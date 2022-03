Díaz-Canel dice que EE.UU. no protege a sus ciudadanos como lo hace Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos no protege a sus ciudadanos como lo hace Cuba.

Díaz-Canel compartió en su cuenta de Twitter una foto de agencia tomada en 2020 en un hospital de Nueva York al inicio de la pandemia, para decir que Estados Unidos llegó a un millón de muertos por COVID-19, lo que en su opinión es una "clara expresión de la desigualdad social".

"El país más rico y poderoso de la Tierra no es capaz de proteger a sus ciudadanos tal y como lo hace la Cuba, bloqueada hasta la desesperación", señaló.

El dirigente parece haber olvidado la grave crisis sanitaria que enfrentó Cuba el año pasado, cuando los hospitales colapsaron y los pacientes de COVID morían sin medicamentos, ni oxígeno, ni ambulancias para trasladarlos.

Ni siquiera el personal de la salud estuvo a salvo del contagio, pues médicos y enfermeras debían atender a los enfermos sin medios de protección tan elementales como mascarillas o guantes.

Pero si el gobernante no recuerda esos días aciagos, los cubanos no los han olvidado, y así se lo han hecho saber al gobernante.

"¿Cuántos millones viven en USA, Canelo? En USA se ha vacunado todo el que ha querido con la vacuna y booster de su elección y gratis. No han faltado ni faltan mascarillas, gel, desinfectantes a disposición de todos en bancos, restaurantes, tiendas, oficinas... Deja el cuento", le dijo una emigrada.

"Además, cualquiera que sospeche que contrajo el virus, se hace pruebas en farmacias o clínicas. Prueba rápida, otras que tardan tres días. Y si no, pruebas caseras. Hasta cuatro pruebas GRATIS han enviado por correo a los que han solicitado", añadió.

"¿Y por qué no explicas y hablas del hecho de que Cuba es el país más miserable del mundo? A mí qué me importa si EE.UU. o los marcianos tienen un millón de COVID diario, a mí lo que m importa es que cuando abro el frío lo que veo son solo pomos de agua", aseguró un internauta.

"Desigualdad social existe aquí en Cuba. Miseria, destrucción y regresión es lo que tenemos los cubanos", expresó otro.

Un residente en Estados Unidos admitió que allí existe desigualdad social en el sistema de salud, pero calificó de "inhumano que el régimen totalitario y cleptocrático cubano compre Mercedes Benz nuevos para su flotilla de coches de alquiler, en vez de comprar ambulancias".

"Solo por falta de oxígeno y medicamentos murieron miles en Cuba. El bloqueo no impide la compra de insumos médicos a EE.UU. Cuando dijiste que todo estaba listo para enfrentar la pandemia. No culpes al bloqueo, pues los hoteles no han dejado de levantarse", recordó un tuitero.

"No me convencerás, me voy igual", dijo un joven.

Díaz-Canel es capaz de hablar de protección a sus ciudadanos, después de aprobar un ordenamiento monetario que perjudicó a trabajadores y jubilados por igual, y provocó una tremenda inflación al subir los precios de artículos de primera necesidad sin un verdadero respaldo de producción.

Asimismo, la creación de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) ha agudizado las diferencias en la población, porque únicamente los que tienen acceso a divisas extranjeras pueden comprar productos básicos básicos que solo se ofertan allí.

Un internauta le recordó al gobernante que él y su familia se vacunaron con la vacuna Pfizer, pero el pueblo debió esperar ocho meses para inmunizarse contra el COVID. "Por cierto, nunca te vimos vacunarte públicamente, como la mayoría de los mandatarios del mundo", precisó.

"Por eso 50 mil cubanos han cruzado la frontera en par de meses, arriesgando sus vidas para llegar a EE.UU", recordó otro.

En medio de la peor crisis migratoria cubana desde la década del 60, el líder comunista culpa a Estados Unidos de estimular flujos ilegales e irregulares.

"Es parte su tradicional política desestabilizadora y del afán de utilizar a la población como rehén de una ambición hegemónica y hostil contra Cuba, y contra nuestro gobierno", dijo en otro tuit.

"La emigración es un negocio de la dictadura, exportando sus ciudadanos logran doble efecto, liberan las tensiones dentro del país y la entrada de nuevas remesas. Si estás tan 'preocupado', pídele a Daniel que cierren Nicaragua", le instó un cubano.

"Leyendo los comentarios veo que más de 40 mil cubanos se han ido en cinco meses. Dios mío, tengo miedo a quedarme solo en este lugar", comentó otro.

Varios usuarios de la red condenaron la represión del régimen a los manifestantes del 11 de julio.

"Uds son los que tramitan con otros países el paso de los cubanos sin necesidad de visa. Uds son los que crean el éxodo, como han hecho siempre que se les calienta el ambiente interno", recordó un anticomunista.