Megan Fox anuncia su compromiso con Machine Gun Kelly: "Le dije que sí y luego nos bebimos la sangre del otro"

Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen Foto © Instagram / Megan Fox

¡Suenan campanas de boda! Megan Fox y Machine Gun Kelly -cuyo nombre real es Colston Baker- anunciaron a través de sus redes sociales que están oficialmente prometidos.

La romántica pedida tuvo lugar el pasado 11 de enero en un lugar muy especial para la pareja. Así lo explicó la actriz y modelo de 35 años que compartió en su perfil de Instagram el momentazo en el que su chico hinca la rodilla delante de ella para hacerla la gran pregunta. Un vídeo que unas horas después de subirlo a la red social supera los 16 millones de reproducciones.

"En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. No éramos conscientes del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero estábamos embriagados del amor. Y karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber recorrido juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a ésta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí...", expresó Megan.

Según detalla la actriz después de darle el sí se bebieron la sangre del otro. "Y luego nos bebimos la sangre del otro", dice al final del texto que escribió junto al vídeo de la pedida, aunque de este momento no han trascendido imágenes por lo que queda la duda de si utiliza la expresión en sentido metafórico o literal.

Para sorprender aún más a Megan, el rapero de 31 años diseñó el anillo junto a Stephen Webster para que fuera dos en uno.

"Bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. formando el oscuro corazón que es nuestro amor", comentó él en sus redes sociales al enseñar la joya de compromiso.

Después de un año y medio saliendo en el que la pareja se ha convertido en el centro de todas las miradas, han decidido que es el momento de unir sus vidas en matrimonio. Aunque todavía queda saber dónde y cuándo será la boda, lo que es seguro es que ya es uno de los enlaces más esperadas... ¡Qué viva el amor!

Estas nupcias serán primeras para el músico, que es papá de una niña de 13 años llamada Casie. Mientras tanto, para Megan serán las segundas después de que estuviera casada con el actor Brian Austin Green, con el que contrajo matrimonio en 2010 y acabó divorciándose en 2020. Juntos tienen tres hijos: Noah, Bodhi y Journey, de 9, 7 y 5 años.

