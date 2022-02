Exespía René González acusa a Alex Ubago de plegarse a la arremetida fascista

René González / Alex Ubago Foto © Wikimedia Commons / Instagram (Álex Ubago)

El exespía René González acusó al cantante español Alex Ubago de "plegarse" a una "arremetida fascista" contra Cuba, luego de que el músico declinara participar en el Festival de San Remo, que organiza el régimen de La Habana.

"Se le comprende. No se preocupe. No será el primero ni el último en plegarse a la vergonzosa y brutal arremetida fascista con que se pretende arrodillar al noble pueblo cubano. Seguiremos apegados a nuestro decoro, por nosotros y por los que carecen de él", afirmó González en Twitter.

Su malestar responde a la negativa de los principales artistas invitados al evento de asistir a una celebración cultural organizada por "una dictadura".

El popular cantante español comunicó el miércoles su decisión de no asistir al Festival San Remo Music Awards que por primera vez se celebra en Cuba, el cual es organizado por Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Quiero comunicar mi decisión de no viajar a Cuba para mi actuación en abril de este año. A pesar de mis fans en la isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir. Gracias por la comprensión”, expresó el artista en un breve comunicado a través de sus redes sociales.

También cancelaron los músicos Andy y Lucas, Kalimba y Carlos Torres, tras afirmar que ellos no apoyan a ninguna dictadura.

González se refiere, con el uso del término "arremetida fascista", al llamado que hicieron a través de redes sociales cientos de cubanos y activistas defensores de los derechos humanos de no participar en un Festival con el cual el régimen prevé "lavarse la cara", en un momento en que en la isla están siendo juzgados casi 800 personas por manifestarse el 11 de julio, incluidos 50 menores de edad.

"Lógicamente Andy y Lucas no apoyan ningún régimen dictatorial, ni gente que mete niños presos, ni un pueblo que pasa hambre. Nosotros no vamos a ir, no vamos a ir. Y no nos estamos quebrando como dicen algunas noticias por la presión mediática ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce", aseguró Lucas González en un video difundido por Facebook e Instagram que se ha viralizado en las últimas dos horas.

Kalimba afirmó en un video posteado en Instagram: "Con el corazón en la mano me bajo del Festival de San Remo. Mi sueño de cantar en la tierra de mi padre no es más grande que mi deseo de ver a mis hermanos cubanos vivir con los derechos propios. Gracias al pueblo cubano por llenarme de información y hacerme partícipe en la decisión correcta. Los AMO. Fuerza y fe mi Cuba linda…".

"Llevo como una semana recibiendo mensajes por las redes sociales y yo me preguntaba '¿qué está pasando?'", relató Torres, finalista de La Voz España, en otro video.

"Desde ya decido que no voy a ir a este festival, me da mucha pena porque tenía muchas ganas de ir a Cuba a cantar porque sé que hay muchos seguidores que les gusta mi música", dijo y aseguró que no respalda a quienes "están organizando el evento".

González no ha sido la única voz del régimen cubano en reaccionar a las cancelaciones de estos famosos. La periodista oficialista cubana Bárbara Betancourt, llegó al extremo de asegurar que los músicos españoles Andy Morales, Lucas González y Alex Ubago son "casi desconocidos" y que gozan de "poca popularidad".

Actualmente, en Cuba quedan más de 700 personas tras las rejas por su participación en el estallido social, y al menos 790 han sido ya procesadas de acuerdo con datos del propio gobierno.

Esta semana están siendo juzgados 33 manifestantes en el Tribunal de Diez de Octubre, en La Habana, de los cuales 6 tienen menos de 18 años de edad y enfrentan peticiones fiscales de hasta 25 años.