014.

Andrés Ayón Brown, 85 años, La Habana, infarto cerebral. Pelotero y entrenador. Gloria del béisbol cubano. Lanzador de la Liga Profesional Cubana y firmado por Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Figura estelar de la Liga Mexicana de Béisbol, con récord de 169-68 y un juego perfecto. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Ex entrenador de Industriales en la Serie Nacional.

Alfredo Diez Nieto, 103 años, La Habana. Pianista, compositor, director sinfónico y profesor. Considerado el decano de los autores de música de concierto en Cuba y el autor en activo más longevo en el país. Fundador del Instituto Musical de Investigaciones Folklóricas en 1949. Premio Nacional de Música 2004 y de Premio Nacional de Enseñanza Artística 2005.

Juan Julio Alfonso, La Habana. Actor de radio y televisión. Conocido por sus papeles humorísticos en programas como Alegrías de sobremesa y Si no fuera por mamá. Premio ACTUAR por la Obra de la Vida 2018.

Alejandro Ferrás Pellicer, 99 años, La Habana, fallo multiorgánico. Asaltante al Cuartel Moncada en 1953. Fundador del Club "26 de Julio" en Newark, EE.UU. Ex jefe de Abastecimientos de la Academia de Ciencias de Cuba.

Manuel Fernández Falcón, 85 años, La Habana, paro respiratorio. General de Brigada de la Reserva, combatiente de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde en el Segundo Frente Oriental. Fue director de la Academia Militar de las Milicias de Tropas Territoriales, sustituto del jefe de la Policía Nacional Revolucionaria y director del Instituto Superior "Eliseo Reyes". Combatió en la guerra de Angola.

Gilberto Roque, La Habana, coronavirus. Médico. Jefe de asistencia médica en la dirección municipal de Salud Pública de Centro Habana.

Ricardo González Menéndez, 85 años, La Habana, coronavirus. Psiquiatra, médico y ensayista Doctor en Medicina, especialista de II Grado en Psiquiatría, y profesor titular de Psiquiatría del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Fue presidente de la Comisión Nacional de Ética Médica. Por más de 30 años se especializó en el tratamiento y deshabituación de pacientes adictos a las drogas.

Héctor Terry Molinet, 84 años, La Habana, coronavirus. Doctor en Medicina. Miembro del Directorio Estudiantil "13 de Marzo" durante su etapa universitaria. Ex director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, director del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología y viceministro de Salud Pública (1980-1993). Encabezó las batallas contra el dengue, el SIDA, la meningitis meningocóccica, y la neuropatía epidémica. Destituido por Fidel Castro por sostener que la ola de neuropatía en el país obedecía a carencias alimentarias de la población.

Noviembre

Pablo Armando Fernández, 91 años, La Habana, coronavirus. Poeta, novelista, ensayista y editor. Fue subdirector del magazine literario Lunes de Revolución y director de la revista UNION. Miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Premio Nacional de Literatura 1996.

Antonio “Tony” Guzmán Rodríguez, 58 años, Santa Clara, Villa Clara. Cantante y director de orquesta, ex integrante de la orquesta Aliamén y director de la Orquesta Tony Guzmán y su Poder Latino. Considerado uno de los mejores intérpretes soneros de Cuba.

José Benito Camacho, 72 años, La Habana, coronavirus. Entrenador y preparador técnico. Ex jefe técnico del béisbol cubano y ex directivo de la selección nacional.

Yarisel Sariol Estévez, Santiago de Cuba, suicidio. Doctora en Medicina.

Miguel Angel Céspedes, 58 años, La Habana, fallo renal. Cantante.

María Mercedes Rodríguez García, 70 años, Santa Clara, Villaclara, tromboembolismo. Periodista y profesora. Veterana redactora del diario provincial Vanguardia.

José Aguilar González, La Habana. Ingeniero. Ex funcionario de la Dirección de Desarrollo e Inversiones del ICRT y de la Dirección de Normalización, Metrología y Control de Calidad del organismo. Encargado de transmisiones televisivas con la empresa Radio Cuba.

Mercedes Rodríguez Caballero, La Habana. Esposa de Rolando Veitía, entrenador y jefe técnico del judo femenino en Cuba.

Ángela Corvea, La Habana. Bióloga marina. Creadora del proyecto ecológico y de educación ambiental Acualina.

Manuel Wenyú Chiú Valdés, El Chino, 75 años, La Habana, cáncer de garganta. Operario de embarcación en el puerto de La Habana. Responsable de las muertes del Remolcador "13 de Marzo" cuando disparó chorros de agua sobre los cuerpos de las personas que escapaban.

René González Novales, El Rubio de Mery, 82 años, La Habana. Teniente coronel de las FAR e historiador militar. Combatiente del Ejército Rebelde y la lucha clandestina.

Diciembre

Georgina Herrera, 85 años, La Habana, coronavirus. Poeta, novelista, guinista y escritora de radio y televisión. Promotora de los derechos femeninos y de los temas afrocubanos.

Fidencio Serrano Pupo, 63 años, Cárdenas, Matanzas. Pelotero y entrenador de béisbol. Lanzador zurdo de los equipos orientales por 14 temporadas. Integrante del primer equipo Holguín en la Serie Nacional de 1977-78.

Francisco "Pancho" García, 78 años, La Habana. Actor. Su larga trayectoria en Teatro Estudio y sus desempeños en la televisión y el cine lo consolidaron como uno de los actores cubanos más competentes y versátiles. Integró Argos Teatro. Premio Nacional de Teatro en 2012.

Fela Jar, 97 años, La Habana. Actriz. Figura de larga trayectoria en la radio, la televisión, el teatro y el cine. Realizó seriales, obras de teatro lírico y programas infantiles. Premio Nacional de Televisión 2004. Reconocida como Artista Emérita de la Radio y la Televisión.

Jorge Luis Sopo Lorenzana, 42 años, La Habana, fallo renal. Locutor, actor y director radial. Presentador y locutor de Radio Taíno y radio Progreso.

Edelio Márquez Alfonso, 65 años, La Habana, cáncer de próstata. Padre del rapero El Funky.

Vicente Feliú, 74 años, La Habana, infarto masivo. Cantautor, guitarrista y asesor musical. Fundador del Movimiento de la Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Director del centro cultural Canto de Todos.

Fernando Rabionet Carballo, 79 años, Santiago de Cuba. Doctor en Medicina. Urólogo del Hospital Provincial "Saturnino Lora" y profesor auxiliar y consultante. Precursor en Cuba de la litotricia, un procedimiento para romper los cálculos en los riñones sin operar al paciente.

Humberto Francis Pardo, 76 años, La Habana, Alzheimer. General de Brigada de la reserva. Ex jefe de la Dirección General de Seguridad Personal (DGSP) del Ministerio del Interior y encargado durante tres décadas de la seguridad de Fidel Castro.

Urbano González, 82 años, Güines, Mayabeque. Pelotero, gloria del deporte cubano. Apodado como El Guajiro de Catalina de Güines, jugó en 13 series nacionales con los equipos Occidentales, Industriales y Habana, y fue titular de la selección nacional hasta comienzos de los años 70. Bateador insigne de la pelota cubana por su extraordinario tacto, posee la menor frecuencia de ponches en la historia de las series nacionales.

Rolando León de la Hoz, 58 años, La Habana, lesión neurocerebral. Trabajador sanitario en el Hospital Ortopédico Docente "Fructuoso Rodríguez". Víctima del derrumbe de la pared de un edificio en el barrio de Jesús María, en el municipio Habana Vieja.

Mariana Ramírez-Corría, 85 años, La Habana. Actriz, periodista, cantante lírica, guionista y conductora de televisión. Recordada por su personaje en el programa satírico San Nicolás del Peladero. Coordinadora de la Agencia de información Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEM-Cuba). Productora de la cadena ABC en La Habana.

José Miguel Crego Castro, El Greco, 63 años, La Habana, paro respiratorio. Ex integrante de la Orquesta Cubana de Música Moderna, Afrocuba, Irakere y NG La Banda. Fundador de la agrupación El Greco y su Quinteto Top Secret.

EN LA DIÁSPORA

Enero

Albor Ruiz Salazar, 80 años, Homestead, Florida, neumonía severa. Periodista. Ex columnista del Daily News y El Diario/La Prensa, de Nueva York. Miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en EE.UU. Fundador del grupo y la revista Areíto y participante del Diálogo con el gobierno de Cuba en 1978.

Esmigdio González Oliva, El Cabito, 85 años, Miami. Ex prisionero político, miembro del Movimiento 30 de Noviembre en Cuba.

Osvaldo Soto, 91 años, Miami, Parkinson. Abogado y profesor. Fundador de la Liga Hispanoamericana contra la Discriminación (SALAD) y defensor del uso del español en Miami-Dade frente a la ordenanza del English Only. Veterano de la Brigada 2506.

Luis Palomo, 67 años, Miami, coronavirus. Cineasta y publicista.

Gladys González Camejo, 83 años, Monterrey, México, infarto. Bailarina, coreógrafa y profesora. Ex primera figura del Ballet de la Televisión Cubana e integrante de la popular pareja de baile Gladys y Antonio. Profesora y asesora de Danza en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Martha Cazañas, 96 años, Miami. Actriz, presentadora y conductora de programas radiales. Figuró en el elenco del estreno de la radionovela El derecho de nacer. Laboró en Cuba en el Teatro Principal de la Comedia y el Teatro Nacional. Pionera de la radio hispana en Miami. Sus programas "Martha y sus amigos" y "Música de mi tierra" mantuvieron altos niveles de audiencia en la radio de Miami.

Maucha Gutiérrez, 96 años, Miami. Locutora y presentadora de radio y televisión. Pionera de la televisión hispana en Estados Unidos y ex locutora de Voz de Las Américas.

Eugenio Domínguez, Tampa, Florida. Actor y escenógrafo. Ex integrante de Teatro Estudio.

Rolando Pulido, 58 años, Nueva York. Artista y diseñador gráfico.

Nilda Pedrosa, 46 años, Miami, cáncer. Abogada, asistente congresional y ex funcionaria estatal. Subsecretaria de Estado interina para la diplomacia pública y asuntos públicos del Departamento de Estado.

Germán Puig Paredes, 92 años, Madrid, España. Fotógrafo, cineasta y publicista. Fundador de la primera Cinemateca de Cuba, en 1951. Pionero de las fotos de desnudos masculinos en España.

Zoila Águila Almeida, La Niña de Placetas, 82 años, Hialeah, coronavirus. Ex prisionera política. Combatiente guerrillera, única mujer que se alzó en el Escambray contra el régimen de Fidel Castro. En la manigua parió dos niñas y ambas murieron en sus brazos de hambre y sed. Dirigió una tropa de 12 hombres antes de ser capturada en 1964 y condenada a 30 años de cárcel.

Rolando Eugenio Martínez, Musculito, 98 años, Minneola, Florida. Militante anticastrista, veterano de Bahía de Cochinos y agente de la CIA, experto en operaciones de infiltración y espionaje . Realizó cientos acciones de penetración y sabotaje en Cuba. Último sobreviviente de los “plomeros” del caso Watergate; fue condenado por su allanamiento de la sede del Comité Nacional Demócrata y luego perdonado el presidente Ronald Reagan en 1983.

Febrero

Ricardo Diego, 62 años, Miami. Licenciado en Historia y graduado de Comercio Exterior. Ex funcionario del Departamento de Distribución Internacional de Películas en el ICAIC. Gerente de Control de taquilla en Madrid para Sony/Columbia Pictures-España, y asociado para salas de cines de Sondeigs D'Opinio, en Barcelona.

Pedro Gómez, 58 años, Phoenix, Arizona, paro cardíaco. Periodista y comentarista deportivo. Especialista de béisbol y Grandes Ligas en la cadena ESPN. Miembro de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos.

Inés Llanos, 85 años, Madrid, España, coronavirus. Copropietaria fundadora junto a su esposo asturiano José Martínez del popular restaurante madrileño Zara especializado en comida cubana desde 1964.

Carmelo Díaz Fernández, 85 años, Miami, cardiomegalia. Exprisionero político, periodista y sindicalista independiente. Condenado en la Causa de los 75.

Ángel Cuadra, 90 años, Miami. Poeta, abogado, profesor universitario y ex prisionero político. Fundador y miembro de honor del PEN Club de Escritores Cubanos del Exilio.

Fernando Hidalgo, 78 años, Miami, coronavirus. Presentador de televisión, actor, humorista y productor. Fundador del programa El Show de Fernando Hidalgo en AmericaTevé de Miami.

María Rodríguez-Portas, Profesora Selegna, 87 años, West Palm Beach, Florida, neumonía. Astróloga y síquica, conocida por sus secciones y programas en las cadenas hispanas de Estados Unidos.

Alfredo Quintana, 32 años, Porto, Portugal, paro cardiorespiratorio. Ex integrante de la selección nacional de balonmano de Cuba y portero titular del FC Oporto.

Pedro Pérez Castro, Caracas, Venezuela, Ex preso político y activista sindical. Fue secretario General del Sindicato de Ceramistas y dirigente del sector de la construcción en Cuba. Condenado a 10 años cárcel por oposición al régimen de Fidel Castro.

Marzo

Héctor Borroto, Miami. Fotógrafo y camarógrafo. Laboró en el Departamento de Animación y Trucaje de los Estudios Fílmicos del ICAIC, y luego fue promovido a la producción de noticieros, cortos, películas y dibujos animados. Fue camarógrafo bajo la dirección de Juan Padrón en películas animadas como Elpidio Valdés contra dólar y cañón y Vampiros en La Habana.

María Elena Guerreiro, 66 años, Miami, cáncer. Publicista, representante de reconocidas figuras de la música latina en EE.UU.

Aharon Valdés Capó, 57 años, Fortaleza, Brasil. Doctor en Medicina y especialista en Neumología. Médico de familia en la Comunidad de Garrapatera, municipio Acaraú.

José Leyva, El Zurdo, Playa del Carmen, Quintana Roo, fallo multiorgánico. Entrenador de lucha (wrestling). Entrenador jefe de Luchas Asociadas en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Claudia Martín Delgado, 28 años, Ballenita, Ecuador, disparo con arma de fuego. Terapeuta profesional.

Abril

Xiomara Almaguer, 80 años, Miami Beach, leucemia. Actriz, sicóloga y empresaria. Propietaria de la compañía de vuelos fletados Xael, en Miami.

Ireyi Dilu Sánchez, 40 años, Barcelona, Venezuela, coronavirus. Doctora en Medicina y licenciada en Estadísticas. Médica en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Naricual, municipio Simón Bolívar. Integrante de la misión médica cubana en Venezuela.

Alfredo Luis Negrín Guerra, 66 años, Djiboutí, coronavirus. Doctor en Medicina, especialista de Primer Grado Maxilofacial. Integrantes de la Misión Estatal Cubana en la República de Djibouti.

Teresa "Terri" Callava, 64 años, Miami, cáncer. Publicista y ejecutiva de comunicaciones. Promotora del mundialmente famoso Casrnaval de la Calle Ocho de Miam y del Carnaval en la Milla de Coral Gables. Directora de desarrollo empresarial y marketing del Club Kiwanis de La Pequeña Habana.

Leonila Hernández Sánchez, 58 años, Miami, cáncer. Gerente general de Cachita Universal Studios en Miami y esposa del empresario y actor Tony Cortés.

Vladimir Carrazana, 51 años, Guayaquil, Ecuador, fallo multiorgánico por dengue hemorrágico. Doctor en Medicina. Intensivista en el Hospital del IESS de Esmeraldas, Ecuador.

Yosmel Barrios Bernal, 35 años, Tapachula, Chiapas, deshidratación. Ganó popularidad en las redes sociales por documentar en imágenes su trayecto desde Uruguay a México para llegar a Estados Unidos, a partir de diciembre de 2020.

Onilber Aguilera, 44 años, Carabobo, Venezuela, paro cardíaco. Ingeniero. Jefe de Grupo de Aseguramientos Médicos en el estado de Carabobo como integrante de la misión médica cubana en Venezuela.

Mayo

Tuto Zabala, 84 años, Miami, accidente cerebrovascular. Empresario y promotor de boxeo. Fundador de la firma All Star Boxing.

Roberto Carlos Herrera, 46 años, Miami, cáncer de hígado. Basquetbolista, ex integrante de la selección nacional cubana y jugador profesional en Puerto Rico. Hijo de la estrella del baloncesto Ruperto Herrera.

Gladys Cáceres, 96 años, Miami, cáncer. Actriz.

Yamilka Powell Vague, 39 años, Barinas, Venezuela, episodio cerebrovascular. Doctora en Medicina, integrante de la misión médica en Venezuela.

Marta del Castillo, Miami, cáncer. Madre de la diseñadora Yas González y suegra del realizador audiovisual Asiel Babastro.

Ivette Hernández, 88 años, Nueva York. Pianista y profesora. Reconocida como una de las grandes concertistas de música clásica en los principales escenarios del mundo.

Junio

Teté Machado, 89 años, Miami. fibrosos pulmonar Actriz, cantante, modelo y activista de derechos humanos.

Julio Antonio Valdés Guevara, 69 años, Miami, coronavirus. Ex preso político y bibliotecario, integrante del Grupo de los 75. Condenado a 20 años de cárcel. Presidió la Unión de Activistas Pro-Derechos Humanos "Golfo de Guacanayabo", en Manzanillo, y fue promotor del Proyecto Varela.

Delia Fiallo, 96 años, Miami. Doctora en Filosofía y Letras. Escritora y guionista de radio y televisión, considerada la “Madre de la telenovela latinoamericana. Creadora de unas 45 obras originales y unas 11 adaptaciones, sus telenovelas llegaron a 182 países y dos mil millones de tele videntes en el mundo. Kassandra figura en el libro Guinness como la telenovela más vendida de todos los tiempos, con traducción en 22 idiomas y transmisiones en 159 países.

Gonzalo Manuel Olazábal Fernández, Albacete, Castilla La Mancha, España, paro cardíaco. Doctor en Medicina. Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ex integrante de msiones en Angola y Yemén. Médico de la clínica Recoletas, hoy conocida como Quirón Salud Albacete.

Ronald Willian Guillén Hodge, Tanzania, coronavirus. Doctor en Medicina. Neurocirujano del Hospital General Docente Doctor Agostino Neto, en Guantánamo. Integrante de la misión médica cubana en Tanzania.

Cubanos fallecidos en el derrumbe de Surfside el 24 de junio de 2021

Antonio Lozano, 83 años.

Gladys Lozano, 79 años..

Manuel "Manny" Lafont, 54 años. Nacido en Houston , Texas, hijo de padres cubanos.

Magaly Delgado, 80 años.

Hilda Noriega, 92 años. Madre del jefe de la Policía de North Bay Village, Carlos Noriega.

Juan Alberto Mora, 80 años. Veterano de la Brigada 2506 y ex preso político.

Ana Mora, 70 años.

Juan A. Mora Jr., 32 años. Hijo de Juan Alberto y Ana Mora. Residente de Chicago,

Oresme Gil, 60 años. Empresario.

Beatriz Rodríguez Guerra, 52 años. Empresaria.

Raymond "Ray" Urgellés, 61 años. Farmacéutico y ejecutivo de ventas. Trabajó como representante de Bristol Myers y de Squibby Sanofi-Aventis. Esposo de Mercedes "Mercy" Urgellés, puertorriqueña, directora de la farmacia del Hospital de Coral Gables y fallecida en el siniestro.

Edgar González, 45 años. Abogado.

Elena Chávez, 87 años. Agente de viajes.

Elena Blasser, 64 años. Maestra y consejera escolar en escuelas de Miami-Dade. Hija de Elena Chávez.

Miguel Ángel "Micky" Pazos. 55 años.

Michelle Pazos, 25 años. Residía en Canadá. Hija de Miguel Pazos.

Myriam Blank Caspi Notkin, 81 años. Banquera y agente de bienes raíces.

Margarita María Vázquez-Bello, 68 años. Viuda del renombrado abogado cubano Clemente Vázquez-Bello y tía del director atlético de la Universidad de Nuevo México, Eddie Núñez.

Francis Fernández Plasencia, 67 años. Feligrés y colaboradora de la Iglesia de la Pequeña Flor en Coral Gables.

Rosa Sáez, 70 años. Asesora de viajes. Una de las primeras mujeres en obtener un MBA en la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde luego trabajó durante años. Fue ministra eucarística en la Iglesia de la Epifanía en Miami..

Nancy Kress Levin, 76 años.

Richard George Rovirosa, 60 años. La familia Rovirosa se dedica al negocio de carga y descarga en los puertos de Miami y Everglades, al frente de Florida Stevedoring Inc, empresa que tiene su orígen en La Habana.

María Teresa Rovirosa, 58 años. Esposa de Richard George Rovirosa.

Julio

Manuel Cereijo, 82 años, Miami. Ingeniero y activista político. Ex profesor de la Universidad Internacional de la Florida.

Yara González Montes, 91 años, Doral, Miami. Profesora, ensayista e investigadora literaria. Profesora Emérita de la Universidad de Hawái. Esposa del dramaturgo Matías Montes Huidobro.

Agosto

Gustavo Godoy, 79 años, Miami. Periodista, publicista, empresario y consultor. Pionero de la televisión hispana en Estados Unidos. Ex directivo de WLTV-Canal 23 y Telemundo-canal 51, en Miami, y de Spanish International Network (SIN News), en Washington. Fundador y director de la revista bilingüe Vista Magazine.

Arturo Cuenca, 65 años, Miami, infarto. Pintor, diseñador y fotógrafo, una de las personalidades más singulares del arte cubano contemporáneo.

Amado Rodríguez, 78 años, Miami, cáncer. Exprisionero político, activista de derechos humanos e historiador. Cumplió 23 años de prisión. En Miami integró el grupo Solidaridad de Trabajadores Cubanos y fue fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.

Manolo Camejo, 54 años, Miami, coronavirus. Cantante, tecladista y guitarrista. Rockero sinfónico, ex integrante de banda Artevivo. Integró el dúo Pulsos, el grupo Arkamar y proyecto Poem.

Septiembre

Andrés Valerio, 86 años, Miami, coronavirus. Pintor.

Nattacha Amador, 72 años, Aurora, Colorado, coronavirus. Actriz y cantante, reconocida figura del teatro y la televisión hispana en Estados Unidos.

Eduardo Luján, 91 años, Miami. Locutor y periodista. Locutor estrella de la CMQ y pionero de la radio hispana en Miami. Redactor y locutor de Radio Martí.

Adrián Mesa, 60 años, Miami, derrame cerebral. Locutor, presentador y musicalizador. Reconocida personalidad de la radio en español de Miami. Fundador del programa Aquí está Álvarez Guedes, junto al célebre humorista.

Octubre

Emilio Ichikawa Morín, 59 años, Miami, coronavirus. Ensayista y profesor universitario. Ex profesor de Filosofía de la Universidad de La Habana.

Lourdes Bertot, Lourdes de Kendall, 69 años, Miami, cáncer de páncreas. Comentarista de Radio Mambí.

Diego Francisco "Paco" Talavera Rodríguez, 79 años, Miami. Ex prisionero político y empresario. Combatiente clandestino y de la lucha en el Escambray. Perteneció al grupo de prisioneros renuentes a aceptar el plan de reeducación en la cárcel (plantados). Cumplió 18 años de prisión. En Miami fue delegado internacional del Frente Anti totalitario Unido (FANTU) y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo.

Noviembre

Maria Carlota de Céspedes García Menocal, 81 años, Miami. Descendiente del patriota Carlos Manuel de Céspedes. Hermana de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes García Menocal y de Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, Obispo de Matanzas.

Raúl Rivero, 76 años, Miami, fallo cardiorespiratorio. Poeta, periodista y ex prisionero político de la Causa de los 75. Fundador de la agencia CubaPress y del movimiento de periodismo independiente dentro de Cuba.

Ramón Mestre Gutiérrez, 93 años, Miami. Empresario y ex prisionero político. Fundador de la firma constructora Naroca en la Cuba republicana.

Amalia Aguilar, 97 años, Ciudad de México. Actriz y bailarina, estrella de la época dorada del cine mexicano y apodada la "Bomba atómica".

Joseph de la Campa, 92 años, Miami. Ingeniero civil y ex regatista. Ganador de la regata Nueva York-Bermuda en los años 50. Padre de la ex presidenta de Miami Herald/ El Nuevo Herald, Alexandra Villoch.

Celso Alonso, 87 años, Houston, Texas. Cofundador de la Casa Cuba y promotor de la Tertulia Cuba en Houston. Propietario de la empresa Librería Amigos, de libros en español.

Dayami Lozada Toledo, 44 años, Cancún, México, asesinato. Cantante. Conocida como La Barbie de la Salsa.

Diciembre

Arquímedes Rivero, 91 años, Miami. Actor radial, locutor y Productor de televisión, conocido como "el zar de las telenovelas venezolanas".

Alfredo Sánchez, 88 años, Miami. Ex prisionero político e hijo del luchador anticomunista Aureliano Sánchez Arango.

Roberto Casas, 90 años, Hialeah. Representante y Senador por Florida entre 1982 y 2000. Primer cubanoamericano electo a la Legislatura estatal en 1882.

Amelie Menéndez de García, 100 años, Estados Unidos. Maestra. Madre del actor Andy García.

Rafael García Toledo, 82 años, Miami, fallo multiorgánico. Empresario, historiador, arquitecto y comentarista deportivo. Fue líder estudiantil y militó en el Directorio Estudiantil "13 de Marzo" en Cuba. Comentarista del programa Al duro y sin guante de Radio Martí. Ex integrante del Comité Olímpico de Estados Unidos y colaborador del Comité Olímpico Internacional. Invitado como Huésped Distinguido a ocho juegos olímpicos de verano.

Nirio Basallo, 86 años, Miami. Ajedrecista, historiador e investigador del ajedrez. Jugó en torneos nacionales en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Antonio "Tony" Pérez, Miami, cáncer. Productor del espacio "Enlazando Corazones" e integrante del equipo de trabajo del influencer Alexander Otaola.

Heriberto Duverger, 81 años, Sevilla, España. Arquitecto y diseñador. Fue profesor de Diseño de Muebles en la Escuela Superior de Diseño Industrial de La Habana, y profesor asociado de Historia de Arquitectura Iberoamericana de la ETSA, en Sevilla. Creador del Pabellón Central del conjunto expositivo ExpoCuba y del proyecto del Centro Cultural para la Esquina de Tejas.

Juan Felipe Benemelis, 79 años, Miami. Historiador, investigador y ensayista. Ex diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en países africanos.

Anibaldo Matos Hernández, 45 años, Poptún, Guatemala, tromboembolismo pulmonar. Doctor en Medicina. Integrante de la misión médica cubana en el municipio de Poptún, departamento del Petén, Guatemala.