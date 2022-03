Anamely Ramos mantiene protesta ante embajada cubana en EE.UU. por prohibición de entrada a Cuba

La curadora de arte y activista Anamely Ramos González continuó este lunes su protesta en las afueras de la Embajada de Cuba en Estados Unidos contra la negativa del gobierno castrista de dejarla entrar al país.

“Sigo frente a la Embajada de Cuba en Washington. Allí ven a mi policía favorito (realmente ha sido muy amable) y dos carros de patrulla solo para mí. Cuando hoy llegué había un funcionario en la puerta del consulado. Fui a preguntarle sobre mi caso pero en cuanto se dio cuenta de qué se trataba puso una cara de terror. Solo soy un tramitador de documentos, repetía”, relató Ramos en su perfil de Facebook.

Consideró que el miedo es resultado de vivir bajo un régimen autoritario. “No deja de sorprenderme la absoluta cobardía de todos en esta embajada. Solo encuentro una explicación: se saben delincuentes. No pude evitar recordar aquel día que la Seguridad del Estado me llevó detenida para la Egrem. El muchacho de la puerta no podía ni sostenerme la mirada. Ese bajar la cabeza es el síndrome que genera el totalitarismo. O la cara de terror de funcionarios menores. Miedo producen, con miedo se sostienen y miedo terminan teniendo también. Ayer en la noche sorprendí a un rata entrando a la Embajada por la reja. Sonreí. Eso son: ratas”, sostuvo la activista en el post.

Muchos amigos comentaron su publicación y mostraron solidaridad con su manifestación, tras dos intentos fallidos de abordar un avión de American Airlines desde la ciudad de Miami con destino a La Habana.

“Gracias Anamely, la lucha es muy dura y tú eres increíble”, afirmó una forista. “Amiga, ellos saben que están haciendo mal, también son víctimas, recuerda que hasta ellos son vigilados, todas las embajadas cubanas tienen embajadores, cónsul y G2 que no solo están para ver casos exteriores, también miran para el interior”, expresó otro internauta.

Según comentó Ramos, antes de plantarse allí, envió correos a varios funcionarios de la representación cubana en busca de explicaciones, sin recibir respuesta alguna. Tampoco ha sido recibida de forma presencial por ningún miembro del consulado.

"La respuesta del Estado Cubano no es un favor que me harían, es su trabajo, por el que le pagan y la razón de que estén ahí en ese puesto. Si no van a atender a todos los cubanos, entonces simplemente no deberían estar ahí. Están, básicamente, ocupando un lugar y un poder ilegítimo", manifestó la activista.

Previo a ambos intentos de Ramos de viajar a su país natal, American Airlines recibió una notificación firmada por el teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) Néstor Moreira Payrol, en la cual se informaba que la activista no es admitida en el territorio nacional, aunque sin ofrecer razones para la negativa.

La protesta de la opositora cubana frente a la sede diplomática del régimen en Washington comenzó el 8 de marzo último, tras otras manifestaciones en Miami, incluso frente a la oficina de la aerolínea estadounidense que por orden de la dictadura no le permitió abordar el avión en dos oportunidades: el 16 y el 27 de febrero pasado.

Como parte de este acto de protesta, Ramos, quien recientemente renunció al Movimiento San Isidro, colgó en las rejas de la embajada fotos de los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, ambos en prisiones de máxima seguridad en Cuba desde 2021 y exigió su libertad y la del resto de los presos políticos.

Ante la imposibilidad de seguir colgando las imágenes en las afueras de la sede diplomática por orden de la policía de Washington, Ramos decidió plantar una tienda de campaña y pegar a ella los retratos de Otero Alcántara y Castillo. Posteriormente, agregó instantáneas de otros detenidos, entre ellos manifestantes del 11J.

"Es increíble lo rápido que llaman a la policía desde la Embajada Cubana en Washington. Ellos se saben violadores de derechos y quieren que el mundo crea que somos nosotros. No les importa convertir a todos los cubanos en delincuentes con tal de mantener su poder ilegítimo", comentó entonces.